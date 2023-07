Domenica sasvim iskreno objasnila što joj je najviše žao kad je u pitanju njezin dečko kojeg je dosad skrivala!

Melodije Jadrana, prema riječima organizatora, ISpunile su svoj cilj. 3 glazbene večeri u Galeriji Meštrović oduševile su sve posjetitelje željne dobre glazbe. Dojmovi se polako slažu, a predstavljene pjesme od ovog tjedna puštene su u radijski eter. Je li se već krenulo raditi na idućem izdanju Melodija, kako se Zorica Kondža snašla u ulozi bake te kako je pjevačica Domenica PRIhvatila što su fotografije njezina dečka izašle u javnost, otkriva naš Hrvoje Krolo.

''Ja se nadam da smo opravdali na neki način najavljeno. Puno svijeta, puno lijepih pjesama. Izvođači u odličnoj atmosferi, baš sam bio sretan jer iza u backstageu je bila dobra atmosfera bez napetosti, bez nagrada, a trema prije izlaska na pozornicu. To me fascinira'', izjavio je Tomislav Mrduljaš, organizator Melodije Jadrana.



Ovim riječima Tomislav Mrduljaš daje finalni dojam ovogodišnjim Melodijama Jadrana. U Galeriji Meštrović na finalnoj večeri publika je uživala u pjesmama jednih od najpoznatijih pjevača hrvatske glazbene scene. Petar Grašo, Nina Badrić, Jole, Tedi Spalato, samo su maleni dio izvođača koji su se izmjenjivali na melodijskoj pozornici.



''Nismo imali ovoliko dobrih pjesama odavno. Ja se ne sjećam u zadnjih 20 godina na jednom mjestu da je bilo ovoliko kvalitetnih autora i izvođača. Ja ne znam tko je bio na melodijama u Hrvatskoj a da je trebao'', rekao je Tomislav Mrduljaš.



Druga večer Melodija Jadrana bila je rezervirana za akustični koncert TBF-a, dok je samo otvorenje pripalo Tončiju Huljiću i Hani koji su Splitu poklonili proširenu verziju prve pop mise u svijetu.



''Bila je proširena s dijelom cossover programa i samo onim dijelom koji izvodimo ovdje u Hrvatskoj i regiji. Očekivao sam da će biti dosta ljudi koji su bili i prošli put pa da im priredim nešto drugačije i da ne bude samo sat i 10 min nego nešto duže. Na kraju se pretvorilo u narodno veselje. Nije baš to plan da se misa pretvara u to ali bilo je super'', izjavio je Tonči Huljić u svom stilu.



Dojmovima oko izvedbe u Gradu podno Marjana pridružila se i iscrpljenost kod Tončija.



''Umorno, baš umorno. Baš je svaki dan nešto novo i možda sam si zadao prejak tempo. Odmor bi trebao početi 20.07., a ja činim sve da krene i prije i da počnem otkazivati neke stvari. Mislim da ću ići u Staniće jer tamo sam najmirniji, tamo se potpuno izoliram i tamo sam na plaži'', otkrio je Tonči.



Zorica Kondža je jedna od pjevačica koja je zablistala u trećoj večeri duetom s Jacquesom Houdekom “Jubavi svitlo“. Priznaje kako je tijekom svoje karijere dobila mnoge upite za suradnje, ali pojedine je i odbila.



''Nisam odbila na grubi način nego šta bi mi rekli – u fino. Ja volim otvoreno razgovarati i nema to ništa u mene u rukavice. Ja sam rekla – dragi moj prijatelju ti si skroz u jednom drugom faku i mislim da ovo meni ne paše i mislim da to ne bi bilo dobro. Najčešće je to iz poslovnih razloga. Kad bi mi ponudio Sting duet, zašto ne'', zaključila je Zorica.



Ovo će ljeto za Zoricu biti radno, a ono što će joj najviše nedostajati je druženje s unučicom Natali.



''Malene bebe kad prođe par dana kao da je prošlo 6 mjeseci, one se toliko promijene i lice i nabuckaju se i već mi je sad teško pričati o tome. Ne smijem je razmaziti, opasna mi je nevista. Prije su se nevjetse bojale svekrva, sad obrnuto, ovo je vrijeme otišlo kvragu sve naopako. Trudit ću se da je ne razmazim ali ne znam kako ću uspjeti u tome'', našalila se Zorica.



A iako je uspješno, dugo vremena, Domenica skrivala svojeg dečka odvjetnika Ivana. Nedavno su mediji objavili fotografije gdje se upravo pjevačica nalazi u njegovu društvu.



''Meni je malo krivo, ja bi voljela da se vratimo na ono gdje ljudi ne trebaju gledati moj privatni život ali kad je već završilo tako kako je šta sad. Ne mogu ga skrivati doma, moram živjeti kao svi normalni ljudi. Moram ti priznat da sam mislila da će biti veća dramica oko toga. Prošla je godina da sam rekla da imam momka i bilo mi je prirodno da ga vidim u tim člancima. Malo mi ga je bilo žao jer nije mu prestao zvonit mobitel'', iskreno je ispričala Domenica.



A osim Domenice, slatke brige muče i organizatore Melodija Jadrana, jer su prvim izdanjem podignuli ljestvicu visoko, a očekivanja za drugu godinu su jako velika.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.