Stres test kao nepremostiva prepreka za Dalmatinca Nikolu: ''Više sam bio fokusiran ovako na zezanciju, nisam ozbiljno shvatio ovaj show''

Vrata MasterChef kuhinje zatvorila su se za Nikolom Stazićem. Ovaj Dalmatinac prvi je kandidat koji je napustio show u ovoj sezoni, no iz njega, kaže, nosi samo lijepe uspomene. Što mu je presudilo na kraju te što kaže o preostalim kandidatima, podijelio je s našom Dijanom Kardum za Inmagazin.

Prvi stres test ove sezone pokazao se kao nepremostiva prepreka za Splićanina Nikolu Stazića.



''Bilo je jako zanimljivo jelo. Može se kombinirati s dosta stvari i u budućnosti ću ga spremiti. Spremali smo Holandez umak, ima bit da nisam dobro napravio i to je presudilo, da ja napustim MasterChef'', objasnio je Nikola Stazić.



''Pa loše sam napravio, nisam bio uopće fokusiran na kuhanje, više sam bio fokusairan ovako na zezanciju. Nisam ozbiljno shvatio ovaj show, kao što sam ga trebao shvatiti'', smatra Nikola.

Iako je brzo napustio show, MasterChef mu je bilo lijepo iskustvo.



''Lijepo mi je bilo sve, znači ljudi, show je dobar, ekipa je dobra'', zaključio je.

A svoje mjesto među top 24 Nikola je dobio zahvaljujući drugoj šansi.



''Bio sam zahvalan na tome stvarno zato što, ma mislim koliko god to loše izgledalo, ja kuham doma i to nije isto kuhati kao u profesionalnoj kuhinji. Profesionalna kuhinja je skroz drugi svijet, ja sam imao jela od kuće zbog koje sam dobio crnu pregaču i tek onda ulaziš u svijet profeiosnalne kužine i vidiš šta je to'', zaključio je.

Boravak u Masterchefu bio mu je i velika lekcija.



''O sebi sam naučio da ne vjerujem da ću se ikad moći prilagoditi na te okvire vremena, a u kuhanju sam naučio onako da treba to shvatiti, u profesionalnom smislu, da treba bit fokusiran samo na to, da glava treba bit fokusirana'', zaključio je Nikola.

Svoju kulinarsku avanturu za početak će nastaviti samo u svojoj kuhinji.



''Što se tiče kuhanja, isto kao i dosad u svoja četiri zida, a daljnji planovi su uraditi ono što znaš raditi, znači, bacaj cime tamo negdje po brodovima'', dodao je.

Preostalih 23 kandidata nastavlja svoj put prema tituli novog MasterChefa, a Nikola smatra da će u tome žiri imati težak zadatak.



''Što sam vidio u ovih par kuhanja i ono što sam vidio u kući di smo se družili, ljudi imaju jako veliko znanje u teoriji, koliko će imati u praksi - vidio sam u ova dva kuhanja što sam bio s njima da čak i u praksi dosta njih jako dobro radi s tim tehnikama i tim platingom'', rekao je Nikola za kraj.

Tko će se iskazati u novom izazovu koji će biti postavljen pred njih, ne propustite doznati već večeras u novoj epizodi MasterChefa.

