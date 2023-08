Sergej Ćetković prvi put javno progovorio o teškom gubitku roditelja: ''Vjera je ono što me drži''

Jedan od najpopularnijih kantautora u regiji Sergej Ćetković održao je nezaboravan koncert na vidikovcu Gospe od Loreta u Primoštenu. Ondje je bio i Gordan Vasilj iz IN Magazina, kojem je crnogorski slavuj prvi put javno progovorio o gubitku roditelja, odgoju svojih kćeri, ali i zašto je kao dječak mrzio što je rođen na Dan žena.

Sergej Ćetković i Dalmacija vole se javno, ni iglica nije imala kamo pasti na njegovom koncertu na jednom od najljepših dalmatinskih vidikovaca.

"Dogodila se onako neka lijepa kemija i to traje već godinama. Ja koristim svaku priliku da kažem Dalmaciji veliko hvala na svemu što rade za mene. I trudim se naravno da to opravdam i kroz koncert i kroz muziku".

Bila je to noć prepuna emocija u Primoštenu. Svojim bezvremenskim hitovima, rođeni Podgoričanin s Beogradskom adresom razgalio je publiku koju su većinom činile pripadnice nježnijeg spola. Zanimljivo, i on je prije 47 godina rođen upravo na Dan žena.

"Da znaš samo koliko sam mrzio taj datum kao dijete. Znaš kad se rodiš 8. ožujka pa se još zoveš Sergej u školi gdje su sve negdje ne znam ni ja… Jovan, Dragan, Ivan i tako dalje onda je na 8. ožujka bio običaj da nosiš slatkiše u školu kad ti je rođendan, a ja sam moram nositi i cvijeće učiteljici jer je Dan žena. I onda plačem do škole, idem ovako pješke i nosim slatkiše i cvijeće i plačem, plačem, plačem. Dođem u školu i već me tu dočeka ono pola komentara 'ženski Petko', 'ha rođen si na Dan žena' i onda poslije toliko godina shvatiš da je Bog za tebe imao drugi zadatak i da ništa nije slučajno", smatra Sergej.

A Bog mu je kaže dao snage i u najtežim trenucima kada je prije dvije godine ostao bez oba roditelja. Koji su u razmaku od četiri dana preminuli od posljedica korona virusa.

"Dugo sam bio zbunjen, ono poražen jer nisam mogao ništa uraditi i onda jednostavno shvatiš da neke stvari jednostavno ne možeš promijeniti. I ono što me generalno spasilo i što me drži mirnim u nekom smislu je vjera i nada da su sada negdje na nekom drugom i boljem mjestu. Svi smo mi generalno tu u nekom prolazu i jednog dana ćemo se svi sresti tamo gore gdje je puno ljepše i ugodnije.

Ovaj miljenik publike priznaje nije dopustio da ga tuga zaustavi…

Ovaj život živim tako da gledam da budem što više čovjek, da se držim nekih pravila koji su svojstveni ljudima i da zaslužim svoje mjesto tamo negdje gore. Kod Gospoda Boga gdje su svi moji rođaci, gdje su moji roditelji. Tako da pored vjere moram se zahvaliti svim svojim prijateljima, svojim fanovima koji su uvijek bili tu sa lijepim riječima, riječima utjehe jer to zaista u takvim trenucima puno znači".

Pjevačeva najveća potpora je lijepa supruga Kristina s kojom je u skladnom braku već 24 godine. Na pitanje kako održava liniju s obzirom na to da njegova ljepša polovica ima gastro kanal, odgovara:

"Evo kao što vidite trbuh uvlačim non stop. Teretana ne pomaže jer ona non stop kuha, jako dobro kuha i zbog toga stalno moramo probati sve te delicije kako kažu. Trudim se voditi računa o liniji, borim se", rekao je kroz smijeh.

Ima li neki favorit među njezinim jelima?

"Ima ih jako puno. Ja sam čovjek koji generalno voli tijesta i volim slatkiše, tako da kolači ono od A do Ž".

Bračni par Ćetković je prvo 2010. godine usvojio kćerkicu Lolu, a dvije godine kasnije u život im je ušla i četveromjesečna Mila prema kojima su napravili i crtani film. Njihove nasljednice su im centar svijeta, a biti roditelj današnjih društvenih mreža je tvrdi poseban izazov.

"Moramo se vratiti nekim starim vrijednostima, moramo biti malo strogi – to uvijek ponavljam. Malo strogoće nije na odmet – ne možemo pustiti djeci sve jer nažalost kažem živimo u nekim suludim vremenima koja nude sve i svašta, a malo toga je normalno i kvalitetno", objasnio je pjevač.

Među mnogim ljetnim koncertima Sergej je uspio i ove godine ukrasti nekoliko dana za napuniti baterije s obitelji.

"U Crnoj Gori smo svake godine, obilazimo rodbinu, kumove, prijatelje, a djeca uživaju. Tako da gledamo taj period dok su još sa nama da što više vremena provedemo zajedno jer kad krene neki kasni pubertet i tako dalje. Vidim po svojim prijateljima koji se žale neće sa nama na more. Tako da smo sad sretni i zadovoljni što su tu, a kasnije će nas brinuti neke druge brige – gdje su, kad će se vratiti i s kim su".

Iako djeluje kao da ga je nemoguće izbaciti iz takta, otkrio nam je da to baš i nije tako.

"Ma svašta ja sam ovako naizgled smiren i fin, ali me ono što je nama svima na prvom mjestu nesreća u prometu, bezobzirnost, bahatost, laž. Gledam da to sve nekako nadjačam. Ima jedna izreka koju je uvijek govorio jedan moj prijatelj, a kaže 'Kad ti dođe da opsuješ ti stani pa izbroj do deset pa će te proći pa ćeš opsovat za jedno pola sata, ali nasamo'", ispričao je za kraj.

Na radost svih njegovih obožavateljica, slijedeće godine čeka ga velika proslava 25 godina karijere koju će najaviti novim albumom, a u planu su i nove epizode njihova crtanog filma Mila i Lola te istoimena dječja predstava.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.