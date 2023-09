Legendarni Mirko primio dugoočekivanu nagradu i prisjetio se najljepših trenutaka svoje 60 godina duge karijere!

Njegovi stari hitovi, voljena tradicionalna pjesma i zlatna medalja grada Rovinja za doprinos glazbi bili su ovog vikenda povod da legendarni Mirko Cetinski okupi obitelj i prijatelje te održi nastup u svojem gradu. Baš kakav najviše voli – bez blještavila, u intimi. S našom Lanom Samaržijom za In magazin prisjetio se najljepših trenutaka svoje 60 godina duge glazbene karijere, a neke detalje otkrili su i njegovi sinovi Tony i Matteo te supruga Vinka.

Bliži mu se 76. rođendan. Zdravlje mu, kaže, i nije najbolje, no glazba ga i dalje pokreće. Posebno uz dugogodišnje prijatelje s kojima pjeva:

''Mi smo najsretniji kad pjevamo za naše turiste koji nemaju pojma tko smo i što smo i koliko imamo glazbenog staža, i kad oni čuju tu Rovinjsku bitinadu, malo klapske pjesme imamo. Za mene nema ljepše. Ja sam cijeli život što god sam radio u svakom projektu je negdje bio moj Rovinj pod kožom. I ja sam kako sam se vratio u svoj grad sad se ne dam, i ovdje ću ostati dok mi Bog da još ovom malo zdravlja'', priča Mirko Cetinski.

A sad mu se grad zahvalio zlatnom medaljom za doprinos glazbi:

''Vi znate da je on odlikovan i od strane predsjednika Republike, i ja sam ponosna na to, ali ovo mu je došlo kao veliki poklon. To nije spektakl znate ono svjetlucavim, blještavim, nego tradicijski, pokušali smo podijeliti stol sa sugrađanima'', objasnila je supruga Vinka.

''Mi smo cijelo djetinjstvo imali dvije konstante, to je tatina ljubav prema mami jer stvarno imaju prekrasan odnos, i tatina ljubav prema gradu'', dodao je sin Matteo Cetinski.

Supruga Vinka i sin Matteo bili su podrška iz publike, a Tony u pjesmi…

''Poštivati roditelje i kad očekuju i ne očekuju. Jako se dobro osjećam od kad sam se preselio u Rovinj, jer sami bliži njima, i vidim da sam im potrebniji u tim godinama tako da sam presretan danas i srce mi je puno'', priča Tony.

''Kad dođeš na nekakvo događanje ovako onda shvatiš koliko ga vole tu dimenziju, kod kuće ga ne gledam kao legendu'', govor Matteo.

Mirkov ponos prema sinovima je jednak:

''Ja sam jako sretan jer Tony je izdržao sve te nevere svoje, sa svoja tri braka i zahvaljujući njemu ja sam postao pradjed, mladi pradjed, imamo našu Elenu, a Matteo šta ću vam reć, taj dečko je uvijek bio vrhunac vrha, uvijek je bio najbolji tu u školi u Rovinju i kad je otišao na studij u Bolognu'', govori Mirko.

Svemu tome ipak je prethodila Mirkova karijera. 60 godina glazbenog djelovanja teško se može sažeti u nekoliko redaka. Brojni su tu albumi, nagrade, koncerti.

''Proputovao sam praktički cijeli svijet, imao sam 24 američke turneje, 4 australske turneje, pa onda po Europi da ne pričam, pjevao čak u Napulju u koljevci talijanske kancone, i bio nevjerojatno dobro primljen a u Sovjetskom savezu i tim nastupima da ne pričam, oko 400 koncerata'', prisjetio se.

70-tih godina bio je jedan od pet najpopularnijih jugoslavenskih pjevača. Ni jedan festival se nije održao bez njegova nastupa:

''U to vrijeme sam bio zlatna kokica, i tada sam samo žurio s gaže na gažu i bio sam kao danas moj Tony, tako sam bio i ja. Kući je bila supruga, najprije samo sa Tonijem, a onda nakon Zagrebačkog festivala, to je bio veliki uspjeh s ''Moje ludo srce'' poslije je došao Matteo. Da nije bilo moje superuge ja ne znam kako bi ja to sve izgurao sam'', govori Mirko.

Brojne su tu i privatne uspomene:

''Matteo je uvijek bio malo seriozniji na mamu, i zato je uvijek bio najbolji i u školi i na studijama, i kad je on nešto obečao to je obavio. Tony je bio lepršavi leptirić, njega je svugdje bilo. On je jedini kojem sam u animaciji u Rovinju dao otkaz'', priča Mirko.

Da nije bilo tog otkaza, tko zna bili Tony danas bio jedan od najpopularnijih pjevača u regiji:

''U isčekivanju da zaslužim, da mi odobri da snimimo duet, završavamo album i koncertiramo naravno'', govori Tony.

Matteo danas glazbu stvara tek za svoj gušt:

''Malo više vremena uz moj stvarni posao kojim se bavim, a to je dizajn interijera, i nisam stigao već godinu dana ni jednu pjesmu izdati. Imam tri pjesme u pripremi i planiram ih ove zime dovršit pa polako izbaciti'', otkrio je Matteo.

A sve to stvara se iz Rovinja, jer Mirko im je uspješno prenio ljubav prema rodom gradu i obitelji.

