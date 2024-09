Od ludih obožavateljica koje ih proganjanju, do padova i lomova na pozornici, što su sve preživjele naše zvijezde?

Od ludih obožavateljica koje ih proganjanju, padova i lomova na pozornici do neoČEkivanih dogodovština s publikom. Poznate osobe enciklopedije su anegdota, a dio njih otkrili su našoj Dorotei Filipaj.

Kažu da svatko ima svojeg dvojnika negdje u svijetu, s kojim nije u krvnom srodstvu. Jacques Houdek svojeg je pronašao u Kini, i to u obliku drevnog božanstva.



''Nisam ni znao da sam ja u kini Bog bogatstva, God off fortune, šalim se malo naravno, ali naime ja toliko neodoljivo podsjećam na tog čovječuljka iz njihove legende, tako da na svakom kutku sam izazivao ogromnu pozornost, gdje god bi prošli, jer sam ima tajk neobičan i simpatičan pa bi se i slikali samnom na ulici'', ispričao je Houdek.

Nisu svi susreti s obožavateljima tako ugodni. Na vrhuncu slave, Zijo Valentino imao je blizak susret iz kojeg je jedva izašao netaknut. Ako izuzmemo frizuru!



''Jednom znam da smo imali promociju u Beogradu i došli smo kod jednog restorana u centru grada. Bilo je hiljadu tih klinki, mi smo to zvali patikare, imale su te starke, sve to se čuo taj rad nogu. I onda su trčale za nama i mi smo pokušali pobjeći u kombi. Nismo uspjeli. I onda su nas one obarale i ja sad ležim i gledam. A ova jedna drži škare i ja neee, bili smo čupavi. A ona makaze i cap kosu'', priča Zijo Valentino.

Turneje i koncerti najbogatija su škrinja dogodovština glazbenika. Prljavci o svojima mogu ispisati stranice i stranice.



"Mi smo bili na koncertu u Makedoniji i bila je nekakva pista za menekenke koje su prije imale show, a bila je tu i nekakva fontana , pa je malo rosilo pa je navlažilo nekakav najlon te piste uske i ja sam pao..."



"Ja ovakvog radnika u životu nisam vidio što se tiče bine, davanja. Ja sve mogu razumijeti, ali da netko može sa slomljenom rukom, praktički ubijen, da ti i dalje radiš koncert, ja to ne mogu vjerovati. Ja bih se rasplakao, ja bih počeo plakati, ne znam što bi radio ...", priča Houra.



U suzama je umalo završila i Indira kod svojeg pokušaja skijanja. Nije joj dugo trebalo da shvati kako su joj od snježnih aktivnosti ipak draži restorani i saune.

''Padala sam konstantno i onda dolazi simpatični dečko od 10 godina i staje, ja se ne mogu dići, a on veli nešto na njemačkom. Do you speak english? trebaš pomoć, ako ti meni pomogneš, odosmo mi kvragu ja telefon u ruke, Miroslave, birtija majka'', priča Indira.

Da u Rusiji ne vrijede ista pravila kod nastupa kao kod nas, uvjerio se Gobac:



''Znam da sam jednom htio vidno raspoložen popet se na stage i da mi dežurni nije dao. "Njet kurit na sceni" i onda sam se ja popeo i počeo vikat njet kurit , i ljudi su počeli bacat cigarete. i ja sam rekao, ima li netko vatre'', govori Davor Gobac.

Vidno raspoložen bio je i njegov prijatelj Dino Dvornik, kada je s Alkom stvarao megahit "Laži me".



''Pjesma je sve brža i brža. Kako smo pili vino, bila je sve brža. Na kraju kaže meni Dino ''Daj još vina, imam ga sad, to je taj tempo!'' Ja mu kažem ''Dino, nemam više bijelog!'' Kaže on ''Nisam te pita koje je boje, daj mi vina!'' Imam samo crno! Može! , kaže on. Takav je bio Dino'', prisjetila se Alka.

Možda je došlo vrijeme da poznate ličnosti svoja nezaboravna iskustva pretoče u knjigu. Zbirka zvjezdanih anegdota sigurno bi postala pravi bestseller.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.