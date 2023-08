Snježana Schillinger vratila se u mjesto gdje je odrastala i prisjetila se svojih početaka: "Stajala sam s tablom zimmer frei kao svi"

Spoj mode i glazbe u povijesnoj jezgri Karlobaga? Zvuči zanimljivo? Upravo je Snježana Schillinger na mjestu gdje je provodila mladost odlučila napraviti reviju i predstaviti novitete svojeg brenda Duchess. Tko joj je pružao potporu iz prvog reda te kako se violončelistica Ana Rucner uklopila u cijelu priču, otkriva Hrvoje Krolo u prilogu IN Magazina.

Slikoviti ambijent tvrđave Fortica u jezgri Karlobaga, odzvanjao je glazbom Ane Rucner, dok je predivni zalazak sunca naglašavao ljepotu ovog povijesnog mjesta.



"Baš jedna posebna priča. Svaka čast Snježani, mojoj prijateljici, što je ovo pokrenula. Kad mi je samo prije par dana rekla idemo radit, rekla sam joj, ali samo danas mogu. I tako smo se na brzinu dogovorile i da oživi ovako jedno mjesto, povijesna jezgra, to treba biti tradicija", zaključila je Ana.



Uz taktove glazbenih djela koje je Ana izvodila, Snježana je uklopila novu kolekciju iz svoje modne radionice.



"Iskombinirali smo jednu ljetnu kolekciju koja je nosiva u većini prigoda. Neke žene misle da bi trebale imati specijalnu priliku za odjenuti haljinu, ali ja to više gledam kako se osjećaš. Ako se dobro osjećaš onda se odjeni kako želiš, šljokice, čipka, imali smo dosta i plavih tonova, antičkog stila uz cijeli ovaj ambijent", pojasnila je Snježana.



Mjesto u kojem je Snježana odrasla budi joj emocije na sretno djetinjstvo koje je imala i naglašava kako je oduvijek imala poduzetnički duh.



"Stajala sam s tablom zimmer frei kao i svi u to doba i onda bi mi stari dao proviziju na kraju ljeta i otišla bi u shopping, haha! Ja ne znam tko je s mora, a da to nije radio. Dolazili bi na ljetovanje, svi bi spavali u jednoj špajzi i ostatak kuće iznajmljen", prisjetila se danas uspješna poduzetnica.



Iz prvog reda sve je budno pratio Snježanin suprug, koji nije propustio priliku još jednom oduševiti poduzetnicu i po završetku revije pokloniti joj cvijeće. Ljubavni žar u njihovim očima, otkriva nam Snježana, svakim danom sve je veći.



"Mislim da morate udovoljavati jedno drugome ako ste u vezi, ako ne, bolje se razići. Dovoljno smo odrasli da se ne moramo trpiti ni iz kojeg razloga, ni zbog djece, ni zbog stana, ni zbog kredita i onda stvarno kad to izabereš onda se trudiš. Meni se svi smiju jer ja njemu svako jutro serviram doručak kao da je u restoranu, ali ja to uživam raditi. Ja to ne bih radila za nekoga tko mi ide na živce. Ja znam da to njemu nešto znači i on meni vrati na drugi način", otkrila je Snježana.



Sin Dino bio je u društvu zaručnice, a Snježana kaže kako joj je upravo on najveća podrška u svemu.



"Moj prvi i najvažniji muškarac, najprije on pa onda svi drugi i to će svaka majka reći. To je prva i najveća ljubav svake majke – sin. Jako sam ponosna na njega jer se razvio u super muškarca, radi super posao, obziran je i prema meni i svojoj zaručnici, napravila sam dobar posao", smatra ponosna mama Snježana.

A iako se kaže da su se vremena promijenila i da su nevjeste umjesto svekrvi postale glava kuće, Snježana kaže, da u njezinom slučaju, to nije tako, naglašava, važan je timski rad i poštovanje.



"Mi smo svi u dobrim odnosima, haha, ne bojim je se. Ona je jedna divna cura", komentirala je Snježana sinovu zaručnicu i dodala kako nije stroga prema njoj.



U obitelji Rucner možda je rano govoriti o vjenčanju, no i kod Ane ima razloga za slavlje, naime, njezin sin jedinac uskoro će navršiti 17 godina, a glazbenici je vrijeme brzo proletjelo.

"Zapravo nevjerojatno da imam tako velikog sina, preko noći. A opet trajalo je i traje, ali divan mi je sin i baš sam ponosna majka. Ja sam ga dosta mlada rodila i imam autoritet, ali sam mu i veliki prijatelj i on zna da u meni ima oslonac i da može sve. Jer tako kako mi pričamo i družimo se ja nisam sa svojim roditeljima. Ja bi neke stvari i sakrila, a on mi samo kaže. I to je dobro", zaključila je Ana.



I za kraj uz predivnu vizuru Karlobaga možemo samo poželjeti da nas Snježana ponovno iznenadi otkrivanjem sljedećih turističkih bisera.

