Osječki kaskader o radu s holivudskim facama: ''Megan Fox, ona ima malo nekakav stav...''

Oni lome kosti i stavljaju glavu na panj, samo kako bismo mi u kinodvoranama uživali u adrenalinskim akcijskim scenama. Posao kaskadera sve je samo ne lak. Dragan Franjković iz prve nam je ruke pružio uvid u iskustvo dvojnika legendarnog Dolpha Lundgrena. Kako je snimati u društvu holivudskih akcijskih junaka, otkriva naša Aleksandra Keresman za In magazin.

Oni spašavaju svijet, eliminiraju zlikovce i izvlače se bez ogrebotina iz najopasnijih situacija… Tako to barem funkcionira na velikom platnu, no na setu je to neka sasvim drugačija priča.



''Gdje god postoji najmanja mogućnost da se glumac ozljedi to sve mi radimo'', govori Dragan Franjković.



Posao kaskadera je da što uvjerljivijima učini one najnapetije akcijske scene, koje gledamo s tolikim užitkom, a koje zahtijevaju iznimnu vještinu.



''Dosta tu igra ulogu iskustvo, moraš znati neke stvari prilagoditi, neki potezi iz borilačkih sportova bez obzira što si cijeli život u njima kad udariš pravilan direkt na kameri ne izgleda dobro. Moraš napravit ''nepravilan udarac'', moraš znati s koje strane kamera stoji kako ćeš zatvorit kut prema kameri kad nekog udaraš i kad tebe netko udara moraš znat odradit reakciju, pad nekakav na eksploziju. Moraš znat past, moraš znat rukovat oružjem, tući se, voziti motor, padati niz stepenice, razne vratolomije'', priča.



Bogato sportsko znanje ovaj Osječanin skuplja od malih nogu. Nakon niza sportova i osvojenih medalja u kickboxingu, završio je instruktorsku obuku za Krav Maga sustav samoobrane, a uz dvije fakultetske diplome, danas je i ponosni vlasnik svoje sportske akademije. Iako izrazito zahtjevan, ovakav životni put donio je brojne benefite, uključujući angažmane u holivudskim blockbusterima.



''U prvom redu bih rekao disciplinu jer jednostavno ne samo borilački sportovi nego općenito kultura sporta, mislim da je jako bitna i mislim da je to ono što me izgradilo jer ne računam na motivaciju nego na disciplinu. Prvi projekt je bio Hitman's wife bodyguard, sa Salmom Hayek tamo smo imali sitinije kaskaderske scene, nešto skakanja u more s trajekta, zatim neke serije, hotel Portofino tu sam odradio dosta posla'', kaže.



Da bi prije godinu i pol, gotovo sudbinski završio na setu Plaćenika 4., kao dvojnik Dolpha Lundgrena.



''Malo je ostario, malo je vrijeme odradilo svoje ali bez obzira na to to ne umanjuje zadovoljstvo rada s njim. Mene su stvarno cijeli život uvijek je bilo izgledaš kao Ivan Drago, još sam u borilačkim sportovima bio, imao sam čak i crvene hlačice i to mi je bilo zanimljivo, valjda 300 ljudi mi je reklo da izgledam kao Ivan Drago. Kad sam ga dublirao tu sam dosta s njim surađivao čak sam i bio fight koreograf za neke scene, dakle radio sam koreografiju koju je radio 50 cent, neke scene koje je Dolph radio to sam ja isto odrađivao, smišljao, pokazivao njima što trebaju napraviti i kako da to izgleda'', priča Dragan.



Možda najatraktivniji aspekt ovakvog angažmana je što dolazite na set prepun impresivnih imena.



''50 cent me stvarno oduševio, voli se šaliti i on i Randy Cotour, s njima dvojicom sam najviše pričao. Oni su glavni glumci naravno potrebno je znati neke granice koliko možeš komunicirati s njima, do jedne određene mjere su oni isto otvoreni međutim ja razumijem i njih, jedna Megan Fox ona ima malo nekakav stav ali to je normalno, gdje god da se pojavi mora biti u pratnji tjelohranitelja jer ti svi ljudi su pojave'', priča Dragan.



No ovakvi milijunski setovi nisu bezopasna igrališta, barem ne za kaskadere.



''Od vatrometa i nekakvih pirotehničkih sredstava znalo se desiti da ljudi nastradaju i smrtno. Imali smo jedan slučaj na našem snimanju da je kolega pao sa stepenica sa motora, jako se teško ozlijedio, bio je tri mjeseca u komi, vadili smo mu jezik van, dosta neugodno iskustvo ali pristajemo na to sve skupa, znali smo u što se upuštamo, i znamo i dan danas, to je jednostavno takav posao'', kaže.



Nakon kojeg, priznaje, s mukom ustaje iz kreveta.



''Ako te zavežu sa špagom recimo iza ili sa sajlom i povuku, reakcija na eksploziju mora bit realna pa te dvojica povuku od iza, padaš tri, četiri, pet metara letiš u zrak i padaš na beton, bez obzira što mi ispod odijela imamo tu neku opremu i to sve skupa nije ugodno i boli, što god radiš boli'', kaže.



Usprkos tomu, već s uzbuđenjem čeka nove vratolomije koje bi ga trebale spojiti s akcijskim veteranom.



''Stallone nije bio tamo s nama on je snimao u Londonu tako da bi volio njega vidjeti, čak imamo neki projekt moguć s njim i Jasonom opet na godinu, ali to ćemo vidjeti'', kaže.



Pa sljedeći put kad ćete na rubu sjedala gledati filmske vratolomije, dobro otvorite oči, jer možda uhvatite zvjezdani trenutak hrvatskih kaskadera.

