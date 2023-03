Splitski glazbenik iskreno o borbi s bolesti o kojoj se sve više priča: ''Zatekneš se u nekoj jami i crnilu iz kojeg nikako ne vidiš izlaz''

Brojne javne osobe priznale su da su se u nekim trenucima života borile s depresijom, a posljednji među njima je i reper Krešo Bengalka, koji smatra da se o tome ne smije šutjeti. Kako se nosio s depresijom, što ga je odvelo na pravi put te s čim bi se bavio da nije u svijetu rima, otkrio je Hrvoje Krolo za In magazin.

Depresija je jedna od najčešćih bolesti današnjeg čovjeka. Broj oboljelih u svijetu mjeri se u milijunima, a o ovoj bolesti suvremenog društva konačno se danas govori javno. Depresija ne bira profesiju, godište ni spol, te baš svi mogu pasti pod utjecaj ovog tihog neprijatelja.



''Trenutak je došao kad sam zaista mislila da je to sve gotovo i bila sam, moram priznati, depresivna mada ja do tada nisam znala što je depresija. Osjećala sam težinu i malaksalost i jednostavno u tom trenutku kad sam bila na rubu umjesto da padnem preko osjetila sam potrebu da se oslonim na nekoga koji me uvijek, bez obzira na sve, bezuvjetno voli i ljubi i prihvaća, bila prva ili zadnja.", ispričala je jednom prilikom Blanka Vlašić.



"Kad jako puno radiš, kad zapravo ne provodiš sa sobom vrijeme i ne vodiš svoj privatan život i stvari koje te vesele nego si fokusiran na posao tad se desi breakdown tako da smo se svi suočili s nekim depresivnim trenucima'', priznala je i glumica Tihana Lazović.



"Svi mi imamo neki svoj okidač, neki svoj black out. I jednostavno kad dođeš do tog zida prvo će ti tvoji bližnji savjetovati da potražiš neku pomoć, a onda ćeš svariti i sam da trebaš pomoć. Imam sreću da me razumiju moji u obitelji, tu moju manu ajmo tako reć, psihički nedostatak", objasnio je Krešo Benglaka.



Upravo je među posljednjima na temu depresije progovorio i splitski reper Krešo Bengalka, koji je unatoč imidžu opasnog i čvrstog muškarca pokazao i svoju drugu prikrivenu stranu. Onu u kojoj želi da ova tema prestane biti nešto što se stavlja pod tepih.



"Čovjek se zatekne u toj situaciji i doživi niz nekih minusa, nečega što ga odvraća u životu od veselja. Ti minusi se ne dogode u 5 dana, događaju se u dugom periodu. Onda se zatekneš u nekoj jami i crnilu iz kojeg ne vidiš izlaza nikako", ispričao je Krešo kako se osjeća.



No uz pomoć svojih najbližih Krešo pronalazi svjetlo na kraju tunela, stručne osobe, roditelji, supruga bili su njegov okidač za vraćanje na pravi put. Ističe kako je posebno kći u svemu imala veliku ulogu.



" Moja neka svrha života je bila isključivo moja žena i moja muzika. Ovo je puno viša razina od te. Zadovoljstvo unutarnje koje ne može ništa zamijeniti, sad malo zvučim patetičan ali to je živa istina. Nisam ni ja u to vjerovao dok nisam sam shvatio'', priznaje Krešo.



Uz bezuvjetnu ljubav bližnjih, glazba je nešto što ga također pokreće. Njegov najnoviji singl "Alo" pridobio je publiku u rekordnom roku, a sve to je uvertira novom 6. studijskom albumu.



"Sadržavat će 32 pjesme, od toga će bit 7 singlova i gosti će bit raznovrsni preko 10-15 gostiju. Pokušao sam nekako novu generaciju približit sebi jer sam i ja već u nekim godinama kad se ne bi trebao bavit repom. I na taj način i sebi opravdat svoju funkciju u svijetu, a i htio sam novu generaciju podići da im dokažem da ima i za njih prostora u svemu tome", kaže.



Priznaje kako prije 10-ak godina, kada je krenuo glazbenim putem, nije smatrao da će ovo biti njegov životni poziv, no kaže, na svu sreću, publika ga je prihvatila jer inače.

"Bio bih možda konobar ali do 32. godine, poslije bi vjerojatno bio voditelj kafića, kako to već ide nakon toga rastava braka, 3 kredita haha tako da bolji je ovo put kojim sam išao'', zaključio je.



Za sebe Krešo kaže kako su pjesme njegov prozor u svijet, tekstom govori ono što možda ne bi imao snage ispričati u svakodnevnim okolnostima. I naglašava kako je njegov rap - njegova istina.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.