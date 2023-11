Massimova supruga odala mu je počast posebnim detaljem, evo s čime se to pojavila na koncertu za njega!

Kad je prije točno godinu dana u Areni održao koncert koji su mnogi smatrali krunom njegove karijere, nitko nije mogao ni slutiti da će mu to biti posljednji nastup. U ovo, za njih iznimno tužno doba godine, Massimova obitelj odlučila je organizirati koncert njemu u čast. Izvođače i repertoar birala je njegova supruga. Kojim je detaljem poslala simboličnu poruku, provjerite u minutama Sanje Jurković.

Kroz pravi mali vrtuljak emocija sinoć su publiku povela brojna poznata lica, a Massimovi su stihovi sve okupljene podsjetili da će, iako ga među nama nema već skoro godinu dana, uspomena na njega uistinu živjeti vječno.

"Pjevam i slušam cijeli dan Neka ti plove brodovi i ustvari mi je cijela ta pjesma sad još više draža nego prije kad sam je slušao. Danas kad je i pjevam, dao sam joj neku dublju pozornost, na cijelu tu izvedbu i baš mi je posebna pjesma", zaključio je Matija Cvek.

Repertoar koji je ponovno udahnuo život Massimovim pjesmama pomno je izabrala njegova supruga Eni Kondić koja je poslala simboličnu poruku nosivši naočale kroz koje je Massimo posljednji put gledao svoju publiku u zagrebačkoj Areni.

"Teško je, pa uzbuđeno, pa lijepo, pa tužno, sve se miješa, jedan veliki vrtlog. Pravi vrtlog emocija, uf! Massimovi kolege su strahoviti, proba je bila krasna, ova dva dana druženja sve me vratilo u moj život s Massimom, teško je. A opet je lijepo", priznala je Eni.

"Nekako je njegova supruga ovo sve večeras pretvorila u jedno veliko slavlje, olakšala je svima nama, jako puno, tako da joj na tome veliko hvala. Ovo je pretvorila u jednu veliku radost i jedno veliko slavlje naspram života i sve ono što je Massimo bio", zaključila je Nina Badrić.

"Ja zapravo izvodim dvije pjesme koje sam napisao. I uvijek mi je bilo zadovoljstvo kad bi je zajedno na pozornici izveli, uvijek se desila nekakva fenomenalna energija koja će mi večeras, naravno, jako nedostajati", izjavio je uoči koncerta Ivan Dečak.

Budući da je tuga još uvijek prevelika, njegov mali krug velikih ljudi sinoć je odradio lavovski posao boreći se s emocijama.

"Kad smo se upoznali, bilo je upravo početkom 2000-ih, kad sam se ja doselio u Zagreb, nedaleko do ove Laube. Ja sam stajao, kiša je padala, kao i uvijek kad pada kiša, ja nisam imao kišobran, zaustavio se automobil, otvorila su se vrata, u njima je sjedio Maks i rekao ˝mali, upadaj!˝, prisjetio se Ivan.

"Pamtim ga, evo, odmah mi je osmijeh na licu, po jednom, baš kao i Dinu Dvornika, velikom životnom veselju. I kao jednog čovjeka koji je bio izuzetno inteligentan i od kojeg si imao što za čuti i što za naučiti", dodala je Nina.

"Ipak je on netko s mnogo više iskustva nego ja i to sam mnogo puta do sada govorio. To je jedan od rijetkih ljudi koje slušaš, svaku njegovu riječ negdje dobro razumiješ i primjenjuješ kroz život i uvijek se rado sjetim svih nekih njegovih inputa, kako je on govorio", priznao je Sergej Ćetković.

Iako je njegov bend svirao s knedlom u grlu, susprežući suze, činilo se kao da je vrijeme nakratko stalo. Pa iako svatko ima svoje dragocjene uspomene po kojima će ga pamtiti, u jednome se svi slažu.

"Publika, naravno, ima pravo smatrati da je on bio neki ozbiljan i seriozni gospodin, odmjeren, ali on je bio toliko duhovit, toliko na rubu suludo dobrih fora, toliko perceptivan, toliko je primjećivao stvari na sebi i na drugima. Toliko je znao tragičnu i ozbiljnu situaciju učiniti smiješnom, tako da mi to ozbiljno fali, ne znam nikoga poput njega", zaključila je Vanna.

Prazninu koju je ostavio iza sebe sinoć je ispunila nota nostalgije koja nas podsjeća da Massimovo naslijeđe živi i dalje.

