Mia Dimšić priznala koji je najsmješniji trač koji je čula o sebi, ali i koji je najgori ulet koji je doživjela!

Mia Dimšić priznala nam je koji je nasmješniji trač čula o sebi i koji je originalan ulet doživjela. Pred našim je kamerama zapjevala na francuskom, a našoj Juliji Bačić Barać za In magazin otkrila kojim se izazovnim temama pozabavila na novom albumu.

Na početku intervjua Mia Dimšić odgovorila nam je na nekoliko brzih pitanja.

Kakav je život ako nije siv? U svim bojama

Hana ili Domenica? Domenica

Osijek ili Zagreb? Osijek.

Čvarci ili štrukle? Čvarci

Što bi bila da nisi pjevačica? Prevoditeljica.

Najsmješniji trač koji si čula o sebi? Da mi tata ima veliki lanac ljekarni.

Izjava koju bi povukla da možeš? Trudim se paziti što govorim.

Najoriginaniji ulet koji si dobila? Traži ženu i imam šljivik

Pitanje novinara koje te najviše živcira? Jesam li u vezi

Zato je to nismo pitali, ali jesmo sve o novom albumu, koji je znakovito nazvala "Društvena pravila" prema istoimenoj pjesmi.

''Sama sintagma društvena pravila je došla od toga što sam pjesmu bazirala na tom nekom osjećaju nemira kad sam u društvu koji me prao neko vrijeme i te neke nelagode kad nešto kažeš bez veze i svi te u čudu gledaju ili kažeš nešto iskreno i svi ti zamjeraju, a ja sam ono ti koji ću noćima razmišljati što sam rekla, zašto sam rekla'', objasnila je Mia.

Međuljudski odnosi i unutarnje borbe ono su čime se pozabavila na svojem petom studijskom albumu jer ni sama ne živi prema pravilima koja društvo nameće.

''Isto se nekad osjećam možda malo neshvaćeno među prijateljima jer se bavim nečim što oni ne mogu skužiti jer nemam nekakav posao od 9 do 5, nemam klasične obaveze i onda mi često ljudi znaju reći da sam lijena ili što ti uopće radiš, više se ne uvrijedim nego se samo nasmijem i ta nekakva pravila da se moraš vjenčati, da moraš dobiti djecu,mislim ne samo da nije tako nego ljudima može stvarati veliki pritisak jer nismo svi za iste stvari i ne treba svaki život izgledati jednako'', dodala je.

Ali kao javna osoba naučila je pripaziti što govori.

''Što ću reći, kako ću reći, jesam pristojna, jesam uviđavna, jesam draga, mislim da je još uvijek u našoj kulturi i to da kad se muško našali u nekim situacijama to je šarmantno a kad se žena našali to zna biti protumačeno kao neka otrovna strelica'', smatra.

Ono na što ipak ne pazi je kako će i u čemu izaći primjerice do trgovine.

''Definitivno izađem u piđami i briga me zato jer sam prelijena i zato jer se ne želim opterećivati time tko će me vidjeti ili tko će što reći'', objasnila je.

Nedavno je održala koncert u blizini Pariza i oduševila Francuze.

''Kakvih očekivanja smo došli na festival o kojem nismo znali ništa pred stranu publiku. Kad čuješ priče, ja bi rekla da su dosta hladni i suzdržani, ali totalno sam se iznenadila, vole glazbu i čak i pjesme na hrvatskom su im bile interesantne'', kaže.

Idući tjedan nastupit će u Bugarskoj, njezine pjesme već se slušaju u različitim dijelovima svijeta, pogotovo nakon što je lani objavila album na engleskom jeziku.

''Bilo je stvarno iznenađujućih mailova tipa iz Tokija i Japana što mi je apsolutno nevjerojatno'', kaže.

Na hrvatskom, engleskom, pa i čak na francuskom, na kojem god jeziku ova Osječanka zapjeva, zvuči sjajno.

