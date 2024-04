Alen Babić i supruga Klara spremni za proširenje obitelji: "Sad kad sam pobijedio, dođem doma i kažem, idemo!"

On živi boks, a u ringu je spreman riskirati svoj život. Alen Babić vratio se nakon teškog prošlogodišnjeg poraza jači nego ikad. S jednim od najpoznatijih hrvatskih boksača i suprugom Klarom, naša je Dorotea Filipaj prošetala Maksimirom i otkrila je li došlo vrijeme da prošire svoju sportsku obitelj.

Hrvatski boksač Alen Babić prošle je godine upisao prvi poraz u svojoj profesionalnoj karijeri. Tada se našao na samom dnu, kako emotivno, tako i profesionalno. No ovaj 33-godišnji Rovinjež svojom je prošlotjednom maestralnom pobjedom u londonskoj Areni nad Steveom Robinsonom ostvario svoju prvu u nizu povratničkih pobjeda.



''Stvarno je predivno predivno nešto. Vratio sam se čak i više nego što sam bio prije teškog poraza. Jako sam sretan, još uvijek nisam još sve pojmio što se desilo, meni treba dugo da pojmim šta se desilo. Jako mi je drago što sam se vratio i što vidim da mogu ići ponovno za svjetskog prvaka'', priča Alen.

Za njega je život boks, a u ringu je spreman ostaviti i svoj život. Čak i da nije odnio ovu dugoočekivanu pobjedu, odustao ne bi nikada.



''Ali to bi išlo sve nauštrb mene, moje žene. Uništio bi se. Ja sam takav, idem do kraja, to sam rekao, toga se držim. Ali da sam sad izgubio, ne znam što bi slijedilo'', priča.

Osim povratka na vrh svjetskog boksa, ova pobjeda donijela je i one privatne. On i supruga Klara, čekali su ovaj trenutak za proširenje obitelji.



''To je sad idući korak. Imali smo situaciju sad, već neko vrijeme mi o tome razgovaramo. Ali ja sam bio u toliko lošoj situaciji bio, rekao sam joj da ne želim napraviti dijete dok sam u porazu tako, depresivan toliko. Stvarno nisam htio i zamolio sam je da pričeka da pobijedim. I sad kad sam pobjedi dođem doma i kažem - idemo'', govori Alen.

A za sada je tu Odin.



''Ja sam stega, Alen je ljubav. Ja sam odmah rekao, ja ću ga samo voljet. Patuljasti jazavčari su po prirodi tvrgoglava vrsta, treba im autoriteta. Ja sam preuzela tu ulogu, on je tu više za igru i popustiljivost, ja sam odgoj teški'', pričaju Klara i Alen.

Prošle su godine izrekli sudbonosno "da" u Alenovu rodnom Rovinju, a Klara je ta koja ga od samog početka njegove profesionalne karijere prati na svakom koraku.



''S jedne strane je teško jer proživljavam sve emocije kao i on, i kroz cijeli taj proces moram i ja proći i emotivno i pshički i to me dosta icrpi. S druge strane je predivno, mislim da se ni jedna 25 godišnjakinja ne može pohvaliti sa 90 posto stvari koje sam prošla od svoje 18e godine, koliko sam ljudi upoznala, svijeta vidjela, toliko toga iskusila kroz život s njim'', priča Klara.

I ona je u sportu. Uz to što predaje klavir u glazbenoj školi, dugo se bavila bodybuildingom.



''Ja sam tip koji uvijek voli probati nešto novo. Sad me trenutno 100 posto interesira Olimpijsko dizanje. Tako da sam se sad tome posvetila, zadnjih par mjeseci to radim i to mi je ful zanimljivo. Kad me prođe ta faza, bit će nešto stoto'', govori Klara.



''Samo da sve ostane u sportu. Sport je veliki dio našeg života, svakidašnjeg, jako mi je drago da mogu podržat takav život. Jer to je čudan život, ne možete imat normalan posao. Ona trenira svaki dan i to nas drži u jednom predivnom mindsetu'', pričaju.

To stanje uma sportaša žele prenijeti i na dijete. No što ako krene tatinim stopama?



''Meni su lomili nos svaki drugi dan. To su neke ozljede koje nikad ne bih poželio svojem djetetu, znam sve loše stvari ovog sporta. Ja sam bio iz dobre obitelji, ali siromašne. Boks je sport za siromašne. On neće biti, ja ću se potruditi, ja ću umrijeti, ali on neće bit iz siromašne obitelji. Kako je rekao Tyson svojem sinu - zašto govoriš da živiš boks? Išao si na privatan faks, daj me nemoj zajebavat'', zaključio je Alen.

Ispred ovog 33-godišnjaka godina je puna mečeva i nadajmo se, pobjeda. Kako profesionalnih, tako i privatnih.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.