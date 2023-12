Saša Lozar priznao koja je tajna njegova 18-godišnjeg sretnog braka, ali i kako se nosi s tinejdžerskim hirovima svoje kćeri: "Meni je to nepojmljivo!"

Nakon uspješnog radijskog hita "Čudo", Saša Lozar ponovno je u studiju i stvara nove glazbene poslastice. Pred njim je i već tradicionalan novogodišnji nastup u Medulinu, gdje su mu godinama pratnja bile supruga i kći. No ove godine njegova tinejdžerica Eva ima drugačije planove. Kako se nosi s pubertetskim hirovima, ovaj je simpatični pjevač otkrio Doroteji Filipaj za IN Magazin.

Bliži nam se najljepše vrijeme u godini, a Saši Lozaru ono je ispunjeno nastupima. Medulinci će uz njega dočekati novu godinu, gdje će mu pratnja biti supruga. Kći Eva ove godine ima druge planove, a 15-godišnja tinejdžerica, kaže Saša, još ne zadaje mami i tati glavobolje.



"Generalno smo okej uz povremena neka okretanja očima što je normalno. Imamo dobar odnos, sviđa mi se neka priča koju smo postavili, je prijateljska, ali je prvenstveno i roditeljska, mislim da je to najbitnije", smatra Saša.

A kako će reagirati kada tatina mezimica prvi put dovede dečka doma?

"Meni će ti to biti jako smiješno, ja to sad vidim već. Njezino društvo i sve to već ono, kao dejtaju, dolaze doma ekipe. Meni je to nepojmljivo, mi smo se skrivali do 20-ih, kužiš. Do bi ja doveo neku curu doma sa 15, 16 godina, pa nema šanse", prisjetio se Saša.



"Baš me zanima kak će to bit, ali neće biti ono, bad boys scena di smo s vaternim oružjem frend i ja i čekamo dečka pred vratima. Možda iz zafrkancije!", dodao je sa smiješkom.

Osim glazbenog svijeta, Sašin je drugi, onaj svakondevni, na radiju. Show koji vodi brojnima uljepšava jutra, a kaže da iza njegovih naizgled spontanih šala i zabavnih priča zapravo stoji velik trud.

"Stvari da bi zvučale prirodno moraju biti jako dobro pripremljene i jako dobro moraš baratat onim što pričaš. I onda to zvuči kao da si sjeo na kavu s frendom i da to ide van spontano. To je težak proces da dođeš do toga", otkrio je.

U njegovoj dugoj karijeri radijskog voditelja bilo je tu ozbiljnih, tužnih, zabavnih, ali i neugodnih trenutaka.



"Najneugodnije ti je bilo definitvno, uz to da mi koji put izleti kriva radiostanica, što ne znam uopće otkud dođe. Ja jedem svaka 3 sata i ja u pauzama često imam nešto, pa jedem, pa gricnem, pa dignem mikrofon i tak sam ja jednom, nešto smo pričali, hoću se nasmijat i ja: brrrrffff (podrig) i ja ono jaooooo neeee, ono puna ustaaa", ispričao je Saša svoju anegdotu.



Ove je godine proslavio 18. godišnjicu braka sa suprugom, ezgotičnim putovanjem na Maldive. Njih dvoje nose titulu jednog od najskladnijih parova na našoj sceni.



"Naravno da imamo trzavica i problema, kao što ima bilo koji drugi brak. Zato što sam ja javna osoba i to se tu i tamo vidi, hoćeš pokazati da je najbolje. Ali generalno je skladno. Mi se znamo jako dugo, od prije nekih vremena i glazbe i šoubiza s fakulteta. Mi smo sad već ljudi od 45 godina i sve to super funcionira", otkrio je Saša.



A kad su godine u pitanju, onoj novoj se vesele, kao i svemu što nosi, pa tako i već tradicionalnom siječanjskom skijanju.

