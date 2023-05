Emocije i ponos na koncertu u znak sjećanja na Anu Rukavinu i Vjekoslava Šuteja: "Premrežili smo Hrvatsku, i obišli je nekoliko puta"

U znak sjećanja na Anu Rukavinu Erceg i maestra Vjekoslava Šuteja, ovogodišnji koncert za život protekao je u orijentalnom duhu. Na ovom 12-om po redu tradicionalnom koncertu Zagrebačka filharmonija je programom "Noći Orijenta" predstavila niz remek-djela operne scene. U Lisinski vas vodi Sanja Jurković iz In Magazina.

"Ovaj koncert je zapravo i nastao u glavi gospodina Šuteja, on je prvi koncert i održao 2009. godine, sad je i njemu u čast i Ani u čast, sve ove godine sa Zagrebačkom filharmonijom, mi smo to nekako uspjeli održati tu našu tradiciju", priča Gordana Leto, sestra Ane Rukavine.

Tradiciji dugoj 12 godina i ove je godine kulisa bila koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, gdje se u sjećanje na Anu Rukavinu i maestra Vjekoslava Šuteja održao Koncert za život. Kad se Zaklada Ana Rukavina osnivala nitko nije mogao ni zamisliti kolike će razmjere poprimiti.

"Kad smo razgovarali 2006. godine, koje su moje intimne želje, gospođa Marija me pitala 'doktore, šta bi vi htjeli', onda sam ja rekao 'gledajte, ako za 5 godina budemo imali pet tisuća darivatelja, ako uspijemo osnovati banku bilikalne krvi, ja ću biti zadovoljan', međutim, evo, premašili smo tu brojku stostruko", kaže Mirando Mrsić, medicinski direktor Zaklade Ana Rukavina.

"Onda kad je krenulo, kad je ta lavina dobrote i ljudi krenula... Premrežili smo Hrvatsku, i obišli je nekoliko puta i donesli puno puno uzoraka, preko 70 tisuća", govori Marija Rukavina, upraviteljica Zaklade Ana Rukavina.

Čak 162 osobe, koje su zahvaljujući Ani Rukavini dobile priliku za život, Zakladi su najveći poticaj i motivacija za daljnji rad.

"Mi smo mala zemlja s najvećim srcem na svijetu, imamo srce veliko kao kuća", ističe Anina sestra Gordana.

"Je, to je potpuno na našem primjeru jako dokazano. Jer mi nismo zaklada iza kojih stoji nekakva ustanova ili nekakva velika firma, mi nemamo osiguranih sredstava, naša sredstva osiguravaju samo dobri ljudi iz Hrvatske", dodaje Marija Rukavina.

"Znamo kako je to bilo, sjećamo se kad smo mi čekali rezultate i onog razočaranja kad vi svojoj sestri ne možete dati matične stanice. I onda kad sve nade polažete u neku nepoznatu osobu, i one dane kada čekate i nadate se da ćete dobiti pozitivnu informaciju, i nakon toliko godina koliko Ane nema i dalje se sjetimo i te sterilne jedinice i te čekaonice i čekanja nalaza, tako da nam to znači sve. Onda znate da radite dobru stvar. Ja sam vam onaj nevjerni Toma, ja uvijek mislim da jedna osoba ne može promijeniti svijet, ali ima onda onih koji vjeruju da mogu i to je bila moja sestra i ona je stvarno taj svijet promijenila", zaključila je Gordana Leto.

