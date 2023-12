Evo što su si u Novoj godini poželjeli naši slavni, netko sanja o novom partneru, a netko kreće s klasičnom novogodišnjom odlukom!

Od ponedjeljka ću… od prvog siječnja ću… Rečenice su koje smo svi izgovorili barem stotinjak puta jer svaki prvi dan nove godine čini se savršenim trenutkom za odluke o dijeti, novim navikama i rješavanju onih nezdravih. A kakve će to velike zaokrete naše zvijezde napraviti u 2024. i jesu li ih se spremni strogo držati, otkrili su za In magazin.

Taj značajni prvi siječnja popularniji je od bilo kojeg ponedjeljka koji smo navikli koristiti kao startnu poziciju za sve velike i male životne promjene. Zato i naše zvijezde pune optimizma čekaju da kazaljke udare ponoć kako bi u 2024. zagazili kao novi ljudi. Pitanje je samo koliko dugo kod koga, ova euforija potraje.



''Ja sam toliko daleko otišao da to usavršavam do krajnjih granica, recimo na dijeti sam danas već od 16 sati, krenuo sam se spremat stao na vagu i rekao auuuu tako da sam na dijeti već od 16, jučer sam bio na dijeti od 8 ujutro skoro do pola 1 popodne, a onda popustim. Kad vidim hranu jednostavno… K'o da sam rodbinu vidio'', govori Miroslav Škoro.



No, prema nekim istraživanjima, oni koji postavljaju novogodišnje odluke imaju 10 puta veću vjerojatnost da će stvarno promijeniti svoje ponašanje, od ljudi koji si ne postave nikakve ciljeve na početku godine. Zato su na zvjezdanom nebu pali neki ozbiljni planovi.



''Za 2024. sam odlučila da ću se pokušati riješit ovisnosti o vodi, jer pijem previše vode, što nije dobro, pokušat ću smanjit unos espressa sa jedno sedam osam dnevno na 3, i ovo sad kao nije neka odluka, ali kao zacrtala sam si zapravo nać nekog zgodnog macana u 2024.'', otkrila je Nives Celzijus.

''Pa ono da ću sto posto sad zdravije živjeti i da ću pit vodu s krastavcem, da ću hodati, sve ja to donesem odluku i normalno… Ne držim se'', priznaje Škoro.

Neki zato okretanjem novih životnih stranica uhvate onaj trenutak kad su najspremniji, bez obzira na datum, jer onaj najteži faktor jest izdržati što veći komad tih dugih 365 dana.



''To je trud, rad, to su svakodnevne odluke. Tako da nemam ja te neke odluke. Prestala sam pušit cigarete prije dvije i pol godine recimo'', priznala je Ella Dvornik.

''Ja ti donosim odluke barem šest puta godišnje kao sad neću ovo, maknut ću se od cigara, neću piti hladno. Neke stvari sam uspio iskontrolirati ali ja mislim da bi ljudi trebali donositi dobre odluke za sebe svaki dan'', govori Mario Roth.

''Uopće nemam te neke velike novogodišnje odluke, više ove božićne ali mislim da su svake godine iste, a to je prije svega zahvalnost na svemu što imamo'', rekla je bivša missica Danijela Gračan.

''Ja sam onaj jedan Grinč obični koji ne donosi odluke, meni Nova godina ne znači apsolutno ništa već zadnjih ne znam koliko sam ih prespavao tako ću i ovu i ne donosim nikakve odluke'', govori Zoran Mrvoš.



Čak i ako je ne započnemo velike planovima, to ne znači da nam nova 2024. neće biti sretna.

