Sjećanje na Massima: Čime je kolege znao nasmijati do suza i što mu nisu stigli reći?

Prošle su točno dvije godine otkad je održao koncert u zagrebačkoj Areni kao krunu svoje karijere. Iako nas je ubrzo nakon toga napustio, početak studenog od tada prolazi u znaku sjećanja na jedinstvenog Masssima Savića. Čime je svoje kolege znao nasmijati do suza, ali i što mu nisu stigli reći, a silno su željeli, povjerili su našoj Sanji Jurković.

Početak studenog rezerviran je za njegov mali krug velikih ljudi.

Iako nam se čini kao da je jučer pjevao s nama u zagrebačkoj Areni, njegova supruga Eni, uz pomoć estradnih kolega, već drugu godinu zaredom obilježava upravo taj Massimov posljednji koncert.

''Ja sam vam na limbu, i sretna i tužna, ali sve skupa, kad vidim ove ljude, Maxovu publiku, svoje drage prijatelje, njegove kolege, bend. Toplo mi je oko srca. Massimo je bio moj život. Ja u principu ne živim, ja preživljavam. Ovakvi trenuci mi znače, ali nije lako, nije lako'', govori Eni Kondić, Massimova supruga.

I dok su rijetki bili upoznati s tim što Massimo prolazi na pozornici, drugi nisu ni slutili da je to njegov posljednji koncert.

''Mi nismo znale da će to biti zadnje, ali je bilo jako lijepo nakon 20 godina se popeti opet gore na pozornicu'', govor Anita Valo i Meri Jaman iz Meritasa.

''Rijetki mi smo znali kroz šta prolazi, publika to nije znala, to su bili veliki bolovi, ali on je to otpjevao baš fajterski i svaka mu čast na tome'', priča Ivan Dečak.

''Mislim da smo i kroz taj možda zadnji susret kojeg smo bili nesvjesni na pozornici, i na neki način si sve i kazali, u nekom smislu'', govore Meritas.

''Trebala je to biti kruna njegove dosadašnje karijere. I svi mi koji smo bili gore na pozornici smo osjećali tu energiju. Kad sam silazio s pozornice sam ga poljubio u čelo, nesvjesno, to je bio naš zadnji zagrljaj'', prisjetio se Ivan Dečak.

Iako više nije s nama, njegov lik i djelo žive i dalje – ne samo kroz dobro poznate hitove, već i kroz novi album ''Evergreen vještina'', koji je otkrio još poneki Massimov dosad skriveni talent.

''Super je taj ovitak albuma koji zapravo donosi njegova promišljanja, viđenje svijeta i okoline kroz njegove autorske radove, znači još jedna vještina za koju ljudi možda nisu znali, a to je crtež'', priča Ivan Dečak.

''Prekrasan je LP, zato što smo svijetu, Maxovoj publici, pokazali još jednu njegovu vještinu, a to su njegovi crteži i njegove grafike.

Massimo je imao tisuću vještina. Polako. Krenuli smo pokazivat, polako'', govori Massimova supruga.

''Nekako kad ga ovako na prvu pogledam, bez da išta znam o njemu, vidiš da je baš umjetnička duša. Ja vjerujem da je imao još 500 kreativnih umjetničkih talenata, da je to samo jedan od ovoliko!'', priča pjevačica Zsa Zsa.

I dok će ga publika pamtiti po bezvremenskim hitovima, prijateljima se u sjećanje urezao njegov jedinstveni smisao za humor.

''Kad smo pjevali na Šibenskom festivalu, njemu je sponzor bila jedna, nećemo sad spominjati imena, jedna tekstilna marka. Onda je rekao, Belane, mi sad idemo tamo u njihovu prodavaonicu, ja ću šarmirati prodavačice, odvest ću ih na kavu, ti ćeš odabrati odijelo, on kao ima sponzorsko odijelo, mi ćemo otići i nikad se nećemo vratiti, i to odijelo mi još uvijek stoji u ormaru, genijalno'', prisjetio se Neno Belan.

Vremena, nažalost, više nema da bi mu rekli sve što nisu stigli. No kad bi za to imali priliku.



''Ovo se sve desilo prebrzo, ja sam njemu htio reći još puno toga'', govori Dečak.

''Pa hvala! Zapravo, znaš, nikad to ne izgovoriš, nažalost. Svi puno puta to izgovorimo prekasno, ali ja mislim da on itekako dobro zna i čuje'', kaže Zsa Zsa.

''Massimo, volimo te'', poručio je Neno Belan.

