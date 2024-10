Ovo su kandidati pete sezone projekta Startaj Hrvatska, njihove inspirativne poduzetničke priče pratit ćete idućih tjedana

Ovo su kandidati 5. sezone projekta Startaj Hrvatska. Njihove inspirativne poduzetničke priče pratit ćete idućih tjedana. Kako se istaknuti nečim dosad neviđenim, zna bračni par Babojelić, Ivana i Ivica, koji uzgajaju čudesno voće haskap - poznatije kao sibirska borovnica. _ TON: Ivica Babojelić, kandidat 5. sezone projekta "Startaj Hrvatska" To je voće koje je proizvedeno u Samoboru točnije Samoborskom Vrbovcu lokalno na našoj plantaži i od njega smo napravili ove ukusne proizvode - pretočili smo ga u sok, džem i zamrznuli da se mpže probati kakvog je okusa. _ OFF: S džemom, ali onim od šipka, također se predstavljaju Sanja i Ivan, koji dolaze iz Bošnjaka i stoje iza OPG-a Lešić. _ TON: Sanja i Ivan Prvotna ideja nakon zadnje šipka nije bila džem ali nekako smo zajedničnim dogovorom se dogovorili da to bude džem i mislim da smo uspjeli u tom. _ TON: Količina šećera u džemu je minimalizirana tako da se što više osjeti ta aroma divlje ruže. _ OFF: Hrvati vole slatko, no veliki su i pivopije pa svoj as u rukav u projektu ima Vinko iz Metkovića, koji će predstaviti svoja craft piva Brewville. TON: Vinko Dragović Mislim da je nekakva craft industrija i tržište craft piva u konstantnom porastu i mislim da će svatko pronaći sebe na temelju 4 piva koje imamo. _ OFF: Nisu samo prehrambeni proizvodi zastupljeni u 5. sezoni pa se biljarica Maja uzda u svoj kruti šampon za kosu koji dolazi u dvije vrste. _ TON: Maja Znanje o bilju je neka moja najveća vrijednost i ovdje su sastojci nekih tradicionalnih čak i malo zaboravljenih hrvatskih biljaka s kojima sam jako ponosna da sam ih uspijela ponovno vratiti na tržište. _ OFF: Ponovno su u modu vratili jednu drevnu žitaricu i Helena i Danijel iz Istre. Predstavit će nam proizvode od integralne pir pšenice - tjesteninom i mješavinom za griz. _ TON: Helena Mi smo izabrali pir upravo zbog toga što je to drevna žitarica koja ima vrlo visoke nutritivne vrijednosti smatramo da nema puno proizvoda od pira na tržištu, a to je tražena namirnica i vjerujemo da će naša tjestenina i griz upotpuniti ponudu i da će kupci biti zadovoljni. _ OFF: Ideju da se u projekt prijave sa svojom tjesteninom imali su i Sven i Karolina iz Bjelovara. Dolazi u četiri varijante: s batatom, butternut tikvom, špinatom i High Protein. _ TON: Sven Perec Ovo je velik dan, dugo je trajao put da dođemo do ovako velikog lanca, osjećaj je dobar i poseban i mislimo da je to zbilja velik uspjeh za jedan OPG poput nas. _ OFF: Morning Lab granola u 4 okusa razveselit će stare i mlade jer predstavlja balansiran obrok iza kojeg stoji Tijana iz Zagreba. Sve su prvo odobrili ukućani, a sada je stigla na police Interspar hipermarketa i odabranih Spar supermarketa diljem Hrvatske. _ TON: Tijana Napravila sam doma i u principu su ukućani bili oduševljeni do te mjere da se ona ne bi stigla ohladit nego bi topla nestala na protvanjčiću. Pa su prijatelji probali, pa obitelj i onda se pokazalo da imam skroz dobar proizvod. _ OFF: Da imaju skroz dobar proizvod, vjeruju Vukovarci Miro i Goran, koji predstavljaju proizvode Panonica od hrvatske riječne ribe. _ TON: Goran i Miro Radi se o proizvodima slatkovodne ribe u oblicima koji su tradicionalni u Slavoniji točnije cijelog Hrvatskoj, Znači u obliku, kobasice, hamburgera i ćevapa. Nešto što se davno radilo to su kobasice od ribe malo smo ih doradili, osuvremenili i približili tržištu. _ OFF: Nesumnjivo nas očekuje jedna vrlo zanimljiva sezona zato ne propustite u nedjelju 20-og listopada pratiti prvu od 11 epizoda društveno-odgovornog projekta Startaj Hrvatska.

Ovo su kandidati pete sezone projekta Startaj Hrvatska. Njihove inspirativne poduzetničke priče pratit ćete idućih tjedana. Kako se istaknuti nečim dosad neviđenim, zna bračni par Babojelić, Ivana i Ivica, koji uzgajaju čudesno voće haskap - poznatije kao sibirska borovnica.



''To je voće koje je proizvedeno u Samoboru točnije Samoborskom Vrbovcu, lokalno na našoj plantaži i od njega smo napravili ove ukusne proizvode - pretočili smo ga u sok, džem i zamrznuli da se može probati kakvog je okusa'', govori Ivica Babojelić.



S džemom, ali onim od šipka, također se predstavljaju Sanja i Ivan, koji dolaze iz Bošnjaka i stoje iza OPG-a Lešić.



''Prvotna ideja nakon zadnjeg šipka nije bila džem,ali nekako smo zajedničnim dogovorom se dogovorili da to bude džem i mislim da smo uspjeli u tom. Količina šećera u džemu je minimalizirana tako da se što više osjeti ta aroma divlje ruže'', govore Sanja i Ivan.



Hrvati vole slatko, no veliki su i pivopije pa svoj as u rukav u projektu ima Vinko iz Metkovića, koji će predstaviti svoja craft piva Brewville.



''Mislim da je nekakva craft industrija i tržište craft piva u konstantnom porastu i mislim da će svatko pronaći sebe na temelju 4 piva koje imamo'', dodao je Vinko Dragović.



Nisu samo prehrambeni proizvodi zastupljeni u 5. sezoni pa se biljarica Maja uzda u svoj kruti šampon za kosu koji dolazi u dvije vrste.



''Znanje o bilju je neka moja najveća vrijednost i ovdje su sastojci nekih tradicionalnih čak i malo zaboravljenih hrvatskih biljaka s kojima sam jako ponosna da sam ih uspijela ponovno vratiti na tržište'', otkriva Maja.



Ponovno su u modu vratili jednu drevnu žitaricu i Helena i Danijel iz Istre. Predstavit će nam proizvode od integralne pir pšenice - tjesteninom i mješavinom za griz.



''Mi smo izabrali pir upravo zbog toga što je to drevna žitarica koja ima vrlo visoke nutritivne vrijednosti smatramo da nema puno proizvoda od pira na tržištu, a to je tražena namirnica i vjerujemo da će naša tjestenina i griz upotpuniti ponudu i da će kupci biti zadovoljni'', objasnila je Helena.



Ideju da se u projekt prijave sa svojom tjesteninom imali su i Sven i Karolina iz Bjelovara. Dolazi u četiri varijante: s batatom, butternut tikvom, špinatom i High Protein.



''Ovo je velik dan, dugo je trajao put da dođemo do ovako velikog lanca, osjećaj je dobar i poseban i mislimo da je to zbilja velik uspjeh za jedan OPG poput nas'', kaže Sven Perec.



Morning Lab granola u 4 okusa razveselit će stare i mlade jer predstavlja balansiran obrok iza kojeg stoji Tijana iz Zagreba. Sve su prvo odobrili ukućani, a sada je stigla na police Interspar hipermarketa i odabranih Spar supermarketa diljem Hrvatske.



''Napravila sam doma i u principu su ukućani bili oduševljeni do te mjere da se ona ne bi stigla ohladit nego bi topla nestala na protvanjčiću. Pa su prijatelji probali, pa obitelj i onda se pokazalo da imam skroz dobar proizvod'', kaže Tijana.



Da imaju skroz dobar proizvod, vjeruju Vukovarci Miro i Goran, koji predstavljaju proizvode Panonica od hrvatske riječne ribe.



''Radi se o proizvodima slatkovodne ribe u oblicima koji su tradicionalni u Slavoniji točnije cijelog Hrvatskoj, Znači u obliku, kobasice, hamburgera i ćevapa. Nešto što se davno radilo to su kobasice od ribe malo smo ih doradili, osuvremenili i približili tržištu'', objasnili su Goran i Miro.



Nesumnjivo nas očekuje jedna vrlo zanimljiva sezona zato ne propustite u nedjelju 20-og listopada pratiti prvu od 11 epizoda društveno-odgovornog projekta Startaj Hrvatska.

