Ovi MasterChef kandidati spremni su učiti od najboljih i obogatiti svoje znanje u najpoznatijoj kuhinji u Hrvatskoj, a neki od njih su se u kuhanje zaljubili još u djetinjstvu

Posljednjom rundom borbe dobili smo prvih osam kandidata koji svoj put nastavljaju u vatrenoj MasterChef kuhinji.



''Osjećaj je izvanredan, nisam ovo iskreno ni očekivala, nadala sam se tome, ali osjećam se top'', izjavila je Gaia Zec.



''Predivan je osjećaj, to mi je bila velika želja i evo napokon se ostvarila'', priznala je Ana-Maria Cuglin.



''Adrenalin udara, puca, presretna sam, prezadovoljna i idemo dalje'', dodala je Lara Biloš.

''Baš oduvijek otkad znam za sebe, kuham, pripremam jela i pogotovo kad sam došao živjeti u Zagreb da ne kažem da me sila potjerala da si moraš pripremati sam jela'', kaže Josip Novačić.



''Ljubav prema kuhanju se zapravo rodila iz potrebe kada sam trebao spremati sam sebi hranu doma dok su bili na poslu, dok sam ja čekao da se vrate pa sam morao napraviti ručak'', priznaje Petar Tudja.



''Došla sam naučiti, ali nadam se i pokazati da nešto i znam i da mogu i da ću napredovati'',kaže Mateja Husak.

Pred njima je sada daljnje natjecanje. Kuhinja će postati sve užarenija, a izazova je sve više. Prepreke na putu pokušat će svladati svojim adutima.



''Sad ne volim govorit što mi ide, ako nešto rečem onda će me naravno to pogodit da falim, ali ako me ne pogodi stres organizacija i brzina'', objasnio je Luka Veić.



''Smirenost svakako nije moja jača strana, ja to više iskreno nekako kroz humor rješavam i kad je ta napetost i stres onda se najviše šalim, nadam se s tim i da neću iritirati druge kanidate već da ću ih ne znam skrenut im misli'', priznala je Meri Goldašić.



''Hladna glava, smirenost, staloženost, mogu se dobro kontolirat, mislim da je hladna glava i fokus najvažnije u kuhinji'', rekla je Lara Bioš.



''Mislim da sam kreativna zato što gledam držat tradiciju, ali opet dodat taj neki moderan štih, tako da mislim taj neki moderan način serviranja i tehnika to sigurno'', rekla je Gaia Zec.

Kanidati priznaju da su se dobro pripremali, tako da su spremni za sve namirnice koje se nađu ispred njih.



''Nema neke namirnice koju ne bih htjela. Htjela bih ju probat spremit pa makar to ispalo loše, ali htjela bih se iskazati u bilo kojem jelu'', kaže Ana-Maria Cuglin.



''Slaba sam s iznutricama, neke iznutrice, jetrice, ali voljela bih ipak da se nađe da nešto naučim, ali da me ne ocjenjuju na tome'', kaže Meri.



''Sigurno da ću nastojat što duže ostat i potrudit se da što više izbacim dobra i kvalitetna jela, a za dalje vidjet ćemo kako će se sve posložit'', dodao je Luka Veić.

Kome od njih kuhača najbolje leži tek će pokazati.



''Što se očekivanja tiče, u ovom trenutku sam pobijedio, ovo sve dalje je extra. Meni je dosad, nisam uopće mogao zamisliti da ću doći do ovdje i sad sve ovo dalje što mi se dešava, samo korak po korak pa ćemo vidjeti gdje će to otići'', dodao je Josip Novačić.



''Upijam ko spužva što se toga tiče, tako da to mi je više cilj nego ajmo reć pobjeda'', dodala je Mateja Husak.



''Zasada su očekivanja velika. Borit ću se da tu ostanem što duže i da ja možda postanem hrvatski MasterChef'', poručila je Lara Biloš.

