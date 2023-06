Miroslav Škoro otkrio nam je kako planira do pobjede na festivalu u Vodicama, a evo što ljuti Željka Bebeka!

Gotovo 50 izvođača nastupit će na festivalu u Vodicama idućeg vikenda. Na okupljanju uoči ovog velikog glazbenog događaja, Željko Bebek otkrio je za In magazin da ga ljuti što umjesto domaćih, naše velike dvorane pune glazbenici iz susjedstva. Škoro je priznao koje su njegove metode da dođe do pobjede na festivalu, a Marina Tomašević zna tko je najveći zabavljač na estradi. Sve pogledajte u prilogu In magazina!

Uoči vodičkog festivala okupili su se glazbenici. Dobra zabava nije izostala, a mi smo provjerili tko je na glasu kao najveći zabavljač na estradi.

''S obzirom da sam ja iz Zadra i da je moj šogor Mladen Grdović, on je uvijek bio taj netko tko bi pokrenuo neku feštu'', govori Marina Tomašević.

''Prije je to u onoj mojoj klapi Kićo, Kićo nas je sve zabavljao, a ovdje ne znam tko bi mogao biti dobar vic maher možda Lidija Bačić'', otkrio je Miroslav Škoro.

Lidija Bačić na druženje s kolegama stigla je u društvu psa Bačija koji joj je kaže, donio mnogo veselja.

''Hvala Bogu imam obitelj koja ga obožava tako da kad god ja ne mogu, odvedem ga kod svojih u Split, evo jučer sam ga dovezla iz Splita i odmah je moj otac tužan jer mu fali'', priča Lidija.

Neće faliti dobre glazbe na festivalu u Vodicama 9. i 10. lipnja. Svoje prve festivalske nastupe glazbenici dobro pamte.

''Zlatna palma u Cvatatu čiji je direktor bio i organizator Tomislav Ivčić'', prisjetila se Marina Tomašević.

''Kad sam prvi put išao 1992. godine na Požeški festival i znam da sam zaspao popodne i kad sam došao na nastup imao sam preko lica crtu jer mi se usjeklo od jastuka'', priča Škoro.

''Prvi je bio Zagreb fest tamo 2008. godine i znam da sam jedva čekala izaći, uvijek mi bude pozitivno uzbuđenje'', priča Lidija Bačić.

Pozitivno uzbuđenje dijele i Vanna te Jurica Pađen i njegov Aerodrom, jer upravo njihovim koncertima 9. lipnja započinje program u Vodicama.

''Drago mi je da su 15. Vodice izabrale mene kao headlinera super, bit će super'', priča Vanna.

''U Vodicama sviramo koncert za Vodičane što mi je drago jer je pjesma 24 sata nastala upravo u Vodicama'', otkrio je Jurica Pađen.

''Mi jedva čekamo Vodice s onom poznatom tamo gdje glazba vlada dva dana'', kaže Zvonimir Bebek.

A domaća glazba kako tvrdi Željko Bebek već dugo ne vlada na našim pozornicama.

''Pogledaj Arenu, pogledaj klubove, ne znam ni kako se zovu, pogledaj redove, odjednom su ovdje zvijezde ljudi koji ono u ime oca. Fakat ne znam zašto da idem u red na velesajam da slušam neku jadnu glazbu koja nigdje na svijetu ne vrijedi osim u našem jadnom Zagrebu. Ne trebaju oni nama otvoriti svoje granice, mi ne tražimo da njima nametnemo svoju glazbu, ali kakva je to naša granica tako propusna, tako otvorena'', zaključio je Željko Bebek.

Miroslav Škoro na ovu je temu imao drugačije mišljenje.

''To je tržište ili si dobar ili nisi dobar. U nekom eteru kad se pojavi pjesma Škoro, Bebek, Sting i neka srpska ili ruska pjesma što publici svidi to će se izvoditi sljedeći put i za prvi ples. Ja ću nagodinu raditi koncert u Areni, kako? Pa lijepo, iznajmit ću dvoranu, tiskati karte i plakate i staviti na njih svoju glavurdu i čekati hoću li prodati karte'', govori Škoro.

Našalio se Škoro i sa svojim pokušajima da pobjedi na nekom festivalu.

''Ja sam pokušao namjestiti festival više puta i ovaj sad tu ja sam došao večeras najviše zbog toga da vidim koga treba potkupiti, čak sam i vino svoje donio i sad čim se malo opiju idem vidjeti što treba napraviti'', šali se Škoro.

Teško da će u ovome uspjeti jer vodički festival revijalnog je karaktera pa pobjednika nema.

''Ja zato uporno idem u Vodice i ići ću dokle god budem mogao hodati jer vjerujem da su Vodice sjeme dobre glazbe i kulture u našoj domovini'', govori Bebek.

Za dobru glazbu pobrinut će se čak 48 izvođača koliko će ih nastupiti na 15. izdanju ovog popularnog festivala.

