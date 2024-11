Poznate Hrvatice i Hrvati prisjetili su se prvih ljubavi, igračaka i bezbrižnih dana djetinjstva: ''Svi smo bili zaljubljeni u....''

Djetinjstvo je, kažu, najbezbrižnije životno doba. Radosne trenutke iz vremena kad smo bili djeca pamtimo cijeli život. Izuzetak nisu ni poznati, koji rado zavire u riznicu sjećanja. U koga je kao mali bio zaljubljen Jacques Houdek, kako se zvala prva ljubav Željka Bebeka, tko je opjevao kvart iz djetinjstva te koje su im igre bile omiljene, otkriva naša Anja Beneta.

Gotovo je nemoguće iz sjećanja izbrisati lik i ime prve simpatije iz djetinjstva. No, ni na kraj pameti sigurno vam nije u koju je poznatu damu kao mali bio zaljubljen Jacques Houdek.



"Prva uspomena je ustvari pismo koje sam pisao Tajčici, s osam godina. Svi smo joj pisali, svi smo bili zaljubljeni u Tajči i Tajči je bila centar našeg svijeta, i ostala. I nekakvih 25, 30 godina kasnije mi se upoznajemo, pismo biva pronađeno i krug se nekako zatvorio.", rekao je Jacques Houdek.

Da prva ljubav zaborava nema, dobro zna i Željko Bebek.



"Zvala se Milena, u prvom gimnazije. ali je ta veza vrlo kratko trajala s obzirom na to da je ona odselila iz Sarajeva nakon mjeseca dana od početka škole i tako daleko od očiju, daleko od srca."



Možda su im danas daleko od očiju, no iz srca poznatih Hrvatica nikad nisu izašle omiljene igračke iz djetinjstva.

"Imale smo sestra i ja punu košaru barbika, svaka je imala svoje ime, imale su malte ne hijerarhiju međusobno , koja je s kojom bila najbolja prijateljica i sestra, i tako dalje...Imale smo i punu sobu plišanih igračaka , većinu još uvijek imamo i još uvijek znam koja se kako zove. ", kaže Mia Dimšić.



"Evo samo da znaš da sam ja od malih nogu krenula s uređivanjima, moj mama je bila frizerka i tu sam imala dvije godine i u stanu gdje smo živjeli smo imali frizerski salon i onda sam ja s tim ženama stalno što su one radile to sam i ja, tad je hauba još bila in, nije bilo ovih grijača kao danas, pa sam si uvijek stavljala te mrežice i kako si je neka baka frizirala, tak sam se i ja. ", prisjetila se Maja Šuput.



"Prvo mi padnu napamet role. Dakle, bila sam na biciklu i rolama od jutra do mraka ispred kuće. Obožavala sam ići u školu , obožavala sam se igrati graničara ispred škole, i da , na rolama." , kaže Sanja Doležal.



Od kolijevke pa do groba najljepše je, kažu, đačko doba. Možda ga se baš zato rado prisjeća i popularni Jole.



"Prvi dan škole, u Njemačkoj je taj običaj, ovo se kupi i onda ti to napuniš nekim slatkišima, gumenim bombonima.Vidi frizurice! Ošišan na teću. Ovo je prva pričest u Zagvozdu, tada smo se već vratili, ja sam išao tu treći osnovne."



Miroslavu Škori osmijeh na lice odmah razvuče sjećanje na bezbrižne dane dugih ljetnih praznika. Poznati glazbenik provodio ih je podno Biokova u konobi svojeg djeda.



"Nije bilo nikakvog štednjaka, jedan bronzion u kojem se varila rašćika, kada bi se ušlo u tu kužinu jedan amper kako bi mi rekli, kanta, sa kaciolom i onda si tako mogao piti vodu iz čatrnje, nije bilo bunara, nije bilo ničega, svako večer bi morali izmoliti krunicu prije nego što bi išli jest, a mirisi mog djetinjstva su i u principu ta kujundžuša, i taj duvan koji se sušio doli i nešto malo gudina što je on isto tako ima."



Mirisi djetinjstva Nedu Ukraden vežu pak uz rodni Imotski.



"Prve slike djetinjstva, prve uspomene, prve boje, prva sjećanja, prvi mirisi zaista su vezani za tu našu kuću u Glavini Donjoj kod Imotskog, za moju baku i to su čini se najljepše uspomene koje ja nosim."

I Željko Samardžić zauvijek u srcu nosi uspomene iz jednog hrvatskog grada.



"Zadar mi je poseban jer sam živio u Zadru u vrijeme prvih poljubaca, puberteta, osnovne škole, prvih simpatija, puno mi znači Zadar, da prošetam Kalelargom, prođem Reljom, da odem do Arbanasa, do Borika, sve pješke, jer mi to puno znači."



Zadarskoj četvrti, u kojoj je odrastao, Jure Brkljača posvetio je i pjesmu.



"Na Donatu sam odrastao , to je odmah ispred moje kuće . I mi smo igrali nogomet na Donatu i golovi bi nam bili dva kamena, onda bi po ljeti dolazilo jako puno gostiju , pa bi došli iz Libije i svuda, i onda bi mi igrali s njima nogomet, tako da je to bilo na svjetskoj razini. "

Mirisi i okusi djetinjstva pamte se cijeli život. I kad nam starost na licu iscrta bore, slike iz djetinjstva vraćaju osmijeh na lice.

