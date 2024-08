Alen Islamović otkrio nam je tajnu 45 godina dugog braka: ''Tako dugo se jedino može opstati kad se...''

Osim po prepoznatljivom glasu i bogatoj karijeri, njegovi ga Bišćani znaju i po uzgoju lješnjaka. Pjevač legendarne grupe Bijelo Dugme, Alen Islamović proveo nas je svojim plantažama, a pustio nas je i da zavirimo u spomen-sobu u kojoj čuva sve zlatne ploče svoje karijere. Sve možete vidjeti u prilogu In magazina.

Nezgoda pri igranju tenisa i operacija Ahilove pete, Alena Islamovića osudila je na štake. No bez obzira na ozljedu, ovaj glazbenik od nastupa nije odustao.



''Koncerti, moji i od grupe, dogovoreni već, bilo bi ružno sve to rastumbati i otkazati, raskinuti ugovore, ja sam tih nekoliko koncerata trpio tu bol, ali sad sam već navikao, noga je dobro, idu još ti koncerti, ali još koristim te dvije drvene noge i jednu ovu zdravu'', priča.

U tijeku je turneja povodom 50 godina Bijelog dugmeta. Jubilarna proslava održat će se u 50 gradova diljem regije, kao i u inozemstvu. Okupila se stara ekipa - Islamović, Tifa i Bregović, dok se s Bebekom, nažalost, nisu uspjeli dogovoriti.



Kakvi su odnosi sad u bendu?



''Jako dobri. Ja mislim da nikad nisu bili bolji, nemamo mi razloga ljubomori ni mržnji, mi smo tu da to radimo jer želimo. Da ne želimo, ne bi se upuštali u tu avaturu. Tko god dođe na taj koncert, slušat Bijelo dugme u ovoj varijanti kao rock benda. Svako se iznenadi da tako stari i ozbiljni ljudi dobro sviraju i pjevaju'', govori.

Za njegovu nepresušnu energiju i dobar izgled u 67. godini, nije zaslužna samo genetika.



''Ja nisam onaj tip rokera koji treba da ode u kafanu u posljepodnevnim satima i da zaključava kafanu i da pravi fajrunt u kafani.. Nisam taj tip koji je privržen nekim narkoticima. Ja volim taj tiši život, taj sportski život. Ja sam roker druge strane medalje'', otkriva.

Zidovi prepuni zlatnih ploča, antologijskih fotografija njegove karijere, instrumenata i orginalnih izdanja u njegovu kućnom studiju u Bihaću samo su djelić povijesti ovog talentiranog glazbenika. Ali na prvom mjestu je uvijek obitelj.



''Stekao sam sve, imam sve, najbitnija mi je porodica oko mene gdje imam najviše ljubavi. Ja njima pružam i oni meni. Ti unučići su mi u suštini najveće veselje koje sam mogao dočekati'', govori.

Ponosni djed diči se i činjenicom da je jedna od rijetkih estradnih ličnosti koje iza sebe ima samo jedan brak. U svoju se suprugu Marijanu zaljubio kada je imao 22 godine, a ona 16.



''Ja samhtad došao iz vojske, iz JNA. Ona je tad počela izlaziti u grad sa svojim 16 godina, I kad me vidjela u cetru grada je pitala - koji je ovo frajer? Je l' ovo neki novi frajer u gradu Bihaću? hehe tako da smo se skontali preko njene frendice i onda smo se počeli upoznavati i tako je ostalo sve do danas'', priča.

Danas slave 45 godina uspješnog braka, za koji Alen kaže - samo je jedno važno.



''Sigurno taj jedan iskreni odnos. I normalno ljubav, to je ključ svega. Ali to povjerenje, brak jedino može opstat kad se stekne povjerenje'', smatra.

U karijeri mu je supruga najveća potpora, a odustati od života na kotačima, ne planira uskoro.



''Da se osjećam starim, sigurno bih odustao od ovog posla davno. Ja sam tu već negdje u ovom poslu sigurno 40 i nešto godina, od onog albuma Motori, kad sam zapjevao. To je tamo negdje bilo 81 godine. Sve do danas me vuče taj rokenrol. Stvarno ga volim, srcem ga radim.. Jednog dana kad dođe vrijeme da odem, ja polako se pripremam da radim nešto drugo'', govori.

To nešto drugo počeo je pripremati 2016., kada je posadio prva stabla na svojoj farmi lješnjaka.



''Danas imam oko 2 hiljade stabala koje uspješno rađaju. Prošle godine je bilo oko 2 i pol tone ploda. Svake godine se povećava plod kako se razvija krošnja, tako da će ove godine sigurno za tonu bit više'', kaže.

Uz to što je pokrenuo unosan posao, farma lješnjaka postala je njegov ispušni ventil.



''Ovdje uvijek pirka neki vjetar, ovdje je najljepša muzika tišina, zvuk vjetra. Ja sam sit velikih gradova, previše sam ih prošao u životu, više me ne privlače. Privlači me priroda i ovo što sam ovdje napravio i postavio i ovdje stvarno dosta energije uzmem dobre za neke svoje buduće koncerte'', kaže.

Tu energiju publika će moći osjetiti već 25. kolovoza, kada kreće hrvatska turneja Bijelog dugmeta nastupom kod Medulina.

