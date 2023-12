Poznati Hrvati otkrivaju kako slave Božić: "Kao u svim američkim filmovima, nadam se da će i moje sestre doći!"

Na Božić gotovo svi imaju lijepe uspomene. Naša poznata lica stoga su u In Magazinu otkrila kako ga se sjećaju iz djetinjstva, ali i kako ga slave danas.

Okićena drvca, odlazak na polnoćku, ispunjena srca i darovi kojima nitko ne može odoljeti. Sve to karakterizira Božić, koji smo jako zavoljeli još od malih nogu.

"Generalno nekakav Božić i te blagdanske bitne večeri u mojoj obitelji se događaju u velikom broju i to je ono što ja pamtim odmalena i to je ono što je meni ključno u tom blagdanskom razdoblju. Kada se mi svi okupimo barem zbog Božića na jednom mjestu to je stvarno druženje kakvo ne poznajem osim tamo. Tako da se nadam da će i moje sestre izvana, svi da će uspjet doći na isto mjesto, kao u svim američkim filmovima da ćemo se skupit", kaže Fabijan Pavao Medvešek.

Na američki način Božić slavi Tatjana Cameron Tajči, koja živi u SAD-u, a kombinira i američke i hrvatske običaje. Božićno jutro započinje doručkom.

"Naručim specijalne kroasane iz jedne pekare i to ujutro zamiriši i onda malo po hrvatskom običaju francuska salata pa malo sira uz te kroasane, iscijedim sok od naranče friški, napravim čaj, kavu. To polako imamo taj doručak i onda počnem kuhati. Ali nakon tog ručka/ večere sjednemo i onda pjevamo, sjednem za klavir i pjevamo", priča Tajči.

Pjeva se mnogo i u Mineinu domu. Sjećanja za Božić ona su koja posebno čuva u srcu.

"Oko samog Badnjaka i Božića to je uvijek zanimljivo, kako smo mi živjeli u obiteljskoj kući onda smo mi bili na prvom katu striko i strina na drugom katu i treći kat baka i deda. I onda je to krenulo odozdola pa gore ili druge godine odozgora pa dole i onda bi se skupili, uzeli bi mi djeca poklone, malo bi pričali, nešto pojelo, zabavljalo i to je trajalo dugo u noć. Jako lijepe priče me vežu uz djetinjstvo, kuća je uvijek mirisala na kolače, moja mama je slala, uvijek se peklo nešto fino, imali smo tradiciju što se ruča na Badnjak i Božić, ali ono što je najljepše što uvijek ostanu uspomene"; prisjeća se Minea.

Uspomene koje će nas pratiti cijeli život, ma koliko godina imali.

"Imamo nekako tu tradiciju probudit se ujutro, otvarat božićne poklone, taj ručak božićni koji je svima najdraži. Ta obiteljska toplina mislim da je to najveća vrijednost Božića", kaže Igor Drvenkar.

"Ja se sjećam onih najranijih Božića kad sam imao 5-6-7 godina i osjetio tu divnu obiteljsku atmosferu i veliku pažnju svojih roditelja", priča Željko Bebek.

"To kad si klinac, Božić ti je stvarno nešto posebno, to čekaš cijelu godinu, veseliš se darovima, kad si klinac vjeruješ u čuda, u Djeda Mraza, u Svetog Nikolu, sve je bajkovito. Ali ja sam zadržao to dijete u sebi ja se i dalje veselim kao i onda", govori Stjepan Hauser.

Ono najvažnije, Božić je dan Isusova rođenja, koji nikako ne bi smio pasti u drugi plan.

"Bitan taj početak blagdana da se zahvalimo bogu, da se pomolimo, da budemo svi na okupu i da to bude baš jedan mali dio za našu obitelj kad smo mi zajedno", smatra Marija Husar Rimac.

"Božić je ta tiha noć u kojoj stanemo i dopustimo toj tišini da nas prisjeti tko smo, zašto smo ovdje i na koji način jedan drugome možemo biti dar", ističe Tajči.

I zato vam danas želimo sretan, miran i radostan Božić!



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.