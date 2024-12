Pjesmom i plesom Split se prisjetio velikih Olivera Dragojevića i Zdenka Runjića!

U sklopu Adventa, Splićani su u subotu u podne na Pjaci pjevali pjesme legendarnih Olivera Dragojevića i Zdenka Runjića. Tako se Oliverov rodni grad prisjetio dvojca koji je obilježio glazbenu scenu i to točno na 77. rođendan velikog pjevača. Među stotinama Splićana pronašli smo i Vesnu Dragojević koja nam je potvrdila kako će Split dobiti Perivoj Olivera Dragojevića i Zdenka Runjića.

Predivan jesenski dan izmamio je Splićane u centar grada.



Posebno je veselo bilo na Pjaci, gdje se Dalmacija prisjetila genijalaca, čija je suradnja bila obilježena cvitom Mediterana, a olakšana činjenicom da su bili susjedi.

''Sva sreća da se Oliver stacionirao u Splitu, tko zna gdje bi on završio! Onda je Zdenko napisao preko dvjesto pjesama. Mislim da je to u svjetskim razmjerima… Da jedan skladatelj napiše preko dvjesto pjesama za jednog izvođača, ja to još nisam čula!'', izjavila je Vesna Dragojević.



Bezvremenski hitovi koje su Runjić i Oliver iznjedrili i danas su utkani u dušu grada.



''Ta njihova suradnja, posebno od 75. do 92. godine, promijenila je naše živote. Uz njih smo se rađali, ženili, plakali, pili i ispraćali!'', govori Herci Ganza, inicijatorica događaja.



Velikanima se, na 77. Oliverov rođendan, poklonio cijeli Split, 20 godina od Runjićeve smrti.



Nezaboravna rašpa i predivne melodije slušaju se, kao i nekoć, i izvan granica Lijepe Naše.



Skalinada, Oprosti mi pape, Molitva za Magdalenu, nemoguće je sažeti opus bez izostavljanja nečije omiljene pjesme.



Uz događaj koji će sigurno postati tradicija, grad koji su najljepše opjevali, odužit će se velikim majstorima i perivojem koji će nositi njihova imena.

''Meni iza kuće ima jedna ulica, to će bit Perivoj Olivera i Zdenka, to smo dogovorili i bit će njihov spomenik, tako da će Split obilježit tu njihovu suradnju'', otkrila je Vesna Dragojević.



Suradnju koja će teško, ikada, biti nadmašena.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.