Porin za životno djelo Parnom valjku: Neumorni glazbenici slave 50 godina stvaranja!

Porin za životno djelo ove godine osim njihovom osnivaču Huseinu Hasanefendiću ide i u ruke benda Parni valjak. Ovi neumorni glazbenici iduće će godine proslaviti 50 godina na našoj sceni. Iako je ljubav prema glazbi ono što ih pokreće i dalje, postoje oni dijelovi posla koje bi najradije preskočili. Na probi ih je posjetila naša Dorotea Filipaj za In magazin.

Porin za životno djelo dodjeljuje se umjetnicima koji su svojim trudom, radom i uspjesima obilježili hrvatsku glazbu, koji su se upisali u povijest i onima bez čijeg autorskog rada i talenta ne možemo zamisliti svijet glazbe. Pa tko se bolje uklapa u ovaj opis, ako ne Parni valjak.



''Sigurno je čast i mislim, super se čovjek osjeća, struka te prepoznaje. A na kraju krajeva i trajemo toliko dugo valjda da smo se svima popeli na vrh glave. S druge strane, nagrade Laureatis za životno djelo obično u simblolici nose neki kraj karijere za što mi još nismo spremni'', govori Zorislav Preksavec.



''Nek se nastavi taj trend i dalje i da umjetnici dobivaju i za života te nagrade jer ipak je moralo to nešto značiti'', dodao je Berislav Blažević.



''Koliko god zvučalo kao ofucana fraza, ali zaista je to što pjesme žive, što imamo ogroman broj pjesama koje su žive koje neke od generacija koje se nisu ni rodile pa ih sad pjevaju.. To je najveća nagrada'' zaključio je Husein Hasanefendić.

Bend je 1975. godine osnovao Hus sa Juricom Pađenom i Vladimirom Mihaljekom. Postava Valjka mijenjala se više puta tijekom godina. Najveći udar na bend dogodio se s Akijevom smrću. No, neisrpna ljubav prema glazbi i želja za sviranjem, prevagnula je i nastavljaju živjeti svoj san.



''Mi smo ovdje među tim svojim instrumentima i u nekom svom privatnom okuženju. Toliko se dugo time bavili da ne znamo s čim bi se drugim bavili'', doda je Zorislav.



''Nekad i nakon probe, završimo nakon 7 probu i spustim se u 9 u studio i nešto radim. To me ispunjava'', kaže Husein.



''Kao jedan dugi brak sa uzjamnim poštovanjem'', rekao je Zorislav.

Recept za uspješne odnose u bendu je kombinacija rada i svirke s dobrom zezancijom.



''Meni je to igranje. Meni je to strašna zabava. Mi svašta kombiniramo, uvijek ima malo za narezat. Tu je Igor majstor. Po tom pitanju je naslijedio Akija'', kaže.

Ipak, postoje dijelovi koje ni nakon toliko godina jednostavno ne vole.



''Zub vaditi ili snimat spot. Mislim da bi radije zub vadio'', kaže Husein.



''Putovanje ja najgore recimo. Kombi i to. Istrpimo i to zbog ovih 2 sata na bini'', kaže Dalibor Marinković.

Podsjetimo, osim što je bend dobio Porin za životno djelo, ta nagrada odlazi i u ruke lideru - Husu.



''Mnogi ljudi ga doživljavaju kao strogog i dalekog, a to je zapravo više ću reći, nekako on čuva svoj interni umjetnički svemir'', dodao je Zorislav.



''Pa kad nam treba pokazat novu pjesmu, to je onda muka. Sav ne zna, pa dobro je.. joj nisam siguran, pa onda mi nešto, pa ovo nam nije nešto, pa on: šta sad vi? I tak. Uvijek je neka drama. Jedan psihijatar mi je rekao da dok god ta drama i frka oko toga traje, da ima smisla'', zaključili su dečki.

Možda je to baš razlog zašto Parni valjak i nakon pola stoljeća svoj glazbeni put valja besprijekorno.

