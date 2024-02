Pjevačica izvanserijskog glasa, koja već tri desetljeća osvaja publiku diljem svijeta, uskoro prvi put u Zagrebu: ''Ne mogu dočekati!''

Lara Fabian svijet je osvojila karizmom, emocijom, ali i rasponom glasa od tri oktave. Što priprema zagrebačkoj publici te kako se prisjeća svojeg eurovozijskog nastupa podijelila je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Naježiti se, a često i zaplakati. Tako publika diljem svijeta reagira na izvedbe belgijsko - kanadske pjevačice Lare Fabian. I tako već 35 godina.

''Bilo je nekoliko era. Prva era bila je kada sam probala i izmjerila cijenu potrebnu da se sve ovo dogodi. Bilo je teško, radila sam 3,4 posla u isto vrijeme, to vam je kao da ste na brodu u sredini oceana i veslate i govorite moramo doći do obale. I onda dolazak do obale i tamo je bila publika i to je trajalo 7-8 godina nevjerojatnog uspjeha'', priča Lara.

Prikupila je mnoštvo glazbenih nagrada te prodala više od 20 milijuna albuma, a od 2021. godine je jedna od najprodavanijih belgijskih umjetnica svih vremena. Svoju karijeru započela je nastupom na Euroviziji 1988., gdje je predstavljala Luksemburg. Te godine pobjedu je odnijela Celine Dion, a Lara je završila na 4. mjestu.



''To je bilo moje prvo iskustvo kao vrlo mlada umjetnica. Imala sam samo 18 godina. To je bio prvi put da sam morala razviti nešto o čemu do tada nisam ništa znala. Bilo je fizički intenzivno i psihološki. Morala sam vidjeti i proći taj put. Ali tada sam shvatila da sam spremna za showbusines i ono što on nosi'', kaže Lara.

Lara je surađivala i s ovogodišnjim predstavnikom Francuske na Euroviziji Slimaneom, za kojeg kaže kako je zna dirnuti do suza.



''Ne vjerujem u savjete, samo u povezanost. Kratko smo razgovarali i samo sam mu rekla da sam ganuta što predstavlja Francusku. Geopolitički, vjerski, socijalo to je velika stvar'', priča.

Rođena je u Belgiji, živjela u Italiji i Kanadi, a pjeva na francuskom, talijanskom, engleskom, ali i portugalskom, španjolskom, turskom.

''Kako bi rasvjetili prizmu. Bio je to način da kažem neke stvari koje mi nisu lagane koristeći hranu i druženja oko stola. Hrana je u mom životu jako bitna. Postavljam stol kao bi došli ljudi, kako bismo razgovarali i povjerili se. Stol je bio važan u mom životu'', kaže Lara.

Za štednjakom se tako odlično snalazi, a kod recepata jedan se izdvaja.



''Rižoto, skromno mogu reći da ga dobro pripremam. Jer zahtjeva vrijeme, traži da budeš strpljiv'', kaže Lara.

Nedavno je objavila pjesmu Te peine, koja će se naći i na albumu koji priprema.



''To je pjesma koja je uistinu, ima iscjeljujući učinak. Osjećam da je pjesma sječa ljudima i da je pokrenula razgovore'', priča Lara.

A otpjevat će je i na zagrebačkom koncertu 29. travnja u zagrebačkoj dvorani Lisinski.



''Ovo je moj prvi put u Hrvatskoj, volim prve puteve. Mislim da oni mijenjaju život. Ne mogu dočekati da svoj prvi put doživim u Hrvatskoj. Hrvatska mi je dolazila iz različitih smjerova. Upoznala sam Hausera, svirala sam s njim u Royal Albert Hallu u svibnju'', zaključila Lara.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.