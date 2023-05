Jole je na snimanje novog spota pustio naše kamere, ali glavnu ulogu umalo mu je oteo jedan maleni konkurent!

Kada su u pitanju slavlja i dobri provodi, nijedno ime domaće estrade nije prikladnije od Jolina. Majstor zabave ovog puta naše je kamere pustio na snimanje videospota za novu pjesmu, skladanu, ni manje, ni više, nego za rođendane. No glavnu ulogu umalo mu je oteo jedan maleni konkurent. O kome se radi, doznajte u prilogu In magazina.

Najpoznatiji splitski zabavljač i veseljak, uvijek spreman za feštu do jutra, snimio je napokon, upravo u njegovu duhu, najprikladniju pjesmu – rođendansku!



''U ova siva, sivilo crna vremena da donesemo malo pozitive.

Pošto je pjesma tako napisana lijepo i koncipirana da se može pjevati na rođendanima dječjim, odraslim pa smo radili spot u dva dana, u dva čina'', objasnio je Joško Čagalj Jole.



I baš kako im to i priliči, cijela je obitelj uživala na setu.



''Pošto su svi moji ajmo reć u glazbi i vole glazbu, bilo je kao - Jole bilo bi fora kad bi došao mali, a kako mi je i otac društven čovjek da snimimo tri generacije, otac, ti, mali i kako godine lete, rođendani se slave, treba slaviti koliko možeš u društvu obitelji, prijatelja'', priča Jole.



A kako te proslave doista izgledaju u njegovu društvu?



''Okupimo se ili kod mene ili u nekom kafiću od mojih prijatelja, što više dobre energije, bude malo spize, alkohola, dobre glazbe, klasika ajmo reć. Naravno, ostane se do jutra, mi smo većina noćni tipovi pa čak i moji prijatelji koji se bave drugim poslovima, u građevini, medicini, voze autobus, kamion, teško je otići s takvih tuluma'', priča Jole.



Čini se kako će i maleni Ivan Luka biti glavni zabavljački duh svake proslave, sudeći prema tome koliko se brzo na snimanju latio mikrofona.



''Voli svirati sve instrumente, voli pjevati, uvijek je po nekim dječjim rođendanima tako da mu to nije strano. Ja sam mu morao uzeti i klavijature i mali klavir, bubanj i gitaru, jer 90% igre u njegovu životu su instrumenti a isti sam otprilike bio i ja kad sam bio dijete'', priča Jole.



A od tate je, čini se, već naslijedio i nevjerojatan profesionalizam.



''On ima tri godine i par mjeseci tako da ne može cijeli dan zadržati koncentraciju, ali s obzirom da ima tri godine svi su iznenađeni i oduševljeni kako je on prihvatio tu svoju ulogu'', primijetio je Jole.



Upravo su oni najmanji katkad ti koji nas nauče najvažnije lekcije, pa je tako dolazak djece i kod Joška potaknuo ključne promjene u najzaposlenijem dijelu godine, ljetu.



''Uveo sam prije 12, 13 godina da idemo jedan dio tjedna ili 10-tak dana par koncerata pa onda par koncerata da smo s obiteljima, prijateljima, kupanje, jer gušt je malo i bit s djecom, naučiti ih plivati, voziti bicikl i dočekati neke moje prijatelje koji dođu iz Europe i Amerike. Dok nisam to tako koncipirao svoje ljeto prođe cijelo ljeto a da nisam se okupao, nisam nikoga vidio, samo spavam, vozim, putujem i onda smo rekli, zaradit ćemo malo manje ali ćemo imati od života puno više'', zaključio je Jole.



To svejedno ne znači kako Jole iole usporava, dapače, Tonči i on napokon su krenuli punom parom.



''Tako je on rekao, e Jole, ove tri godine nisam imao vremena jer sam radio Misu i crossover i udavao kćer, pa sad ću ti napravit dvije pjesme i napravio mi je dvije odlične pjesme i sad imam problem s kojom da izađem prije tako da vjerojatno će se prva pojavit na melodijama Jadrana. Malo su ozbiljniji tekstovi ali je ostao Jole, no odlična produkcija, iznenadit ćete se'', govori Jole.



Dok radi na novim, teško je ne prisjetiti se starih hitova, posebno s onim od koga se tek oprostio.



''Ja kad sam čuo kocku šećera, to je to i Stavros je naravno odmah pristao i to je odmah postao veliki hit i evo dan danas ta omladina voli te starije pjesme i moje i taj duet i njegove pjesme i vraća se taj trend dobre zabavne glazbe'', smatra Jole.



Kroz koju glazbenici na kraju dana žive vječno.

