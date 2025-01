Baby Dooks se prisjetio trenutka kad je Nered doveo 50 Centa u Hrvatsku!

Sada donosimo malu ekskluzivu. Nakon 20 godina Baby Dooks i Nered imaju zajedničku pjesmu pod nazivom "Kill Bill romobil". Ovih su dana za nju snimili videospot, a na snimanju je bila i naša Dijana Kardum. U videu In magazina poslušajte djelić pjesme, a otkrivamo i kako je Nered u Hrvatsku doveo 50 centa.

Ovo je samo djelić onog što su Baby Dooks i Nered zajedno osmislili. Nakon dvadeset godina imaju novu pjesmu, posvećenu nečemu što nam je svima dobro poznato - romobilistima.



''Sve nas nekad nerviraju, mada i ja imam romobil i nekad se i provozam na romobilu, ali znam da uvijek me nešto iritira na tome. Ali malo jedan šaljiv osvrt na romobile, na tu cijelu woke kulturu. I godinama se spremamo za nekakav takav malo side projekt da napravimo i sad se to počinje ostvarivati'', govori Nered.

I kao što pjesma nosi naziv Kill Bill romobil, i videspot je inspiriran ovim filmom. A Nered je za potrebe snimanja morao zaviriti i u ormar svojih kćeri, gdje je našao odličnu kapu.



''Dijelim stil sa svojim kćerkama i one kad vide da im tata krade robu naravno da su ljute, ali već sam nadoknadio to sa jednom šubarom prekrasnom, bijelom koja je oduševila moju Klaru, tako da, ja sam posudio vuka, a ona šubaru'', dodaje Nered.

U zanimljivom videspotu ulogu spornog romobilista ponio je Filip Juričić. I on je u mladost slušao Nereda i Dooksa pa ga nije trebalo mnogo nagovarati.



''Moja uloga je da su oni nezadovoljni vozačima romobila koji im po cesti smetaju, kak su nekad biciklisti bili sad su romobilisti, pobjeđuju polako i iritiraju vozače. I onda im je trebao taj jedan iritantan lik s kojim će se oni rugati da ne kažem ove ružnije riječi. I valjda su onda vječali Baby Dox i Nered i došli da sam ja idealan za to'', našalio se Filip.



Filip je izdominirao jednog metroseksualca..

A zaplesali su i Talent house, koji su se ove godine našli i u finalu Supertalenta. Nakon snimanja, ovoj plesnoj skupini slijedi uzbudljiva godina.



''Naravno da, mi imamo natjecanje evo sad slijeće godine. Čekaju nas 3-5 natjecanja, plus predstave, plus partyji tako da bit će zauzeto'', govori Marija Debelić.

A poznanstvo ovih dvojice glazbenika prilično je dugo.



''Poznanstvo traje otkad je Nered imao 15 godina, a ja sam imao 11, otkad je Nered bio brucoš a ja sam završavao osnovnu školu'', govori Baby Doox.



''Mislim da je on negdje 3 godine možda mlađi od mene. A znamo se jedno 30 godina. Samo on nije bio ovakav prije. Bio je više hip-hop you know'', dodao je Dooks. Zato Baby Dooks najbolje zna kakve sve Neredu ideje padaju na pamet. Poput primjerice one da će dovesti 50 centa



''Mi klinci, ne znam 2007. ono nešto kao radi se, on još daleko od firme ikakve, od ikakvog posla. Dolazi frajer meni u studio i veli dovest ću 50 centa. Ja gledam ovaj se drogira, počeo bit lud. Kad evo pljuc 50 cent. 50 je bio super i onda se lijepo slikao čovjek s pršutom. To je tipično Nered'', prisjetio se Baby Dooks.



''Odjedanput se tu našla Jasna Zlokić koju smo mu preporučili kao predgrupa, što je morate priznat apsolutno logično. I desio se čitav jedan splet okolnosti. Uručili smo mu pršut, za koji on nije znao što je. Mislio je kao Flinstones and sh**, kao kakav komad čega smo mu stavili u ruku. Uglavnom bilo je super zabavno jer ni on nije očekivao toliko manijaka iz Hrvatske, da će se oduševit s njim. A na kraju nama je mašta radila i napravili smo od cijelog eventa jednu super zabavu'', ispričao je Nered.

Svaku ideju koju je imao, pretvorio je u stvarnost. A što su nam njih dvojica zajedno pripremili, pokazat će krajem mjeseca kad izlaze videospot i pjesma.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.