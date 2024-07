Vesna Pisarović otkrila je tajnu vatrene, crvene kose s početka karijere, ali i s kojim glazbenikom redovito nastupa u tajnosti!

Vesna Pisarović ove će jeseni objaviti nove pop pjesme, a zatim stiže i novi album. Uvertira je to u njezin prvi samostalni koncert u zagrebačkoj areni u travnju 2025. godine. Kako nastaju Vesnine pjesme, tajnu vatrene crvene kose s početka karijere, ali i s kojim slavnim rock glazbenikom redovito nastupa gotovo u tajnosti, sve je to razotkrila našem Davoru Gariću za In magazin.

Vesna Pisarović ostvarit će još jedan san koji, kaže, nije se ni usudila sanjati. 26. travnja sljedeće godine, održat će velik samostalni koncert u zagrebačkoj areni.



''Kad smo odlučili i rekli da ćemo ući u tu priču, znam da nisam spavala jedno dvije noći!'', kaže.



Tu iznenađenjima nije kraj. Na jesen će napokon objaviti nove pjesme. Možemo li očekivati brze, plesne ili emotivne balade za ''rezati vene''?



''Nećemo rezati vene, ali bit će nešto između! Bit će, ja bih rekla, jedan lijep melankoličan sretni pop.'', otkrila je.



Nove pjesme Vesna piše sama i priznaje - uz koncerte pred publikom, stvaranje pjesama najdraži joj je dio bavljenja glazbom.



''To je jedna slagalica. Naprosto se sad događa to da odlazim u trgovinu, kupujem nešto, krenem pjevat...''Ahaaa, da, da, da...trebam spojit ovu melodiju s ovim!'' i onda zaboravim da sam trebala kupit mlijeko. Evo do tu sam došla sada'', kaže.



Teško biste pogodili s kim Vesna, pomalo tajnovito, često nastupa u jednom zagrebačkom klubu, i to ponedjeljkom. Pjeva na glazbenim improvizacijama s Darkom Rundekom.



''Tako da je često na tim sessionima Darko, često sam ja i tad improviziramo! Hahaha... Darko je na gitari, a ja sam na glasu!'', kaže.



Vesnu smo na trenutak katapultirali u daleku prošlost. Prosurfali smo njezinom karijerom kako bismo provjerili sjeća li se svega. Crvena kosa s početka karijere se ne zaboravlja.



''Bila je intenzivno crvena zato što je moja kolegica s fakulteta imala oca koji je bio kapetan broda i on bi odlazio u Egipat i donosio nam pravu crvenu kanu i nas dvije smo imale najcrveniju kosu! Evo to je tajna!'', otkrila je.

Vesna je negdje 2000.-ih na Dori pjevala pjesmu ''Probudi mi ljubav'' i s njom osvojila zadnje mjesto. Evo kako danas gleda na taj neuspjeh:



''Super, bilo je slatko! Ta je pjesma meni bila lijepa, drugima nije, naprosto tako se dogodilo!'', zaključila je Vesna.



Mnogi znaju da je Vesna odrasla u Požegi, no samo rijetki da je rođena u Brčkom, u Bosni i Hercegovini.



''Ja sam se ustvari slučajno rodila u Brčkom jer su roditelji dobili posao tamo, prvo tata, a onda je mama otišla za njim, i onda sam se tako rodila tamo! Mislim da sam živjela samo dvije ili tri godine, ali imam čak neke snimke, kaže mama, gdje sam pjevala lepu Brenu i pjesme Zdravka Čolića'', prisjetila se.



Ta je djevojčica sanjala, a ova žena danas ostvaruje svoje snove.



''Ovo nisam mogla niti ikada sanjati, ali sad ću javno to reći, 26.04.2025., bit će moj prvi veliki samostalni koncert u Areni. Dobrodošli!'', poručila je.

