Jelena Perčin progovorila je o odgoju svojih kćeri, evo kako se slaže s 14-godišnjakinjom koja je podsjeća na nju!

Puno prašine podigao je nastup Saše Lozara na ovogodišnjoj Dori, a sada je za kameru IN Magazina otkrio bi li se iduće godine ponovno prijavio i jesu li ga komentari i šale na njegov račun poljuljali. Glumica Jelena Perčin progovorila je o odgoju svojih kćeri i otkrila zašto joj je važno da izrastu u jake žene. Sve ove teme Matea Slogar s njima je pretresla na okupljanju povodom Dana žena.

Gosti ovotjednog talk showa Marijane Perinić Ženska priča koji je tematizirao Dan žena bili su Jelena Perčin i Saša Lozar. Današnji dan neće propustiti obilježiti.



"Ja sam doma sa ženama pa nekako mi je to normalno da se taj dan obilježava, nekako otkad smo bili klinci uvijek je bio Majčin dan, Dan žena za neki znak pažnje tako da je to pod mus", otkrio je Saša.

Saša je u dugogodišnjem braku sa suprugom Marinom, koju ponekad voli iznenaditi i finim specijalitetima iz kuhinje.

"Volim kuhati, ali sad bi mi žena rekla pa zašto ne kuhaš češće. Danas se sve manje i manje vremena ima za kuhanje, ali volim radit rižota, volim eksperimentirat s nekim stranim jelima i slatko volim jako. Znao sam se bacit u neke torte, kolače i slične stvari", pohvalio se.

Jelena će Dan žena provesti u društvu prijateljica, a u životu joj je najvažnije oko sebe okupiti snažan ženski tim podrške.

"Još uvijek živimo u društvu gdje se snažna žena smatra malo problematičnom, dakle još uvijek društvo više voli da su žene malo žrtve, da su nemoćne nego da su potpuno samostalne", smatra Jelena.



Jelena će kao majka odgojiti dvije žene, dok je jedna kći već tinejdžerica, druga je vrtićke dobi, a glumici je najvažnije da ih osamostali.

"Želim ih dovoljno osnažit da imaju povjerenja u svoj izbor i da mogu imati snage i hrabrosti stati iza svog izbora", otkrila je Jelena.

Otkrila je kako se slaže sa 14-godišnjom kćeri Lotom i prepoznaje li sebe u njoj?

"Apsolutno se prepoznajem i tek sad s iskustvom njezinog puberteta si mislim - wow kako je moja mama bila super, vrlo je frajerski izdržala sa mnom i tek kad prođeš i sam stekneš to iskustvo vidiš to su zaista izazovi. Ali s druge strane je jako lijepo, lijepo je promatrati tu samostalnost, kako dijete savladava i život i neke nove vještine", priznala je.

I Sašina 15-godišnja kći Eva je tinejdžerica. Pjevač priznaje, zajedno su se smijali različitim šalama na njegov račun nakon nastupa na Dori.

"Dosta smo se znali smijat tim memovima, ali gle takve stvari se događaju i čovjek pogriješi to je normalno. Nije me nimalo to poljuljalo, nije mi bilo ni drago da se to dogodilo, kao što ne bi svakom pjevaču bila, ali kad se spoje neki tehnički problemi, loši dani onda dobiješ to što se dobije. Ali meni je bilo smiješno jako jer ja nisam mogao vjerovati sam da sam to proizveo", priznao je Saša.



Rekao je bolje biti viralan nego sterilan, jel bi se iduće godine ponovno prijavio?

"Pa ne znam ono, sad možda ne, haha, da ne muljam da sam iznad toga svega", izjavio je.

Uvijek pozitivan Saša gleda prema naprijed, a uz njegovu zaraznu energiju i ostale zanimljive sugovornike proteklo je i posljednje izdanje Ženske priče na kojoj mjesta nisu rezervirana isključivo za žene.

