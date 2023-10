Šima iz Kumova otkrila zašto je promijenila imidž i nahvalila kolege iz hit-serije: ''Ti ljudi su nevjerojatni!''

Dobro poznata Šima iz serije Kumovi nakratko je promijenila imidž. Zbog uloge u filmu Rajka Grlića, glumica Marina Redžepović promijenila je boju kose. O kakvom se filmu radi, čime se bavi u slobodno vrijeme te koja je glumica iz Kumova majstorica ribe otkrila je našoj Dijani Kardum.

Nevjerojatno iskustvo, upravo tim riječima Marina Redžepović opisuje svoj put u seriji Kumovi. Uloga Šime prva joj je u takvoj vrsti projekta.



''Da mi je u početku bilo teško, je, u tom formatu se snaći. Tekst, dvije - tri kamere, gdje stati kako, brzina. Stvarno mi je trebalo neko vrijeme da se ušemim, ali te početne teškoće sam i zaboravila.

Moram priznati da sam puno toga naučila, što o radu, a pogotovo nekoj dinamici s ljudima. I ono što je ključno za Kumove, što ja kad sam došla, oni su već bili uigrana ekipa, a svi ti ljudi su nevjerojatni partneri i partnerice'', govori Marina.



Trenuto radi na još jednom projektu.

''Riječ je o filmu Rajka Grlića, ''Svemu dođe kraj''. Snimanje je u tijeku. Evo sad se vraćam sutra, zato sam promijenila frizuru zbog drugog projekta'', objasnila je.

Iako je dosad glumila i u filmovima i u serijama, upravo su joj Kumovi donijeli najveću prepoznatljivost među publikom.

''Nije ništa kao Kumovi. To nema konkurenciju. To će svatko potvrditi iz serije od glumaca. Koliko su ljudi živi, koliko su duhoviti kad prilaze i koliko su neposredni to je nevjerojatno...'', priča Marina.

Ima li možda kakvu anegdotu?

''Pa joj dosta ih je, pogotovo kad smo nas nekoliko cura iz serije na okupu. To baš bude veselje, ali neki dan. Prolazim tamo kod SC-a i jedan otac vozi dijete na biciklu i samo me zaustavi. Oprostite možemo li se slikati,meni kćer želi bit revizorica'', priča Marina.



Nakon studija se krenula baviti glumom.

''Da, ja sam cijeli život, nešto glumuckala tamo vamo, ali to nikako nije bilo u nekom kontinuitetu. Onda kad sam zapravo apsolvirala na Filozofskom, kasnije sam diplomirala, malo sam odužila diplomu. Pred kraj studija na Filozofksom sam se počela bavit glumom'', objasnila je.

Završila je komparativnu književnost i francuski jezik. Pa je tako pripremajući se za ulogu pedagoginje Anamarije u filmu Zbornica iskustva slušala od svojih kolegica.



''Moje kolegice s faksa su se mnoge zaposlile u školi, onda su mi bila jako dragocjena njihova iskustva. Tako da smo dosta pričale i to me nekako obogatilo. I iz obitelji su mi dosta članova moje obitelji su prosvjetni radnici. Tako da se to sve nekako spojilo'', kaže.

U slobodno vrijeme Marina je inače pratila NBA utakmice, no priznaje kako za to više nema vremena.



''Ne, jer sad kad ustajem za Kumove tad završavaju utakmice ili počinju. To ne mogu više, ne mogu više noćariti'', kaže.

Jedna od ljubavi joj je i kuhanje.



''Pa evo u zadnje vrijeme sad se bavim ribom. Kao što sam rekla Petra Kraljev me obećala naučit sve o ribi. Ona recimo fantastično kuha. Ja vas ne bih pozvala na večeru ali recimo da vas ona pozove to bi bio spektakl.'', hvali Marina kolegicu.

Što će pak zakuhati u Kumovima, ne propustite pratiti u novim epizodama na Novoj TV.

