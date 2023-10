Saznajte tko je nova pjevačica legendarne grupe E.T., uskoro objavljuju nove pjesme!

Jedna od najpopularniji domaćih dance grupa iz devedesetih E.T. ima novu pjevačicu i uskoro će objaviti nove pjesme. U pitanju je mlada akademska glumica iz Osijeka i bit će to šesta pjevačica ove legendarne grupe. Saznao je to naš Davor Garić za In magazin koji vas vodi na zagrebački koncert Flashback turneje na kojoj su snage udružile grupe E.T., Karma i Colonia.

Tri najpopularnije domaće dance grupe iz devedesetih i početka dvijetisućitih udružile su snage i krenule na Flashback turneju.



''Ludnica, živa ludnica. Prvi koncert nam je bio u Opatiji, otvaranje Ljetne pozornice, bilo je više od 2500 ljudi, bilo je genijalno'', govori Ivana Lovrić iz Colonije.



''Malo očekivano jer ipak imamo neki minuli rad, više od trideset i kusur godina'', nadovezao se Boytronic.



''30 hitova... Rijetko koji koncert možeš naći koji ima 30 hitova za redom'', govori Nenad Čirjak Neno iz Karme.



U ideji za ovaj rasplesani spoj svoje je prste imala i pjevačica grupe Colonia Ivana Lovrić.



''Jesam, ja sam dodala treću, onaj začin na kraju... Inače, moj menadžer Renis Gržinić, njegova je ideja bila da radimo zajedno turneju Karma i Colonia, ja sam rekla ''OK, dobri mi to zvuči, ali Karma, E.T. i Colonia zvuči još bolje, iskreno!'' Onda smo se čuli s ekipom iz E.T.-ja, sklepali E.T. i evo nas...'', priča Ivana.



Umjesto Katarine Rautek, kao pjevačica E.T.-ja na ovoj turneji u posljednji je trenutak uletjela mlada Slavonka Meri Andraković.



''Ja sam kao Flash uletila u Flashback turneju, jako neočekivano, predivno iskustvo, velika odgovornost jer ipak te pjesme slušala sa 3,4 godine, od kad sam bebač bila'', govori Meri Andraović.



Kako stvari stoje, akademska glumica Meri sada je i službeno nova pjevačica legenarne grupe E.T. Uskoro stiže i novi materijal.



''Evo nešto smo pričali da bi mogli neki nadolazeći singl, nešto novo skuhat, tako da nam je Flashback turneja donijela flash pravi'', govori Meri.



''Kako bude, da l' će bit prihvaćeno ne znam! U ova današnja vremena zaista ne znaš što bi publika prihvatila, ali bitno da se nešto kotrlja, da se veselimo nekim novim pjesmama, na kraju krajeva cijeli život sam tako i radio'', dodao je Boytronic.



Iako se za publiku bore u istom glazbenom žanru, Meri, Ivana i Tara nisu ljute suparnice. Naprotiv, rodilo se prijateljstvo.



''Zanimljiva činjenica je da je jedna u 20-ima, jedna u 30-ima, jedna u 40-ima.... Tri generacije žena kje tako divno funkcioniraju zajedno'', priča Ivana Lovrić.



Ipak, članovi grupe Karma u ovom su spoju najstariji. No bez obzira na godinu proizvodnje, ovi dance hitovi, čini se, živjet će vječno.



''Meni je top, top, top zato što vidim da pjesma na kraju ipak pobjeđuje. Ne gledaju na to je li netko mlad i li je netko star, na kraju hit je hit'', govori Nenad Čirjak.



Karma, E.T. i Colonia, nakon ovog zagrebačkog koncerta, nastavljaju svoju Flashback turneju. Uz dva sata skakanja i plesa, to je najzabavniji trening za gubljenje kilograma.



''Sigurno, 5-6 kila garantiram, nikakva dijeta, nikakve teretane, dođite samo na naš koncert!'', poručila je Ivana Lovrić.



