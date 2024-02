Najposjećeniji događaj četvrtkom u Zagrebu: Vodimo vas na duhovno - duhovite večeri!

Svakoga četvrtka stotine mladih dolaze na zagrebački Sveti Duh u crkvu svetog Ante Padovanskog. Razlog su duhovno-duhovite večeri, gdje se ovaj ciklus razgovaralo o ljubavi. Ondje je bila i naša Dijana Kardum, koja za In magazin donosi priču para koji je u braku 50 godina.

Prije šest godina u kapelici na Svetom Duhu fra Stjepan Brčina počeo je s duhovno-duhovitim večerima. Danas, ako želite pronaći mjesto, morate doći najmanje sat vremena prije svete mise.



''Po prirodi se volim šaliti, volim humor, a danas su ljudi toliko opterećeni grijehom, problemima, financijskim situacijama za posao. Puno je briga i ja osobno mislim, kao osoba, ako čovjeka uspiješ samo nasmijat, već si učinio nešto, a kad već čovjeka opustiš i nasmiješ, njegovo srce, njegov duh je onda otvoreniji za primanje milosti Božje'', govori Fra Stjepan Brčina.



''Jednostavno nekako ti daje energiju i snagu da ideš u novi tjedan i da mijenjaš svaki svoj dan i evo da nasmijani idemo dalje kroz život.



''Jednostavno mi se toliko svidjelo, gdje nakon napornog tjedna dođete ovdje i jednostavno osjetite taj mir, radost, sreću i to me potakne da svaki put dođem ponovno'', kaže Kristijan .

Cilj ovih susreta je čuti svakog čovjeka, bez obzira na dob, umor, teret, potrebe ili znatiželju, te pružiti utjehu, odgovore na pitanja i sigurnost molitve u teškim trenucima života ili u jednostavnim svakodnevnim borbama. Svaki ciklus ima svoju temu, a proteklih se tjedana govorilo o ljubavi.



''Taj cijeli ciklus je zamišljen tako da s različitih područja, pomognemo mladima, da im onako nekako ukažemo na te poteškoće u ljubavi. Jer ljubav je ranjiva na kraju krajeva i bolje da čuju tuđa svjedočanstcva i predavanja nego da uče iz svojih grešaka'', govori fra Stjepan.



''Najbitinije je to što pokušavam ovdje s njima radit jest to da oni saniraju sebe, da iscjele svoju nutrinu, svoje srce - od svih rana. Bogu hvala i u ljubavi znamo biti ranjeni, treba to znat proć, proživjet, očistit se, da bi čovjek bio spreman za novi početak. Kada je čovjek saniran u sebi - duhovno i u srcu, zato i jesmo u crkvi, možda je to sad nekome čudno ovdje da na tv-u pričam ja kao svećenik o ljubavi i imam ovakav ciklus predavanja zašto. Moramo znati tko je po definiciji Bog - Bog je ljubav'', dodao je fra Stjepan.

Zato mu se pridruže i drugi sa svojim svjedočanstvima.



''Često znaju meni reći pa ne možete vi svećenici govoriti o ljubavi kad niste oženjeni. Zato i pozivamo takve goste koji imaju iskustvo, koji imaju znanje i koji mogu prenijeti to mladima na jedan svoj način iz svog osobnog iskustva'', kaže fra Stjepan.

Ovoga tjedna svoje je iskustvo ispričao par koji je 50 godina u braku. Priča je to kakva se danas zasigurno neće čuti.



''Bio sam pozvan u svatove kod jednog mog prijatelja, njenog rođaka i opazio sam je tu večer kad smo se mi vratili kući kod tog mog prijatelja, vidio sam je gore na verandi je stajala. Ja mislim da je to bila Božja providnost, da smo se mi taj put vidjeli m, tu večer smo se i upoznali, prvi koji su naši kontakti bili u principu poslije nekog razgovora, tako je bilo tih 70-ih godina da smo mi jedno drugome dali nekak znak. Ja sam dao svoj sat, ona je dala svoj sat i tako je to otud krenulo'', govore Franjo i Ivka.



''Kad je došla kući kod mame, jer ja sam punicu svoju odmah zazvao mama i to je ostalo cijelo vrijeme dokle god je bila živa. Ona je došla kući i rekla mami da doći ću ja sutradan da pitam bi li se ona udala i šta je mama rekla onda. Pa me pitala odakle je - ne znam , samo znam ime Franjo i to je to'', govore Franjo i Ivka Bosnić.

Tijekom pet desetljeća, bilo je tu i teških trenutaka, no jednog se uvijek drže.



''Mi nismo nikad legli u krevet da se nismo poljubili. Nikad nismo legli u krevet da smo otišli posvađani, nikad nismo nas dvoje se porječkali na taj način. I još dan danas je ljudima ovdje, pošto smo mi se vratili iz Švicarske, kad vide nas da se držimo za ruku - pa vele šta je ovim , toliko godina a drže se za ruke. To je kod nas tako bilo od prvog dana'', kažu Franjo i Ivka.

Na kraju ciklusa - ove subote bit će održana završna proslava, na kojoj će se okupiti više od 200 parova. A neki su se upoznali upravo ovdje.

Pitaju li ga primjerice, fra Stjepane - imaš kakvu curu ili imaš kakvog dečka za mene?

''Ne da jedan put pitaju, nego znate što rade - s obzirom da se ova misa prenosi i na televiziji da se neki kadrovi objavljuju na društvenim mrežama, onda mi rade screenshot - znate li ovu, možete li mi dati kontakt od ovoga, je li ovaj zauzet, je li ova slobodna, tako da toga zaista bude'', priča fra Stjepan.



''Ja sam upoznao djevojku isto na duhovno - duhovitim večerima, sada je godina dana lagano kako smo zajedno'', priča Kristijan.

Radost, koju stotine mladih nakon ovih večeri šire, pokazuje da je moguće živjeti, ali i svjedočiti vjeru.

