Britanac s hrvatskom adresom koji je hit na društvenim mrežama otkrio čime ga Hrvati najviše fasciniraju: "To im je broj jedan!"

Proputovao je gotovo 90 zemalja, a posljednih 20 godina svoje je mjesto našao u Hrvatskoj. Paul Bradbury Britanac je s hrvatskom adresom, a našoj publici postao je poznat kad je počeo objavljivati razloge zašto ne posjetiti Hrvatsku. O čemu se zapravo tu radi te zašto misli da je Zagreb idealan za život, podijelio je s Dijanom Kardum za IN Magazin.

Neki od razloga su bili - nemojte ići u kontinentalnu Hrvatsku jer su svi lokalci neandertalci i onda govorite o nevjerojatnim muzejima u Krapini. Ubijaju turiste u vlakovima - govorite o Orinet Expressu. Vodopadi ne rade po zimi i onda imate nevjerojatne slike Plitvica zamrznute i govorite o četiri godišnja doba.

Ovako Britanac sa zagrebačkom adresom Paul Bradbury opisuje prednosti Hrvatske. Dosad je napisao stotine i stotine članaka o našoj zemlji. A prvih 25 razloga zašto ne posjetiti Lijepu Našu napisao je prije osam godina na zahtjev jednog klijenta. Razlozi su ubrzo privukli pozornost velikog dijela publike.

"Ne vjerujem u clickbait, provokativni naslov, a ništa u članku. Ali ako imate provokativni naslov, a jako dobar sadržaj - ideja je da čitatelji pomisle da će netko govoriti ružno o destinaciji, ovo bi moglo biti smiješno i onda kliknu i nađu pozitivne razloge i to je dobra promocija", pojasnio je Paul.

Iako su svi razlozi bili pozitivni, bilo je mnogo onih koji to nisu tako shvatili.

"Mnogi ljudi ne čitaju, čitaju naslove i komentare. Ono što se događalo u komentarima -stvorila se prava rasprava - bilo je ljudi koji su govorili koji je ovo debeli Britanac. Ali bilo je drugih ljudi koji su govorili, ne, moraš gledati ovo. Ovo je jako dobra promocija i nastala je rasprava među ljudima koji su bili za mene i protiv mene. Ali rezultat je bio da su počeli gledati", zaključio je Paul.

Pisao je i o ljepotama Dalmacije, ali i kontinentalne Hrvatske. U svojim videouradcima govorio je i o tome što Hrvati rade bolje od ostalih, učio jezik, ali i objašnjavao imena gradova i mjesta. Nedavno je predstavio i razloge zašto ne posjetiti Istru. A mnogi su pratitelji u komentirali kako su i mnogo naučili.

"Ono što pokušavam je napraviti nešto više od onog - odite pogledati katedralu ili odite na plažu. Želim obrazovati ljude i pokazati neke detalje. Promovirati zanimljive stvari koje su se dogodile. U Istri jedna od stvari o kojima govorim je da se ondje kupaju u bilo čemu, imaju nevjerojatan spa s pivom, gdje imaju nevjerojatne toplice s pivom", kaže Paul.

Kad bi morao izdvojiti svoje najdraže razloge, bili bi…

"Vino se ne može izgovoriti - grk, prč, kaštelanski crljenak što je teško strancima za izgovoriti, ali to daje priliku da kažemo koliko su nevjerojatna vina. U Istri psi nikad ne gledaju gore jer traže tartufe. Istra ima vampire koji su opasni baš kao Dracula. Nije baš tako poznato, ali bio je vampir 1656., tip se zvao Jure Grando. Taksiji nemaju kotače. Tu smo govorili o morskim avionima. I kako je ovo prvo mjesto u modernoj avijativi", ispričao je.

Paulova putovnica dosad je ispunjena brojnim pečatima. Živio je u devet zemalja svijeta. U Hrvatskoj je već 20 godina. 13 je proveo na Jelsi, 5 u Varaždinu, a posljednje dvije živi u Zagrebu.

"Prilično sam iznenađen što ću ovo reći zbog svojih prvih impresija prije 20 godina. Ali Zagreb mi je najbolje mjesto u kojem sam živio. Ima toliko skrivenih stvari, nije rock star grad kao što su Pariz ili Berlin, ali u okvirima mogućnosti, prirode, vina, energije fantastično je mjesto za život", smatra Paul.

O Hrvatima je dosad svašta naučio, a jedna mu je stvar posebno zanimljiva.

"Prigovaranje je broj jedan sport. I ne prestaje me oduševljavati što Hrvati sjede na kavi 2 sata i samo prigovaraju i onda odu doma i to je to i to je kraj protesta. Ne izlaze na ulicu i traže promjene osim ako pop zvijezda poput Olivera Dragojevića ne umre ili kad se nogometna reprezentacija vrati iz Moskve sa srebrom. Onda su svi ujedinjeni", izjavio je.

Mnogo je još ovdje materijala za njega. A u planu je govoriti i o susjednim zemljama. Ne sumnjamo da će svaki njegov razlog privući itekakvu pozornost.

