Ne samo da prate trendove, nego ih često postavljaju, evo čiji modni stil privlači pozornost!

Ne samo da prate trendove, već ih često one postavljaju. Hrvatska scena može se pohvaliti mnogim ženama koje osvajaju svojim jedinstvenim i kreativnim stilom odijevanja. Stiže pregled najistaknutijih dama čiji je modni izričaj privukao pozornost.

Njihove modne kombinacije inspiracije su mnogima. One uvijek izgledaju zanimljivo i stilski besprijekorno. Najbolje odjevene Hrvatice dokazuju da stil nije samo odabir odjeće, nego i odraz osobnosti, kreativnosti i samopouzdanja.

Nina Badrić često surađuje s domaćim dizajnerima, posebice na sceni, ali i ostaje vjerna sebi. Ona je ikona stila koja savršeno kombinira klasiku i glamur, čak i kada se na sceni pojavi u potpuno neočekivanim izdanjima, kao što je to bio slučaj na nedavnom koncertu u Areni Zagreb.

"Zagrebačka Arena zapravo zahtijeva neki wow efekt kroz scenski nastup. Naravno, kroz odjeću je uvijek lako ispričati", riječi su modne dizajnerice Kristine Burje.

"Otkad je izašla na scenu, ona je uvijek fantastično odjevena. Ne mogu navesti nijedan primjer gdje ona to nije bila", izjavila je poduzetnica Snježana Schillinger, dok je dizajner i stilist Ivan Friščić dodao: "Zaista volim gledati njezin razvoj stila, na koji način se odijeva zadnjih 20-ak godina."

Supruga legendarnog nogometaša Zvonimira Bobana Leonarda Boban poznata je po svom istančanom modnom ukusu. Savršeno spaja eleganciju, klasiku i suvremene modne trendove, baš zato se svake godine s punim pravom nalazi među najbolje odjevenim Hrvaticama.

"Izvan svake konkurencije. Mislim da Leonarda na sebe stavlja trendove. Doslovno, ona nameće trendove ili ih stvara, a ne prati ih", poručuje Burja, dok Schillinger tvrdi: "Meni se sviđa to što ona to dosljedno njeguje, a godinama je imala i svoj brend. To mi je fantastično, ona je jako lijepa žena, a ti vidiš da ona to s guštom sve kombinira."

Bivša Miss Hrvatske i supruga voditelja i glumca Tarika Filipovića Lejla često je na ovakvim listama. Gotovo uvijek bira minimalizam, ali posebnu pozornost daje modnim dodacima. Njezin stil ostavlja Friščića bez daha: "Klasika s pomakom koja je vječna, koja uvijek funkcionira i nemamo joj što naći za zamjerku."

Odvažna i nekonvencionalna elegancija su riječi kojima mnogi opisuju stil bivše manekenke Zvončice Vucković.

"Zvončica je otkačena, ona je lik koji se voli odjenuti i koji voli modu", riječi su Friščića, dok je Schillinger dodala: "Jer izgledati s 18 super ne bi trebala biti velika mudrost, ali kad to ženi uspijeva u nekim ozbiljnijim godinama, onda je to za apsolutni aplauz."

Stil Franke Batelić Ćorluka mješavina je suvremenih trendova i ženstvene elegacije. Njezina česta suradnica Kristina Burja prokomentirala je Franku da ona može "biti u ful sportskom, u ful elegantnom ili u retru te da na njoj čak i šljokice dobro pristaju."

Već nekoliko godina na svoj stil pazi i Vanna, koji se može opisati kao odmjeren, zanimljiv i trendi.

"Sve je to više ona Vanna koja je karakter – ona je cool, zabavna, autoironična, pa tako ona postane i u odijevanju", riječi su Friščića, dodavši kako mu se to veoma sviđa.

Zanimljiv stil godinama gaji i Borna Kotromanović, koja voli poticati ljude na pomicanje granica u odijevanju.

Bez obzira na stil i različite pristupe i estetiku, ove žene pokazuju da je pravi stil onaj koji govori o vama, a ne samo o onome što nosite.

