Jedan od omiljenih igrača Dinama prisjetio se dana najveće slave i legendarnog Ćire: ''Usred sastanka baci onu tablu, pa se ošamari, pa mu ostane kreda...''

Silvijo Marić nakon dugog izbivanja iz nogometa nedavno se vratio staroj ljubavi, i to u funkciji sportskog direktora NK-a Rudeš, u čemu zaista uživa. Popularni Mara za IN magazin prisjetio se dana najveće slave u Zagrebu i Ateni, ali i Svjetskog prvenstva s legendarnim Ćirom, na kojem je nastupio sa svojim idolima sa samo 23 godine.

Za razliku od nekih njegovih prijatelja i suigrača, Silvija Marića nakon završetka igračke karijere trenerska uloga nije zanimala.

''Kad sam sve odvagnuo, rekoh bolje da ja mijenjam, nego da mene mijenjaju'', govori Silvio Marić, sportski direktor NK-a Rudeš.

No zato je rado u ulozi kreatora sportske politike NK-a Rudeš, koji je vodeća momčad druge lige i nadomak je povratka u elitni rang hrvatskog nogometa.



''Rudeš je prekrasan projekt, klub koji diše pun emocije, a u klubu je obiteljska atmosfera, imamo čak i slogan - totalno drukčiji od drugih, tako da smo dosta interesantni. Sretan sam i baš lijepo uživamo, radimo i guštamo u tome'', rekao je Silvio Marić.

U slobodno vrijeme uživa i kao jedan od voditelja popularnog nogometnog podcasta.



Je li lakše postavljati pitanja ili odgovarati na njih?

''Fora je, podcast je fora, pogotovo kad je ležerna atmosfera. Drugačije je jer ja znam dečke pitati što ih nitko ne pita. Mene obično novinari pitaju klasična pitanja, a ti kad njega pitaš ono iznutra što bi gledatelji voljeli najviše čuti, to rijetko tko pita. To moraš znati iznutra. Onda kad ih pitam, oni me pogledaju - daj, šta me to pitaš, jesi normalan? I onda je to ljudima fora gledati. Imamo dosta zanimljive goste i fora je raditi taj novinarski posao'', priča Silvio.

Dinamo mu je, naravno, zauvijek u srcu. S omiljenim je klubom prvi put igrao Ligu prvaka, a golovi Partizanu u antologijskoj utakmici i danas se prepričavaju. Na vrhuncu slave u Dinamu je s Dariom Šimićem imao i fan club.

''Ljudi su me voljeli i ja sam volio njih, i BBB-ovce, i za svakog sam našao vremena popiti piće. I s vatrogascem, i policajcem, i doktorom.

Onda smo se znali zafrkavati da me Beckham zvao i pitao: 'E, kako se to radi fan club, bilježnice s vašim likom i to?' Mi smo bili ispred vremena. Imali smo po tri-četiri tisuće članova, toliko ljudi nije bilo na utakmicama. A da smo imali društvene mreže? To bi izgorjelo sve. I dandanas mi dođe gospođa u gradu i veli: 'E, Mara, ja sam imala tvoju bilježnicu''', priča Silvio.

Nakon Dinama je otišao u Newcastle pa u Porto i Panathinaikos. Svugdje mu je, kaže, bilo predivno, ali Atenu će zauvijek pamtiti. Nakon desetak godina Pao je osvojio dvostruku krunu i osjećali su se, kaže, kao kraljevi.



Je li tamo i ovaj život sa strane veseliji nego u drugim zemljama?

''Atena je gorjela, Atena je sličan mentalitet, ne profesionalno. Večerica, pa poslije večerice klub, pa živa muzika ujutro i taman si u deset ujutro doma. Odmoriš se, trening popodne u pet i spreman si kao puška'', priča Silvio.

Nastup s Vatrenima na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj s 23 godine, u društvu Bobana, Prosinečkog i ostalih velikana, i danas mu djeluje kao san.

''To mi je već bilo fascinantno jer sam donedavno bio skupljao njihove postere i gledao njih kako igraju, nisam mogao vjerovati da ću s njima jedan dan igrati. A da ćemo biti suigrači, ovisiti jedan o drugome i napraviti fascinantan rezultat, za mene je to bilo stvarno velik uspjeh i za Hrvatsku i za sve'', kaže Silvio.

Na to legendarno svjetsko prvenstvo poveo ga je Ćiro Blažević, koji je imao velik utjecaj na njegovu karijeru i uvijek se rado sjeti anegdota s trenerom svih trenera.

''Ćiro je u Francuskoj bio svašta, držao je te sastanke pa usred sastanka kaže: 'Gotovo je, ne valja ovo ništa', pa baci onu tablu, pa se udari, ošamari, ostane mu tu ona plava kreda kojom je pisao, ali ne smiješ se smijati. Kod Ćire je bila disciplina, moraš ga gledati, ne smiješ gledati nigdje sa strane'', priča Silvio.

Silvio kaže kako mu je nogomet uljepšao život i sve bi ponovio da može, a na nove generacije pokušava usaditi prave vrijednosti.

''Ovo materijalno dođe, prođe, lijepo je to vidjeti, ali nije nešto za čime bi mladi sportaši trebali trčati. Ja znam da je egzistencija jako bitna i teški su uvjeti za život, ali prva ti mora biti ta ljubav prema nogometu i stav da ne voliš gubiti i da si faca šta god da igraš, hoćeš pingić, košaricu, stolni nogomet. Što god, samo da ne gubiš'', priča.

Njegova momčad pobjeđuje i bliži se povratku u prvu ligu, gdje će, obećava, biti totalno drukčiji od drugih, kao što kaže Rudešov slogan.

