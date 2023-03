Priča o uspjehu iz susjedne Bosne i Hercegovine, biznis je procvjetao u koroni: Ova fitness trenerica broji tisuće klijentica diljem svijeta!

Nakupljeni kilogrami u trudnoći i začarani krug bezuspješnih dijeta nešto je s čim se bori mnogo žena. Priča je ovo iz Bosne i Hercegovine o trenerici Ani koja je u koroni napravila biznis te iza sebe ima 10 tisuća klijentica koje su uz nju skinule jednak broj kilograma i ostvarile nevjerojatne rezultate. Cijelu priču pogledajte u In magazinu!

Nevjerojatne transformacije koje upravo gledate nisu niti photoshop, niti operativni zahvati. One su rezultat truda i upornosti žena koje upravo gledate, ali i velika zasluga jedne druge žene – one kojoj je glavni životni moto - žena si, možeš.

''Mi smo odskočili samim time što ja stvarno nisam klasični trener, ja nisam nešto ni moderna, ja samo prenosim svoj život, ono što sam ja, bila sam i depresivna i debela. Bila sam i jako zločesta i tračala sam jer ja ne bi mogla podnijeti ženu kao što si ti, kako izgledaš, meni je to bilo, ti si sad lijepa, ja sam ljubomorna, mislim, ružno je to čuti, ali kad je čovjek nezadovoljan… E sad ja to prenosim na svoje žene, nije to samo trening, jer sam ja prije svega da sam tu gdje jesam trebala jačati glavu'', govori Ilijana Bodlović Anny.

I kao što i sami imate priliku vidjeti, Ilijana, poznatija kao Anny, zaista ima drugačiji, otvoreniji, ali vojnički pristup koji su prepoznale žene diljem Europe i svijeta. Iza nje stoji cijela vojska žena, točnije njih 10 tisuća – brojka o kojoj nije mogla ni sanjati.

''Ja kažem da nema mjesta iz kojeg mi nemamo klijentice, ali većinom su naše klijentice, veći broj su vani, i Njemačka, i Amerika, Irska jako puno, iz Zagreba jako puno imamo, iz Splita'', govori trenerica.

I možda bi ovo bila još jedna u nizu priča o uspjehu da Anny u svoj online program uz vježbe i nužne nutricionističke savjete nije uključila i savjete ginekologa, psihologa, fizioterapeuta, a kasnije i šminkera i učitelja stranih jezika kako bi ženama pružila pomoć na svim područjima na kojima se ukazala potreba.

''Sve je onako kako si mi posložimo u glavi, ja sam danas mogla ostati u krevetu, ali naravno da neću, vani je lijep dan, odradit ću trening, imam još dva, tri sastanka, imam još svoj trening, uvijek kažem da kakve su nam misli takav nam je život'', govori.

Cijela je priča najveći uzlet doživjela za vrijeme korone, kada se, šali se Anny i sama proširila poput virusa. Danas uz ogroman broj klijentica broji i jednako velik broj izgubljenih kilograma.

''Imamo jako puno žena koje su preko 50 kilograma skinule i to je jako puno. Zašto imamo dobre rezultate? Mi smo tu 24 sata s klijentima, ja svoju nedjelju dam svojim klijenticama i onda one osjećaju neku dužnost i onda kad ne smršaju, one se meni pravdaju i pišu razloge, šalju nalaze zašto nisu smršale jer osjećaju da su mene negdje povrijedile, uz to treninzi nisu lagani, treninzi su teški'', govori Ilijana.

Iako je poznata po svojem britkom jeziku koji nikoga ne štedi za vrijeme treninga, Anny je nebrojeno puta pokazala veliko srce.

''Muž, djeca i ja smo dosta skromni i želimo ostati, uvijek Bogu zahvalim i samo da mi ostavi tu skromnost i da se ne promijenim ja u glavi. Najveća nagrada, ja smatram, kad žena kaže da je prestala piti antidepresive, da prvi put u životu vrijedi, da prvi put u životu živi'', govori Ilijana.

Iako i ona nekad poklekne pred brojnim obavezama, snagu uvijek nađe u ženama čije živote je dotaknula i promijenila.

''Ja nekako volim da moji rezultati govore i sve, a kako ja ženama često govorim da su žene i da stvarno mogu sve, naša snaga nije u tijelu, naša snaga je u glavi'', zaključila je Ilijana.

Stoga, drage naše gledateljice, ne zaboravite prvo pravilo: žene ste, možete!

