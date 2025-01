Hari Mata Hari o tri rasprodana koncerta u Lisinskom: ''Možda bi bilo i pet, šest, ali nema termina!''

Hari Mata Hari je bend čije su pjesme odavno postale neizostavan dio bezbrojnih ljubavnih priča. Pjevač, kojeg su s vremenom svi nazvali prema bendu, Hari Mata Hari, našem je Hariju Kočiću Hariju, najavio planove za sljedeću godinu, koji uključuju i novi album.

Prekrasan trogirski glavni trg, sarajevski je slavuj ispunio do posljednjeg mjesta.



Veza Hari Mata Harija s Hrvatskom uvijek je, kaže, bila posebna, jer baš su zagrebački producenti prepoznali njegov talent i snimili prvi album Hari Mata Harija.

''Hrvatska je bila naš dom, za početak, a i bojim se do dan danas!'', kaže.



Nedavno je bend objavio kako je rasprodao i treći koncert sljedeće veljače u Lisinskom.



''Možda bi to bilo i pet i šest, ali nema termina. Odavno nismo bili u Zagrebu i raduje me i veseli što ću se vidjet ponovno sa svojom publikom!'', kaže.



Jedan je od onih ljudi, kaže, koji su oduvijek znali što žele u životu pa je prvi put nastupio još u ranom djetinjstvu.

''Ono što sam sanjao kao dječak, ostvario sam. Ja sam sanjao da budem zvijezda, da pravim pjesme i to mi se desilo'', kaže Hari.



Šarm, ako je vjerovati publici, kroz desetljeća nije izgubio, a svi ga vole iz svojih razloga.



Kroz Hari Mata Hari je, kroz četrdeset godina, prošlo jednako toliko članova benda.



''Svega se izdešavalo u tom periodu. Netko je završio u Americi, netko u Skandinaviji, tako da sam ponosan da je to sve još uvijek živo'', kaž Hari.



U 2025., kaže, ima tri želje.



''Da smo živi i zdravi i da, napokon, neki album snimimo!'', kaže Hari.



A publika svih generacija, ako je suditi po trogirskoj atmosferi, želi isto što i Hari.

