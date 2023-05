Reviju našeg modnog dvojca pratila je i Jadranka Kosor koja je otkrila što novo priprema: ''Evo, imate ekskluzivu!''

Omiljeni brend među ljubiteljicama mode svakako su Elfsi. Njihovi se komadi nose u svim prigodama, a vidjet će se i na krunidbi kralja Charlesa u subotu u Londonu. Revijom su otvorili treće izdanje modne platforme Atelier, a predstavljanje njihove nove kolekcije pokazao se kao događaj koji se ne propušta. Što su osmislili došla je pogledati i bivša premijerka Jadranka Kosor, koja je našoj Dijani Kardum za In magazin otkrila i što novo priprema.

Romantična čipka, glamurozne svjetlucave tkanine i razigrane raskošne teksture - sve to čini novu kolekciju poznatog modnog dvojca Elfs.



''Zaista ono sve što jednoj ženi treba, to su ono haljine koje može nositi od danas do sutra, a ima i onih koji su zapravo za poprilično svečane prilike'', govori Aleksandar Šekuljica iz ELFS-a.

Pistom su prošetali modeli isključivo u haljinama koje se mogu nositi u svim prilikama. Možda se jedino neće naći primjerice na Met Gali...



''Mi smo ipak ovako malo skromniji, nismo toliko glamurozni ali jesmo.

Ali evo možda krunidba sad, možda se nešto vidi i na toj krunidbi. Gledajte u subotu malo pa uspoređujte'',poručili su Aleksandar i Ivan.

Ekstravagantni komadi, kakvi se mogu vidjeti na svjetskim crvenim tepisima, kod nas su rijetkost. Međutim, i domaće su zvijezde imale svoje pokušaje.



''Tako ekstravagantno nisam nikad ništa obukla, da bih se osjetila neugodno, ali sam znala obući stvari za koje sam poslije pomislila Bože moj što mi je bilo kad sam ovo stavila sve na sebe. Ali u svakom slučaju mislim da sam jedna umjerena i odmjerena osoba pogotovo sada i u ovim godinama i u svojoj životnoj situaciji zaista pazim da ne pravim neke eskapade'', smatra Tihana Harapin Zalepugin.



''Ja sam voljela u spotovima biti nekako životna, ispričati neku životnu priču. Nisam pratila trendove i nije mi bilo važno pokazati neku ekstravaganciju, htjela sam prvenstveno predstavit glazbu, pjesmu. Ali sad u zadnje vrijeme surađujem sa Stašom Čimbur i ona mi stvara neke lude šešire, ja sam eto prvi put u životu počela stavljat pokrivala za glavu'', rekla je Zdenka Kovačiček.

Elfsi su svojim revijama oduvijek pomicali granice, a prepoznatljiv zabavni show razrađen je do najsitnijih detalja.

''Svojedobno smo u muzeju automobila imali najdužu pistu, koja je bila i malo krivudava, a mi smo napokon htjeli riješiti ono što je organizatorima uvijek problem, koga gdje smjestiti, svi su bili u prvom redu'', prisjetio se Ivan Tandarić.

I ovog puta u prvom redu brojna poznata lica, među kojima je bila i Jadranka Kosor. Bivšoj premijerki zaštitni znak oduvijek su broševi jer, kako kaže, uvijek je voljela blještavilo.



''Mogli bismo reći od djetinjstva, od djetinjstva sam se voljela kititi. Sjećam se i kao gimnazijalka, pogotovo kad sam došla studirati, kad gledam te stare fotografije imam broševe, imam naušnice, sve što imam i sad'', prisjetila se Kosor.

Toga se možda prisjeti i u svojoj novoj knjizi.



''Upravo dovršavam - evo imate ekskluzivu, upravo dovršavam novu knjigu. Na neki način to je nastavak premijerke. Nasravak ove knjige. Ono što mene jako veseli puno je čitaju žene, ali pokazuju mi i čitateljice na ulici'', rekla je.

Tijekom gotovo dva desetljeća, Elfsi su postali pravi miljenici publike.



''Mi više čujemo jednu drugu varijantu, na koju god svadbu odem, vidim barem jedno pet vaših haljina, to je nama jako velik kompliment i to je onako ogromna odgovornost, jer što će biti kad kažu otišao sam na svadbu i nisam vidio nijednu vašu haljinu, mi se ipak trudimo da nas ima svuda'', govori Aleksandar.

A njihovih će komada biti zasigurno i na maturalni zabavama, koje počinju u ovom dijelu godine. Mnogim je maturantima zato glavno pitanje što odjenuti.

Kakav god odabir bio, jedno je sigurno - to je dan koji se pamti cijeli život.

