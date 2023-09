Hrabre žene oboljele od karcinoma u ulozi modela: ''Svi su nas ovi ljudi naučili da je jedan život i da ga živimo punim plućima!''

U podrumima Dioklecijanove palače održana je modna revija "Slavimo život'', u organizaciji Županijske lige protiv raka i splitske Udruge Caspera, čije su članice žene oboljele i liječene od karcinoma. Posebnost revije je u činjenici da su je nosile hrabre žene koje su prošle ili prolaze kroz liječenje.

Revija u Dioklecijanovim podrumima bila je ispunjena do posljednjeg mjesta u čast ženama koje su se odlučile boriti s osmjehom.



''Ja je posvećujem, nažalost, mojoj sestri koja više nije s nama. Volio bih da je sve drugačije, da se ne bavim s ovim i da nemam ni novaca, samo da je ona tu. Ona me naučila i svi su nas ovi ljudi naučili da je jedan život i da ga živimo punim plućima i da ne čekamo što će biti sutra'', rekao nam je modni dizajner Šime Kovačević.



Petnaest članica udruge je u petnaest dana, bez prethodnog iskustva, uvježbalo reviju.



''Tako da sam užasno ponosna na svaku od njih, jer nijedna nije nikad bila niti blizu manekenskih voda tako da sam užasno ponosna i sretna i još jedan put smo dokazale da žena koja ima rak nije prestala živjeti!'', rekla je Sonja Grgat, predsjednica udruge Caspera.



Večer je nadahnutim nastupom uveličala Izabela Martinović koje je i sama pobijedila bolest.



''Smatram da je prekrasno podržati ljude, da je prekrasno dati svoj doprinos da vide da život ide dalje, da se sve može pobijediti i da moramo biti sretni i zadovoljni i imati snage u sebi, koliko je to moguće. Ove prekrasne žene su me oduševile večeras, ja sam preoduševljena s njihovom pozitivnošću, stavom i svime što su večeras napravile prvi put, jer ovo je za njih bilo vau!'', rekla je Izabela.



Publika je na reviju, ispunjenu pozitivnom energijom, reagirala emotivno.



''Svi zajedno smo plakali kad je završilo jer smo puno vježbali. Bilo je ovdje gospođa koje su došle sa kemoterapije na vježbu. Odhodale su cijelu ovu pistu sa osmjehom na licu i sa bolovima u nogama'', dodala je Žana Krželj, koreografkinja.



Hvalevrijednu inicijativu podržali su svi akteri splitskog društva.



''I mi vatrogasci smo imali dvije humanitarne akcije, ''Srcem za male heroje''. One su nam tu prve priskočile, dale podršku i naravno tu smo zajedno, radimo, kad njima nešto treba, kad nama nešto treba i to tako treba biti'', rekao je Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik.



Prisutni su se složili kako se teškoćama najlakše suprotstaviti humorom.



Slavica Aralica, spisateljica ''Ja svoju ortozu za leđa zovem korzet. Ja svoje čarape za probleme s venama, jer imaju čipku na vrhu, zovem sexy čarape. Kad zaboravim naočale, kažem mužu, donesi mi oči iz kuhinje. Dakle, mi smo svakoj stvari dali šaljivo ime. Tako nam se čini život nekako lagan'', rekla nam je Slavica Aralica, spisateljica.



Jer sve u životu prođe pa tako i teška vremena pa svi zajedno trebamo, iz svakog dana, izvući ono najbolje, barem jedan osmijeh.

