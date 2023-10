Doživite pravo restoransko iskustvo uz marinirana rebarca i trganu svinjetinu za prste polizati!

Zamislite da kod kuće uz minimalan napor spravite jelo dostojno pravog restoranskog iskustva. Upravo vam to nude braća Tomislav i Marko koji se s mesnim delicijama za prste polizati predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska. Uz njihove proizvode ispast ćete pravi kulinarski znalci i pritom si uštedjeti sate pripreme. Kako? Saznajte u prilogu In magazina naše Matee Slogar.

Osim što se u Hrvatskoj obožavaju piti kave, ono što je neizbježno je i uživanje u roštilju. Pravi gurmani Tomislav i Marko ne propuštaju priliku da meso bace na vatru.



''Više nije toliko roštiljanje nego želja za okupljanje, za iznijeti hranu pred ljude, da se pohvališ kako si dobro nešto napravio, kakav recept imam...'', kaže Tomislav Tabaj, kandidat četvrte sezone projekta "Startaj Hrvatska".



Rođeni su u Sjevernoj Makedoniji. Nakon srednje škole Tomislav je otišao u Sloveniju studirati ekonomiju no životni put odveo ga je u smjeru hrane jer kaže to je stvar koju zna najbolje raditi.



''Upao sam u slastičarske vode, upisao sam slastičarstvo u Ljubljani. Malo po malo razburkala se, probudila ljubav prema hrani i nastavio sam s kuhanjem, japanska kuhinja, francuska'', priča Tomislav.



A potom je za njim došao i brat Marko te su zajedno otvorili burger bar koji je nudio jedne od najboljih burgera u Sloveniji.



''Brzo smo shvatili da jedan bez drugog ne možemo. Tomi sam po sebi ima svojih kvaliteta i znanja, ja imam u drugoj sferi'', govori Marko Peshovski, kandidat četvrte sezone projekta "Startaj Hrvatska".



Tomislav je u međuvremenu upoznao suprugu Ivu, a ono čime ju je impresionirao je i njegovo kulinarsko umijeće, te tako pokušao očarati i njezina oca.



''Došao je prvo, ja sam bila na godišnjem na Korčuli, došao je tamo s tim rebarcima u jednom mini frižideru da im ne bude nešto, onda ih je prevezao sve do Zadra da bi ih spekao mom ocu koji tako voli te spare ribs, kad je pojeo rebra je bio oduševljen'', govori Iva Tabaj, kandidatkinja četvrte sezone projekta "Startaj Hrvatska".



I tako je krenula priča o Tabayju, poduzetničkoj i ljubavnoj priči. Tomislav se zbog supruge doselio u Zadar, a ukusna rebarca kojima je oduševio njezina oca počeo je raditi te s bratom Markom pokrenuo posao. Svoja rebarca pripremljena metodom „sous vide“ i trganu svinjetinu pod nazivom Tabay sada predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska.



''Rebarca dolaze već termički obrađena u svojoj marinadi, pored svakih rebarca imamo umak. U našoj ponudi imamo 3 različita umaka'', govori Marko.



A to su tabay umak na osnovi soje, BBQ i umak od kikiriki maslaca. Sve umake rade sami od sirovina koje nabavljaju kao i marinade. Ovdje se priprema i meso.



''Počinje s tim da kod nas dolazi sirovina koja se tu preradi na način da se stavi u vrećicu za vakumiranje, doda se marinada onda ide to pod vakuum i onda sav taj proizvod završi u kupelji na kuhanju 10 ili 12 sati zavisi o proizvodu kojem se radi'', govori Tomislav.



Rebarca i trganu svinjetinu kod kuće samo trebate završiti termničkom obradom, a upravo u tome leži posebnost njihovih proizvoda jer u svojem domu možete imati pravo restoransko iskustvo.



''Ljudima će puno olakšat a samim time će oni dobiti više vremena za obitelj, porodice....'', kaže Marko.



Ako vam već sada rastu zazubice od ovih delicija, ne propustite pratiti poduzetničku priču obitelji Tabay ove nedjelje u emisiji Startaj Hrvatska na Novoj TV.

