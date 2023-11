Proizvodi ribara Živka odvest će vas na more u svako doba godine: "Smislio sam nešto da ljudi ne moraju kuhati doma!"

Sada odlazimo do naše obale, točnije, do Kaštel Kambelovca. Ribolov je ondje vrlo česta aktivnost, a akter naše iduće priče dugo je razmišljao što bi mogao napraviti s viškom iz ulova te došao do inovativnog rješenja. Svoj proizvod - papričice punjene slanim inćunima - čak je i patentirao, a sada se s njima predstavlja u projektu Startaj Hrvatska.

Kao čovjek s mora, Živko je vezan uz svoju barku i ribarsku mrežu. Ipak, more mu nije oduvijek bilo samo hobi, nego i potreba. S njim se tako rano sprijateljio.



''Ostali smo rano bez oca, s materom sami ja i brat. Uvijek je bilo teško ali se čovjek navikne na to, bude zadovoljan s onime što ima kako ima i tako. 15, 16,17 godina kada sam pomalo mogao, tako sam iša na plivaricu i tako i onda na ribe i tako smo to išli prodavati na peškariju. Uvečer bi išli hvatati, to bi sutra išli prodati'', priča Živko Dražin, kandidat četvrte sezone projekta "Startaj Hrvatska".



Živko je neprestano ribario, a s vremenom je shvatio da stvara višak ribe. U početku ju je počeo soliti i tako prodavati, kako bi imao posla tijekom cijele godine. A onda se jednog dana inovativna ideja nametnula sama od sebe.



''Od prijatelja sam dobio papriku i ja sam imao inćune i tako da slučajno stavio papriku u inćun i dao jednome da proba, drugi probao super, treći odlično, četvrti ovo je bomba, ludilo i tako smo to počeli'', priča Živko.



I tako je nastao Pepefiš. Papričice punjenje slanim inćunima Živko je zaštitio patentom. Mogu se jesti kao predjelo, a ljube se s tvrdim sirom i domaćim kruhom. Sve radi s ljubavlju pa je tako za vrijeme korone došao na ideju za još jedan praktičan proizvod - temeljac za Anin crni rižoto.



''I onda sam smislio nešto da ljudi ne moraju kuhati doma, da se ne moraju šporkati, da bude u tegli, da u 5-6-10 minuta mogu napraviti. Znači priprema piše na etiketi, ali ova naša tegla i riža se stave zajedno i to se skuha u 10-12 minuta koliko treba riži'', priča.



Sve što Živko napravi, podsjeća i miriše na more, a sa svojim proizvodima sada se predstavlja u projektu Startaj Hrvatska. Uz papričice punjene inćunima i temeljac za Anin crni rižoto, tu je i ukusna salata od hobotnice.



''Od projekta očekujem da nas upozna širi krug ljudi i da ljudi vide i probaju naše proizvode'', kaže.



Više o njegovoj morsko-poduzetničkoj priči ne propustite saznati ove nedjelje u emisiji Startaj Hrvatska.

