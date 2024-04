Zovu ih uraganom na pozornici i osmim svjetskim čudom, a kad vidite njihov nastup, jasno vam je da je sve istina!

Nazivaju ih uraganom na pozornici, poezijom u pokretu ili pak osmim svjetskim čudom. I jednom kada vidite njihov nastup, jasno vam je kako je sve od navedenog istina. Leteći Gruzijci tako su ovog vikenda sletjeli na pozornicu Lisinskog, gdje ih je zatekla naša Aleksandra Keresman. Ovi vješti plesači i akrobati otkrili su za In magazin koliko su česte ozljede na sceni te koja im je svjetska pozornica najdraža.

Već 80 godina oduševljavaju svijet svojim spektakularnim izvedbama koje, uz ples, uključuju i izazovne točke s bodežima i mačevima, a sada su takozvani leteći Gruzijci krenuli i na turneju Lijepom našom. Nakon dvije izvedbe održane ovog vikenda u Lisinskom, čekaju ih nastupi u Čakovcu, Splitu i Zadru.

''Naša je predstava zanimljiva svima, namijenjena je cijeloj obitelji i svim generacijama, tako da se nadamo kako će naša turneja također biti uspješna'', objašnjava Nino Sukhishvili, direktorica ansambla.

Nažalost, previše slobodnog vremena za uživanje u ovdašnjim gradovima nema, no to ne znači da ne uspijevaju osjetiti bilo naroda pred kojim nastupaju.

''Ne, nemamo baš vremena za to. Ali nama se više sviđa kad osjetimo nešto kod publike, ja to zovem uzavrela krv, poput one Gruzijaca. Osjećamo taj emocionalni kontakt, tu razmjenu energije. To je doista važno za nas kao umjetnike i plesače. Imamo priliku plesom ispričati priču o svojoj zemlji. Gruzija je malena zemlja, ali ima različite regije, obalu, planine, naša se koreografija bazira na tome. Publika tako može osjetiti duh Gruzije, njezinih krajolika, ljudi, kako se povezujemo jedni s drugima'', govori Iliko Sukhishvili ml., glavni koreograf.

Baletna skupina osnovana davne 1945. dosad je nastupila u više od 100 zemalja, na svim kontinentima. Plesali su na najpoznatijim i najvećim pozornicama od Londona, preko New Yorka i Pariza, sve do Milanske scale, a u njihovim je izvedbama uživalo više od 90 milijuna ljudi.

''Sjećam se nastupa ispred egipatskih piramida, to je bilo vrlo emotivno jer su bile poput pozadinske dekoracije. Doista uzbudljivo!'', kaže Nino Sukhishvili.

Zaštitni znak Sukhishvili ansambla je ples na prstima koji su kao djeca morali svladati Nino i njezin brat, aktualni voditelji ansambla. Oni su treća generacija baletana, u obitelji koja je osnovala trupu.

''U Gruziji je narodni ples vrlo popularan, svako drugo dijete je ondje nekad plesalo. Počinju sa 5 ili 6 godina starosti, ali ako se time žele profesionalno baviti, moraju svakodnevno naporno trenirati i nakon 15, 16 godina mogu profesionalno plesati. Većina plesača ovdje je između 18 i 38 godina, ali inače je većina između 20 i 30'', kaže Nino.



''Radimo šest dana u tjednu, po pet, šest sati na dan'', kaže Iliko.

Energični muški plesači spretno lete zrakom, sudarajući se mačevima i bodežima, natječući se u dinamici pokreta i visini skoka, pa su ozljede neizbježne. No uvjeravaju nas, nitko nikad nije ostao bez prsta.

''Nažalost, događalo se. To je život, možete biti veliki profesionalci, ali dogode se nezgode. To je show uživo, svaki je dan drugačiji, ne može uvijek sve biti isto'', dodao je Iliko.



''Događa se to i s nogama, koljenima, kao u bilo kojem drugom sportu. Isto kao u klasičnom baletu, ima svojih opasnosti.

Takve se stvari događaju'', kaže Nino.

Osim plesačke vještine, ovi Gruzijci oduševljavaju kostimima, koji su desetljećima inspirirali neke od najvećih svjetskih modnih kuća.

''Gruzijski tradicionalni kostimi su vrlo živopisni i raznovrsni, ovisno iz kojeg dijela zemlje potječu. Planinski kraj se razlikuje od obalnog. Trudimo se koristiti što kvalitetnije materijale, svilu, vunu, jer se one drugačije ponašaju pri plesnom pokretu. U 40-ima, 50-ima prošlog stoljeća, kad je kompanija krenula s putovanjima po svijetu, nadahnjivala je različite velike modne kuće, npr. gruzijske čizme, šeširi, remenje'', govori Nino.

Trenutačna trupa broji oko 60 ljudi, uključujući orkestar koji izvodi tradicionalnu gruzijsku glazbu uživo. Jer svaki je detalj ove plesno-glazbene poslastice, pomno režiran, kako bi vas odveo na putovanje koje nećete tako skoro zaboraviti.

