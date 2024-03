Najveća imena splitske glazbene scene na jednom mjestu: Jole otkrio detalje provoda u Dubaiju, a Gibonni se prisjetio Olivera

Početak ljeta u Splitu bit će u znaku Melodija Jadrana. Trodnevni glazbeni spektakl otvorit će Gibonni, druga večer rezervirana je za gudače milanske Scale, a treća za naša najpoznatija imena, koja će predstaviti svoje nove pjesme. Sve detalje ima naš Gordan Vasilj za In magazin.

Nakon prošlogodišnjeg premijernog izdanja Melodija Jadrana, koje je oduševilo publiku, i iznjedrilo brojne hitove, ova jedinstvena glazbena revija obilježit će i početak ovog ljeta. Čast da ekskluzivnim koncertom 21. lipnja otvori trodnevni spektakl u čarobnom ambijentu Galerije Meštrović pripala je Gibonniju.

''Na neki način mislim da je to najbolji mogući prostor gdje Gibo može napravit koncert. Ja sam na to ponosan i drago mi je što on to želi i što je na neki način pristao da to napravimo. Došao je podno svog Marjana, to nam je nekako i blizu naših kuća, tako da nema putnih troškova, nema ničega.'', govori Tomislav Mrduljaš, direktor Melodija Jadrana.

Gibo je rekao kako od svih ljudi koje je upoznao ne zna nikoga komu je toliko stalo do festivala kao njegovu kumu Mrduljašu te ispričao anegdotu kako su se njih dvojica upoznala.

''Znači prvi put kad sam vidio tog čovjeka, 1982. on je svirao u grupi Fortuna u Bolu hitove sa Splitskog festivala, a ja sam s lokalnim domorocima, mojim prijateljima bio zadužen da ih gađamo šiškama.'', prisjetio se.

Večer nakon Gibonnijeva koncerta bit će u znaku gudačkog orkestra milanske Scale, koji će pratiti našeg virtuoza Mateja Meštrovića.

''Gudači Milanske skale u ovakvoj formaciji nikada nisu nastupali u Hrvatskoj i samim time to je itekako velika čast za mene, ali na određeni način jedan kulturni događaj za čitavu hrvatsku javnost.'', rekao je Matej Meštrović.

A finalna večer rezervirana je za nove pjesme koje će, među ostalim, predstaviti i Jelena Rozga, Zorica Kondža, Goran Karan, Giuliano, Hari Rončević, Dražen Zečić i Adi Šoše.

''Nagrada nema, nema ono tko je namjestio, tko je kupio karte. Lipo publici, lipo nama.'', govori Zorica Kondža.

Giuliano nam je ekskluzivno otkrio da je nakon dugo vremena obnovio suradnju s Mrduljašem, s kojim je prije 31 godinu i započeo karijeru.

''Tomo mi je nakon 100 milijuna godina napisao pismu. Kad me zvao da ima pjesmu, pitam ja čija ti je pjesma, kaže on: moja. Govorim ja daj ne zaj..... Ne možeš vjerovat, snijeg će opet past u Splitu.'', priča Giuliano.

''Mislim da sam napravio odličnih pjesama. Mogu vam kazat, prva izjava ikad, evo neka bude za In Magazin, radim na jednom mjuziklu, ali to nije nekako uniformirano, evo svi rade mjuzikle. Ovo je jedan poseban mjuzikl, mislim da će se svidit ljudima. Ja ću samo reć' jedno ime, a to je Marko Marulić.'', otkrio je Tomislav Mrduljaš.

Među glazbenom ligom prvaka debitirat će korčulanski slavuj Petar Šegedin Pjero, koji će nastupiti u duetu s Madre Badessom i našom eurovizijskom zvijezdom Baby Lasagnom.

''Za Baby Lasagnu nije 100 % sigurno, moraju se rasplest sve stvari što ima, ali najvjerojatnije stoji ta priča i ja se nadam da će se to ljudima svidjeti. Čuo sam neke lagane demo snimke koje zvuče fantastično.'', govori Pjero.

Splitsku glazbenu feštu neće propustiti ni popularni Jole, koji se upravo vratio iz Dubaija, gdje je s obitelji proslavio 52. rođendan.

''Bilo je odlično. Išli smo malo u toplije krajeve, ja, žena i djeca, to mi je bila želja već dugo godina, dok su još uz mene, jer već najavljuju da će ići na fakultet pa što ja znam kad i gdje će se udati.'', priča Jole.

Tedi Spalato je na sinoćnji party stigao u društvu 18 godina mlađe partnerice, trenerice Branke.

''Mene se toliko voli da se ja svaki dan topim i onda moram više piti i jesti da se ne istopim od ljubavi. Zahvaljujem se s obzirom na moje godine da se osjećam voljen i da volim.'', govori Tedi Spalato.

A uz Melodije, glavna tema među okupljenima bio je neprežaljeni Oliver Dragojević, prema čijem je imenu nazvan trajekt koji plovi u njegovu Velu Luku.

''Velika stvar, ja mislim da bi on to volio više nego bilo kakav spomenik. On je bio čovik od mora i baš na toj liniji Split-Vela Luka-Ubli, ne može bolje.'', govori Gibonni.

''Njemu je sigurno drago da je dobio tu relaciju, zapravo sponu između Splita i Vele Luke.'', dodala je Zorica Kondža.

''I ne može se drugačije zvat nego tako.'', kaže Jole.

''Trebalo bi da se i rezervni brod zove Oliver 1 ili Oliver 2.'', dodao je Giuliano.

''Samo bih ja više volio da se zove Oliver Dragojević. Znaš ono da ima Dragojević, Oliver može biti Twist, ovaj, onaj. Ali dobro, znamo mi tko je Oliver, ali neki stranac ne zna pa jedino to.'', komentirao je Petar Dragojević.

''Još će se ljudi ljubit uz njegove pisme, a to je najviše što možeš napraviti u ovom životu, da ostaviš neki trag od ljubavi za sobom.'', rekao je Goran Karan.

A trag u eteru su ostavili i hitovi s prošlogodišnjih Melodija Jadrana. Sudeći prema najavi, neće ih nedostajati ni ovog ljeta.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.