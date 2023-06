Jedan od omiljenih domaćih kuhara o ljetnim ljubavima: ''Ići ćemo sve u lagano, nećemo žuriti nikamo, vrag odnija prišu''

S dolaskom ljetnih dana odlazak na plažu većini je glavna zanimacija. No, postavlja se pitanje kako zasjati i biti primijećen dok uživamo u moru i suncu. Naše poznate dame otkrile su nam bez čega ne idu na plažu, kakve kupaće kostime vole, a ekipa IN magazina doznala je i je li ovo ljeto rezervirano za ljubav.

Zbog visokih temperatura većina spas traži u moru. Osvježenje koje koje nas odmah stavlja u hedonističko raspoloženje ima i svoje malene brige. Kako i na takvim mjestima zasjati u najboljem izdanju? Vječno pitanje - koji kupaći kostim odabrati?



''Ja ti preferiram dvodijelne kupaće. Ne volim da mi je mokro na koži i da toga previše ima. Kad idem na kupanje i sunčanje, želim da mi je toga što manje, čisto da se pokriju oni dijelovi koji ne bi smjeli biti viđeni. A kad idem na nekakav koktel, onda preferiram jednodijelne kostime, a danas ih ima toliko da izgledaju kao kreacije'', objasnila je Gianna Apostolski.



''Nisam nikad bila fan jednodijelnih, ali volim ih i sad su mi cool i počela sam ih skupljat. Više sam fan dvodijelnih, i to što više boja jer kad pocrnim, volim boje. Da je materijal što bolji i da se brzo suše'', otkrila je Antonia Dora Pleško.



''Nećeš vjerovati, ali sve nosim, od đir speeda do bokserica, kako mi dođe taj dan. Imam ih i obožavam ih. Što se mene tiče, možemo bit i goli, ha-ha, samo da je more blizu mene'', zaključio je chef Ivan Pažanin.



A upravo našeg poznatog chefa javnost voli spajati s raznim ljepoticama koje se zateknu u njegovu društvu. Za naše kamere otkriva hoće li ovo ljeto solirati ili je više za ljetne ljubavi.



''Ići ćemo sve u lagano, nećemo žuriti nikamo, vrag odnija prišu. Vidit ćemo, bit će miks svega. Mudro pitanje i mudar odgovor'', zaključio je.



A mudar pristup Ivan ima i kad je riječ o hrani, stoga nije ni čudno što uvijek ima u rukavu brzi recept za vruće ljetne dane.



''Peperoncini. Ne može bit bolje. Manistra, maslinovo ulje, češnjak, petrusimun, malo peperoncinija, zavrtiš dva puta, još malo maslinova ulja, što je normalno, izgratat parmezana i amen'', kaže Ivan.



I ljetni obrok je gotov. A kada je riječ o ženskim torbicama, evo bez čega se ne ide na plažu.



''Treba imat osnovne stvari - ogledalo, nekakav sprej, vodu, ručnik, lijep i mekan, ali i svakako knjigu dobru'', kaže Neda Makjanić Kunić.



''Sarme nisu, ali pome i pašteta bi se mogli nać. Bez faktora ne idem nikamo, bez četke i proizvoda za kosu da mi je sunce ne uništava, naočale ili maska za ronjenje jer volim vidit što je dolje, ali ne idem nikad u tamno more. Uvik sam u plićaku di vidiš dno'', rekla je Gianna.



Gianna napominje kako je uz dobro društvo uvijek bolje kupanje u moru. Njoj već jedno desetljeće leđa čuva dečko Duje, a mnogi se pitaju razmišljaju li o vjenčanju.



''Baš sam Duji rekla - kad ćemo više? Sad ćemo ući u 11. godinu, ma ka Bepina sam ti jadna. Ali bitno je poštovanje, mi se volimo. Meni papir ne znači ništa, ali voljela bih napraviti za ekipu, tako da ćeš bit pozvan'', rekla je Gianna.



U životu pjevačice Antonije Dore Pleško možda se trenutačno ne razmišlja o bračnoj luci jer je njezin fokus sada samo na malenoj mezimici.



''Ovo je Luna, to je moja nova ljubav. Kaže mi mama da ima moj karakter, da je malo luda i vrckasta. Ima četiri mjeseca i stvarno se prilagođava svemu. Malo puno laje, ali eto, pokušavamo je odgojit na najljepši način ja i dečko'', priča Antonia.



Slušajući naše sugovornike, jedino što možemo zaključiti jest da će ovo ljeto biti začinjeno s puno smijeha i pozitivne energije.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.