Ekipa In magazina vodi vas u 100 godina staru kućicu Hrvoja i Ivane Rupčić: Duh prošlosti i danas živi u njoj!

Svu svoju kreativnost, Hrvoje i Ivana Rupčić utkali su u svoj dom. Kućicu staru nešto više od sto godina koja odiše duhom prošlosti. U nju su se na prvi pogled zaljubili te danas ovaj glazbenik i modna dizajnerica u njoj žive svoje snove.

Šarena, vedra, ali i pomalo pustolovnog duha. Ova kućica odiše svime onime što je i u srži bića obitelji Rupčić. U njoj Hrvoje, Ivana i Petar čine maleni, ali za život toliko značajan krug prepun kreative i ljubavi.

''Ima tu jednu nevjerojatnu toplinu. Kao i prvog dana, to je stvarno jedna velika ljubav. Širi tu pozitivu koja je u proljeće u njoj još i veća'', kažu.



Kada bi mogla, ova drvena ljepotica ispričala bi nebrojeno mnogo storija. A kako i ne bi, kada broji velike 103 godine.



''Kad smo odškrinuli ta vrata, kao da smo se našli u zemlji čudesa od Alise. To je bilo prekriveno prašinom 20 godina nitko nije ušao. Nisi mogao ni koraka napraviti i mogao si samo naslućivati što je tu'', prisjećaju se.



Krila je prava čuda, a duh prošlosti u njoj živi i danas.



''Jedna od tih stavri koje su visile po svuda su jedni ovakvi bubnjevi kao moji. Oni su ovdje bili i dočekali nas. Simbolika. Jako puno tih stvri je po sto godina od pegle, mlinca za kavu'', kažu.



Ova obitelj Zagreb je zamijenila Kupinečkim Kraljevcem zbog mnogima poznatih životnih okolnosti. Pandemije i potresa. No u njima je i oduvijek tinjala želja za ovakvim životom.



''Mir, tišina, miris zemlje, ptice. Ujutro se probudim svim srcem. Imamo svoje jabuke, šljive, plastenik s hranom, meni je to san snova'', kažu.



Bubnjar Hrvoje oduvijek je volio raditi vlastitim rukama, a ova kućica to mu je dodatno pružila. Srcu drag je ona projekt, koji baš nikada ne može biti dovršen i stoga mu je još draža.



''Prozori, drveni okviri, promjena stakla. To je sve njezino, a moji su kramp i lopata i pila. S drvom volim najviše raditi'', kažu.



Mnogo je to ulaganja i truda, no ovaj kraj im to itekako vraća. A u svemu oko kuće i u kući, Ivana i Hrvoje imaju vjernog pomagača. Dvoipolgodišnjeg sina.



Na nužnost unutrašnjeg mira, ovom glazbeniku nije ukazala samo priroda, već i godine. Jedna od većih mudrosti, kako kroz smijeh kaže, koje su mu donijele 50- te, je ona kako u životu treba imati vremena samo za ono srcu važno.



''Ne znam u kojem trenutku će to krenuti nizbrdo, ali sad mi je sve bolje i bolje. Iz dana u dan, iz godine u godinu snage još imam. Pamet ne mogu reći da je veća, ali iskustvo je bolje'', našalio se Hrvoje.



Mnoge lekcije ovaj je par naučio i na zajedničkim putovanjima. Motorom su obišli Iran, cijelu središnju Aziju , a produkt tih avantura su putopisne knjige, ali i videouradci. Nazivaju se "duo šarena kugla", u planu imaju i nova istraživanja svijeta, a dok ih ne realiziraju, svoj san nastavljaju živjeti upravo ovdje. U svojoj šarenoj kućici.



''Ovdje je nemoguće ne biti kreativan. Onaj tko nema smisla, ja mislim da se otvori potpuno i zbog toga želimo pokazati kuću drugim kreativcima i razno razne radionice'', kažu.



Radionice prirodne kozmetike, Ivana kako je multitslane nekakve radionice sa djecom. glazbene probe s bendovima, razmišljamo o skupljanju bilja i hrane tu iz šume.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 18:00 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.