Mladen Grdović otvorio dušu i otkrio nove detalje o odnosu sa svojom Brankicom: "Jedno bez drugoga ne možemo!"

Mladen Grdović je na ovogodišnjem festivalu u Vodicama predstavio pjesmu ''Ne plači za njom majko'', a sudeći prema reakcijama publike, pjevač već ima hit. Na koji je način okrenuo novu stranicu u svojem životu, kakav mu je sada odnos sa suprugom Brankicom te kako planira proslaviti 45 godina glazbenog rada, otkriva Hrvoje Krolo u prilogu IN magazina.

Mladen Grdović ponovno je pogodio u sridu, njegova nova pjesma s kojom se predstavio publici u Vodicama, odmah po objavljivanju oduševila je sve njegove obožavatelje.

"Kaže ne plači majko za njom. Matere su uvijek one koje su zadnje plakale. Ja koji imam pokojnu mater, oca i brata. Naloži stari kamin mama, u tome stilu", ispričao je pjevač.

Mladen priznaje kako voli reći da postoje dvije skupine njegovih pjesama, one koje podsjećaju na stare Talijanske cansone, dok su druge dinamične i pripadaju zabavnoj glazbi. Sve je krenulo pjevanjem stranih hitova.

"Tad sam imao 16 godina i pjevao sam Presleya, Gaće na trapez, Beatlese što bi reka Bebek život u čizmama s visokim petama, to je bila moda tada", objasnio je.

Ovaj glazbenik je snimio više od 340 autorskih pjesama, a ove godine krajem studenog slavi 45 godina glazbene karijere. Slavljenički koncert biti će u Zadarskom Višnjiku, a tekstove svih svojih pjesama priznaje pjevač ni sam se ne može uvijek sjetiti.

"Pivaš dalje, ali na licu mista izmisliš. I ja kao kantautor uvijek zbrljam nešto i nešto ispadne na kraju. Publika ne primijeti, ali onaj tko zna dobro pismu primijeti. Toliko pjesama sam napisa – ja sam uvik reka Hrvoju, Dušku da su oni negdje vani oni bi imali tri helikoptera. Tako važi i za nas pjevače".

Pjevač kaže kako se nikada nije vodio materijalnim stvarima, već samo ljubavlju, a po tom pitanju kod Mladena cvjetaju ruže.

"Ljubav je još uvijek na svom mistu, ljubav je još uvijek moja Brankica. Ja njoj ona meni, hvala Bogu da mi je dala po repu kako sam zaslužia, ali jedan bez drugog ne možemo i to je to".

Kralj zabave i bevande kako ga mnogi nazivaju, priznaje kako je okrenuo novu stranicu u svom životu i sada uživa samo u sportu.

"Ja sa tri bevande – ja sam gotov. Moj pokojni Coce je moga piti, on je mogao piti, ali ja nisam moga. Ja nisam za to, tri četiri i ja sam gotov. Ja sam za sport. Što bi rekli ja evo ulazim u treću dob pa moramo biti malo pažljiviji. Iako sam vidio iznenadili su me neki strani pjevači u Europi sad kad su došli".

Uvijek nasmijan i pun pozitivne energije, priznaje da neke situacije i njega mogu naljutiti.

"Ne volim nikad lagati, ali toliko te navlače da ti moraš prevariti i onda preć. To ti je kad mene Brankica pita di pivaš sutra, a ja piva u Dubrovniku, njoj kažem da pivam u Rijeci. Jer kažu da ćeš biti nesretan ako kažeš iskreno".

Je li vjeruješ u te stvari?

"Pa virujen. Čare Bare ima tu nešta", kaže uz smijeh.

A mi vjerujemo samo jedno, a to je da će Mladen za svoju obljetnicu napraviti feštu za pamćenje.

