Rokeri iz zagrebačke Dubrave i danas nastupaju s jednakom strašću: ''Ta povezanost s publikom...''

Jedna od koncertnih stanica Prljavog kazališta ovog ljeta bio je Umag, gdje se našla i naša Anna Opačak. Legendarni rockeri pohvalili su joj se novitetima iz svoje glazbene radionice, otkrili što pripremaju za spektakl u zagrebačkoj Areni te zašto nikad neće odustati od rock and rolla, a sve to možete vidjeti u prilogu In magazina.

Pozornicom vladaju gotovo 50 godina. Rockeri iz zagrebačke Dubrave i danas nastupaju s jednakom strašću. U to se sinoć uvjerila i publika u Umagu:

''Ta povezanost s publikom, i ta sreća da se, da se ljudi prepoznaju u našim pjesmama. Ta emocionalna, emotivna povezanost, i to nas svaki dan motivira da se penjemo na pozornicu, zabavljamo sebe i svoju publiku'', govori Mladen Bodalec.

Osim dobro znanih hitova, pred publikom su jučer zasvirali i tek objavljenu pjesmu intrigantnog naziva ''Djeca su ok'', u kojoj progovaraju o uvijek aktualnoj temi odnosa roditelja i djece:

''Ja volim tu pjesmu, inače, orat', ja volim te pjesme koje oru po bini, Bodalec možda nešto manje, jer se mora potrošit', ali ja volim kad mi to oremo. Nije to meni strano'', dodao je Jasenko Houra.

U prosincu ih čeka zagrebačka Arena. Zasad je sigurno da će nastupati dvije večeri. A u odabiru pjesama koje će izvoditi u najvećoj dvorani u Hrvatskoj pomoći će im publika:

''Vi znate kakav je repertoar, i znam da će me svi pitat', a hoćete svirat' opet .. Uvijek, nek mi samo vele koju to da ne sviramo, to mi je jednostavnije, pa da to više prelomimo'', govori Jasenko.

Nove glazbene trendove prate, ali, kako kaže Houra, oni i dalje žive rock and roll.

''Mi smo ljudi koji dolaze iz prošlog stoljeća, nama je to sve, dobro, nama je to sve gala. Mi se s tim zafrkavamo, nas dvojica, ono , ja ti ne mogu reć' dalje'', govori Houra.

Glazba ih pokreće i čini živima, zato ne planiraju stati.

''Bitno da idem, ja samo idem, idem, idem, i tak ono dok ne stanem jednog dana. Samo, znam da više k'o u koroni neću kod kuće ležat' tri godine, nema više šanse nikakve. Otić' ću negdje u šumu rađe, otić' ću u pustinju, ne znam kuda'', kaže.

U pustinju sigurno neće otići, ali već idućih dana u njihovim legendarnim hitovima moći će uživati publika u Biogradu, Makarskoj, Primoštenu… A to su samo neki gradovi u kojima Prljavci ovog ljeta žare rock and rollom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.