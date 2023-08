On je glumačka zvijezda u nastajanju, a već se suočio sa znatiželjnim pitanjima svoje djece: ''Jako je teško, pita me zašto ne ljubiš mamu...''

Iako vrlo dobro plaćen i na prvu nevjerojatno zabavan, posao glumca u Hollywoodu krije i nebrojene izazove. Zvijezda u nastajanju Raymond Lee, dosad je iskusio tek neke, poput uskakanja u suknju i visoke potpetice ili pak suočavanja s pitanjima svoje djece - zašto na ekranu ljubi nekoga tko nije mama. Kako se sa svime nosi i koju mu je veliku tajnu majka tek nedavno priznala, otkrio je našoj Aleksandri Keresman za In magazin.

Prve značajnije uloge počeo je dobivati tek u svojim 30-ima, no Raymond Lee polako postaje sve prepoznatljivije ime industrije, u kojoj nije lako ugrabiti svoje mjesto. Simpatični 35-godišnjak trenutačno uživa u glavnoj ulozi serije Kvantni skok, remakeu originala iz 90-tih koji danas prati Bena Songa, znanstvenika koji je zapeo u prošlosti, skačući kroz vrijeme u različite osobe, sve u pokušaju da promijeni prošlost i vrati se kući.



Da je to moguće, bi li ga isprobao?



''Putovanje vremenom? Da, zašto ne. Možda bi bilo malo traumatično da to prolazim kao lik Bena jer ja nemam ono što on ima u smislu da želi promijeniti vrijeme, ja mislim da se sve događa s razlogom, ne bih se peljao u to. Ali zabave radi, samo da dobijem maleni uvid a da imam kontrolu da izađem iz toga'', rekao nam je Raymond.



U koji trenutak u vremenu bi volio otputovati?



''Mnogo ih je ali ono što mi prvo pada na pamet jest da bi volio vidjeti trenutak u kojem su se moji roditelji upoznali, samo da vidim kako je to izgledalo. Kad ste dijete i sanjate o onome što bi voljeli raditi želite biti sve, prerušavate se u sve, lopove, policajce, kauboje ali ja to sve mogu u jednoj seriji i to kroz razne povijesne periode i ne mogu vam objasniti koliko je to zabavno'', ispričao je.



No jedan je kostim bio jako zanimljiv i zadao mu poprilične glavobolje, onaj stujardese?



''Doslovno kako si to spomenula već sam instinktivno počeo skupljati koljena zbog suknje i definitivno učim koliko vam je teško u cipelama, pa samo sjedenje u tome, imam potpuno novu razinu razumijevanja za žene. Cipele su najgori dio ne znam kako to izdržite'', ispričao je.



Njegova kćer je imala najslađu reakciju ikad na poljubac s kolegicom na ekranu, kako joj je to objasnio?



''Jako je teško jer ona pita zašto ne ljubiš mamu, a uz to tad je imala tek 3 godine, pokušavam razumjeti kako njoj to izgleda, moram joj objasniti da je to igra, to je tatin posao nije se ljutila, samo je bila znatiželjna'', objasnio je Raymond.



Ima svoju malenu lijepu obitelj i dvoje mališana, kako se nosi s time?



''Zabavno, preslatki su, naša 4 i pol godine stara kći već zalazi u pubertet, njena prva rečenica je bila pogledaj mi nokte. To vam sve govori. A moj sin je jako nestašan, imamo pune ruke posla ali to smo željeli i sretni smo'', kaže.



Je li ih teško napustiti?



''Ne. Ja ionako moram puno putovati radi posla, tako da je bilo teško u početku ali imamo facetime, tehnologiju. Mislio sam da će mi ženi biti puno teže, ali dobro je, možda peti šesti dan bude teže ali jučer smo se čuli s njima. Dobro su'', ispričao je.

Iako se počeo školovati za kineziologa, s velikim snovima o karijeri u sportu, dogodio se nagli zaokret, u čemu je vrlo vjerojatno dobar dio odigrala genetika, iako toga dugo nije bio ni svjestan.



''Moj je san bio raditi za Lakerse, i što god je bilo potrebno da dođem u njihov zdravstveni tim, htio sam trenirati sportaše, razumjeti tijelo, moj san je bio da jednog dana zavijam stopalo Shaqu. Zato sam bio na tom putu ali kazalište se tu prepriječilo'', objasnio je.



Moramp spomenuti njegovu ulogu u Top Gunu, Maverick, to je velika stvar i spomenuo je da je dobio ulogu jer je i sam pomalo avanturist.



''Da, odrastao sam radeći stvari koje ne bi smio, uvijek sam gurao granice, u snowboardanju otišao sam predaleko, rolanje, uvijek se ozljedim gadno i shvatim da bih trebao stati a surfanje je također dio toga i rekao sam im kako sam udario u morskog ježa i morao krpati ruku ispričao sam kako se sve to dogodilo i onda su bili zainteresirani, aha surfaš dakle bio bi zainteresiran za letenje'', ispričao je.



Ali rad s Tomom Cruiseom ima svoje prednosti, na primjer sad dobiva njegovu poznatu tortu svaki Božić.



''Da i odlična je. I mislim da me to pripremilo za ovu ulogu, jer sam gledao njega kako vodi i kako radi ono u čemu je najbolji. Presretan sam što sam imao priliku to iskusiti'', rekao je.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazinu.

