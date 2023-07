Plesni centar članice žirija našeg omiljenog showa niže uspjehe: ''Visoko smo si stavili ljestvicu, odmah smo počeli osvajati prva mjesta''

Napredna grupa Plesnog centra Tala, koji vodi članica žirija Plesa sa zvijezdama Larisa Lipovac, nedavno je počela odlaziti na svjetska natjecanja te osvajati brojne prve nagrade. Klinci uz svakodnevan vrlo ozbiljan rad stignu i uživati te stvarati prijateljstva. Svoje dojmove prenijeli su našem Bojanu Kosijeru za In magazin.

Dvadesetak klinaca iz Brutale, napredne grupe Tale, krajem prošle godine je pokazalo da su spremni za velike pozornice pa ih je voditeljica i trenerica Larisa Lipovac počela voditi na svjetska natjecanja.



''Visoko smo si stavili ljestvicu, odmah smo počeli osvajati prva mjesta, uslijedile su i nagrade za najbolje koreografije, govorimo o ukupnom poretku. Mi se uvijek natječemo sa suvremenim i modernim, lyruicalom, jazz theatrom gdje smo najjači i tu osvajamo prva mjesta, najbolja priznanja za najuspješnije koreografije i nastupe, a ove godine je jedna naša natjecateljica dobila nagradu za najbolji talent i tako to nekako kombiniramo'', objasnila je Larisa.

Nedavno su se vratili s natjecanja Dance fest info iz Španjolske, gdje su osvojili čak šest prvih mjesta, u svim kategorijama u kojima su nastupili.



''Uvijek vidim te njihove velike oči i uzbuđenje i strah prije natjecanja, ali nekako im je jako važno da ja budem zadovoljna tako da možda im na tim natjecanjima ne pokazujem koliko me oduševljava to sve skupa i koliko sam sretna s njima, ali ja vjerujem da oni to znaju'', govori Larisa.



''Mi kao grupa volimo biti jako točni i prije natjecanja gledamo, malo se čak i bojimo, ali onda kad dođemo na tu pozornicu pogledamo jedni druge i onda otplešemo najbolje što možemo'', objasnila je Jana Sienna Mikić.

Djeca u Tali, uz glumu, akrobatiku i brojne plesne tehnike, od Larise uče i one prave, životne vrijednosti.



''Moraš biti svjestan da su tu i druga djeca, kolege, suradnici, plesači i da ako svi zajedno ne dišete neće biti uspjeha. To je ono što ja učim djecu – da zajedno dišu, da zajedno rastu, da izmjenjuju znanje, da se podržavaju, da se ne srame sebe i svoga tijela, da poštuju različitosti. Znači sve osobe u dvorani su jednako važne i ako netko stoji u prvom redu taj nije važniji od onog zadnjeg'', kaže Larisa.

A svakodnevnim druženjima i treninzima klinci stvaraju i prijateljstva koja se neće tako lako ugasiti. Takvo je i ono između Larisina sina Grgura te kćeri Mihaela i Ljupke Gojić Mikić Jane.



''Da, mi smo se bili i prije družili, no kako ja nisam dolazio u Talu, bio sam na igricama i išao sam na neke aktivnosti, ali ne previše pa kad sam krenuo u Talu tad smo se sprijateljili'', objasnio je Grgur.

A kakva je mama, je l' opasna, stroga?

''Pa prema meni je najstroža jer sam njezin sin i moram biti uzor drugima, ali općenito nije baš previše stroga i to mi je jako bitno jer se ne moram bojati i mogu joj sve iskreno govoriti'', rekao je Grgur.

''Ja sam se jednostavno povezala s Talom jako, baš volim ovdje biti i s Larisom jer mi je ona bila prva trenerica koja me stvarno učila i ja mislim da sam napravila veliki napredak s njom'', dodala je Jana Sienna Mikić.



''Ja mislim da nam je najljepše vrijeme koje provodimo uz ta putovanja procesi u dvorani i zajednički rad i kad se negdje onako zagrlimo i kad skužimo da to sve ima smisla'', objasnila je Larisa.

To dokazuju prvenstveno njihovi osmijesi, ali i medalje kojih je sve više. Nakon ljetnog odmora čekaju ih novi treninzi i natjecanja, pa i svjetsko prvenstvo na kojem će, ne sumnjamo, opet napraviti sjajan rezultat i pritom se, naravno, odlično zabaviti.

