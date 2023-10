Zbogom suhim rukama pomoću krema za ruke s mirisom Mediterana!

Krema za ruke jedan je od proizvoda koji se nalazi u 90 % ženskih torbica. Najvažnije je da se brzo upija, lijepo miriše i nahrani kožu. Nastavljajući obiteljsku tradiciju i djedovo znanje, akteri naše sljedeće priče proizveli su kremu za ruke, koju sada predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska.

Senna Ušić Jogunica bivša je hrvatska odbojkaška reprezentativka koja je ostvarivala zavidne rezultate.



''Bila sam 20 godina u profesionalnoj odbojci i toliko sam sretna i zahvalna na tom periodu i tom iskustvu i baš mi je lijepo i nostalgično ponovno biti u dvorani'', govori Senna Ušić Jogunica, kandidatkinja 4. sezone projekta Startaj Hrvatska.



U sport se potpuno zaljubila, a to joj je, po roditeljskoj crti, bilo zapisano i u genima.



''Rođena sam u sportskoj familiji, tata je bio poznat Cibonaš 80-ih svi znaju tko je Cibona bila i mama je bila poznata odbojkašica Mladosti u Zagrebu'', kaže Senna.



Senna je zbog sporta živjela posvuda po svijetu, baš kao i njezini roditelji. S putovanja su uvijek djedu donosili knjige o biljkama, koje je on u Velikoj Gorici proučavao, a tu ljubav prenosio i na Sennina bratića Andreja.



''Ili smo mi išli brat ili smo išli kod nekog negdje tko nam je brao pa smo to bilje donosili natrag doma gdje ih je deda prerađivao'', priča Andrej Azenić.



''Nikad nismo za pelenski osip koristili neke kreme iz trgovine, deda je uvijek radio te pripravke'', kaže Senna.



Njihov djed je, kažu, bio čovjek ispred svojeg vremena. Andrej mu je često pomagao i upijao njegovo znanje.



''Kad sam imao nekih 18-19 godina sam više manje sve radio, a kad je deda umro onda sam ostao tu ja zapravo s bakom, sa Senninom mamom koja je tu isto radila'', kaže Andrej.



Senna je za to vrijeme i dalje igrala odbojku. U ženskom kolektivu često je bila riječ o kozmetici pa su suigračice katkad tražile da im Sennin bratić nešto spravi.



''I onda je bilo ajde Andrej napravi mi jedno masažno ulje samo s lavandom pa onda masažno ulje samo s ružmarinom s tim svim našim sastojcima, onda je ova htjela kremicu za lice moja suigračica i onda sam ja vidjela da je to ful zanimljivo i da se dobro nadopunjujemo Andrej i ja i da napravimo cijelu liniju neke prirodne kozmetike'', objasnila je Senna.



I tako su zajedno nastavili obiteljsku tradiciju, a u posljednje vrijeme razvijali su recepturu za hidratantnu kremu za ruke.



''Zato što se javila potreba kod naših potrošaća da, svi znaju učinak Azena biljne maste i htjeli su da napravimo verziju hidratantne verzije za ruke koja će se brže upiti'', kaže Senna.



I tako su razvili kremu za ruke Lavanada i Tangerina te kremu za ruke Ružmarin i limun. S prirodnim kremama za ruke Azena sada se predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska.

''Čim pomirišim asocijacija mi je more, Mediteran općenito ta naša priroda naša i taj ružmarin s tim svojim jakim mirisom podsjeća i na more i na šumu'', kaže Andrej.



Njihove kreme dolaze u praktičnoj tubi napravljenoj od 100% šećerne trske.



''Taj se opet prožima macerat s nevenom i gavezom ima unutra i bademovog ulja to je proizvod koji dubinski nahrani tu kožu i njeguje ju'', kaže Andrej.



Senna se sada, nakon sportskog, prebacila u poduzetnički svijet, a ima li razlike?



''Vrlo je sličan to ja kažem svima adrenalin kao kad igraš utakmicu meni je isto takav adrenalin za ovaj projekt Startaj Hrvatska kao da igram 5. set neke utakmice'', kaže Senna.



Kako je njihova poduzetnička utakmica tekla, ne propusite pratiti ove nedjelje u emisiji Startaj Hrvatska.



