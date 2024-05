Neno Belan progovorio o prijatelju Marijanu Banu: ''Više neće nastupati pred publikom, to je njegova odluka, mi je poštujemo''

Neno Belan slavi 40 godina karijere i najavljuje velik koncert u zagrebačkoj Areni. Naš Gordan Vasilj se s omiljenim glazbenikom družio na proslavi Dana grada Omiša. Tom prigodom progovorio je o ljubavi, najvažnijim ženama u njegovu životu te o prijatelju Marijanu Banu, koji se povukao iz javnosti.

Čast da uveliča feštu povodom Dana grada Omiša pripala je Neni Belanu koji sljedeće godine slavi 40 godina karijere. A za veliki jubilej svojim će obožavateljicama i njihovim pratnjama na Dan žena pokloniti čaroliju u zagrebačkoj Areni.

''To će biti jedan koncert koji će, vjerovao ili ne, trajati 4 sata pod nazivom ''40 pjesama za 40 godina karijere''. A to nije 39 nepoznatih pjesama i jedan hit nego to je 40 poznatih pjesama, ljudi će uživati.''

Na koncertu karijere uz njegove Fiumense pridružit će mu se i gosti: Cubismo, jedna splitska glazbena diva, jedna muška zvijezda starije generacije, čija imena još ne smije otkriti i kći Nikolina.

''Ona radi u HNK u Zagrebu, nije profesionalac kao ja na bini, al kad je bila na Šalati dobila je veći aplauz nego ja, moram priznati'', govori Neno.

Slavljenički koncert nazvao je ''Regata života'' po istoimenoj pjesmi koju će premijerno izvesti na Melodijama Jadrana. Za nju je prije 10-ak dana u Hvaru i na Paklenim otocima snimio spot u kojem se pojavljuje i jedriličar Filip Jurišić čijom je borbom za Olimpijske igre inspirirana pjesma.

''I ja sam na neki način jedriličar samo ne plovim ovim morem kojim plovi Filip nego plovim morem glazbe. I uspješno, eto, brodim uz sve te oluje i neke probleme koji su bili usput, ali smo ih uspješno prebrodili.'', priča.

Uz Belanove pjesme zaljubili su se mnogi, a tijekom bogate karijere u kojoj je, kaže, bilo i padova, najvažnije je bilo vjerovati u sebe.

''Vrijeme je najbolji sudac je li nešto bilo dobro ili ne. Ja vjerujem, pošto sam uvijek stvarno radio iskreno i od srca i svoje emocije preko svojih pjesama podastirao vani, da su ljudi to prepoznali, osjetili i zato to toliko i traje. Idemo i dalje istim smjerom. Prvih 40 godina je najteže, drugih će već biti lakše'', govori Neno.

Ovaj samozatajni romantičar tijekom svih ovih godina na sceni nikad nije bio dijelom žute štampe.

''Ja se uvijek zezam s novinarima, 'e, da vam je znat sve, ali moje pravilo je vrlo strogo je da je moj privatan život mali komadić mog privatnog svemira kojeg držim samo za sebe.''

A najvažnije žene u životu 62-godišnjeg glazbenika koji izgleda znatno mlađe su majka, kći i nećakinja.

''Čak i pas Emily (smijeh). Obožavam sve moje žene i neke od pjesama su naravno i za njih. Žene su osnovni gradivni blok svačijeg života i tko ima sreće da ima puno ljubavi u životu, taj je sretan čovjek, a ja mislim da ja spadam u to.'', kaže.

Jedan od četvero splitske dice kako su zvali njega, Dinu Dvornika i Marijana Bana već godinama živi na četiri adrese: riječkoj, zagrebačkoj, splitskoj i bračkoj. Skorašnji dolazak u Split iskoristit će, kaže, i za posjet Banu.

''Baš smo se neki dan čuli. On vozi neki svoj film, dobar je, uvijek je nasmiješen. Neće više nažalost da nastupa pred publikom, ali to je njegova odluka. Mi to poštujemo.'', kaže.

Neno se osvrnuo i na europski uspjeh Baby Lasagne.

''Ja sam fatalist. Vjerujem da je sve već unaprijed zapisano u zvijezdama. On je dečko koji ima tu neku bazičnu iskrenost, tu nekakvu energiju koju ja najviše volim kod ljudi i nije slučajno da se ovo sve oko njega događa, a mislim da je upravo ta energija uzrok svemu.'', zaključio je Neno.

Baš kao što su i njegova energija i emocija zaslužni za čak četiri uspješna desetljeća na sceni.

